Ponte al Pino, riapertura anticipata

Conto alla rovescia per la riapertura al traffico di Ponte al Pino. Una riapertura che sarà anticipata di qualche giorno: non più il lunedì 14 ma venerdì 11 settembre.

Dopo le prove di carico effettuate in orario notturno necessarie per i collaudi, i prossimi giorni saranno dedicati alle procedure e agli interventi propedeutici alla riapertura al transito prevista per venerdì.

L’ora X è fissata per le 17 quando il ponte sarà aperto ai pedoni e prenderà il via un evento aperto alla cittadinanza su via Pacinotti: un festa con musica e aperitivo per commercianti e residenti a cura del Centro Commerciale Naturale. Nella tarda serata, terminate le iniziative, scatterà la riapertura al transito veicolare del ponte con il contestuale assetto della circolazione.

“Missione compiuta: è un successo essere riusciti a rispettare i tempi, anticipando di qualche giorno. La riapertura di Ponte al Pino è un passaggio importante per la mobilità cittadina e siamo soddisfatti che con RFI siamo riusciti ad anticipare rispetto al programma iniziale – dichiara l’assessore alla Mobilità, Viabilità e Tramvie Andrea Giorgio –. Si tratta di una infrastruttura strategica che torna a servizio di cittadini e attività, restituendo alla zona una viabilità più efficiente e alla città una direttrice fondamentale per la circolazione.

Al termine dei lavori poi ci saranno anche i nuovi percorsi per biciclette e pedoni e insieme gli interventi di ridisegno di piazza Vasari, un progetto complessivo che rappresenta un importante passo avanti nella riqualificazione della zona. Grazie a RFI, agli operai, ai tecnici del comune ed alla Polizia Municipale che hanno lavorato alacremente per stare nei tempi, e per lenire i disagi ai cittadini. È un grande lavoro di squadra che ci consente oggi di offrire alla città una infrastruttura nuova e sicura”.

Il nuovo ponte

Inizialmente la circolazione interesserà due corsie, una per senso di marcia, per completare i lavori relativi ai marciapiedi e alla pista ciclabile. I pedoni potranno continuare ad utilizzare la passerella pedonale che rimarrà in funzione fino al completamento di queste opere per poi essere rimossa. Per questa operazione sarà interrotta la circolazione ferroviaria a novembre in orario notturno. L’assetto definitivo della viabilità sul nuovo ponte – realizzato in acciaio-calcestruzzo, lungo 32 metri e largo 16 – ricalca quello del vecchio cavalcaferrovia: due corsie in direzione di via Masaccio e una verso via del Pratellino. A queste si aggiunge il nuovo percorso pedo-ciclabile.

La viabilità

La viabilità della zona sarà ripristinata con alcune modifiche collegate al nuovo assetto legata all’inversione di via Mannelli.

Sul lato di via degli Artisti, i veicoli provenienti dal ponte potranno proseguire a diritto arrivando a via Masaccio. Le novità arrivano per chi arriva da via Masaccio: al semaforo all’altezza di via degli Artisti si potrà svoltare a destra con revoca della corsia preferenziale e proseguire sul Ponte al Pino oppure imboccare via Mannelli in direzione piazza Alberti.

I veicoli in arrivo da via Luca Giordano potranno continuare a svoltare a destra verso via Masaccio, proseguire a diritto verso via Manelli e, novità, anche svoltare a sinistra su Ponte al Pino.

Modifiche in vista anche sul lato via del Pratellino. Verrà confermato l’assetto attuale di via Pacinotti ma la corsia centrale sarà utilizzabile da tutti i veicoli non solo dai bus. Da qui si potrà sia proseguire a diritto sul Ponte al Pino sia, a differenza del passato, svoltare in via del Pratellino. I veicoli provenienti dal Ponte invece svolteranno tutti a destra in via del Pratellino, dato l'assetto a senso unico di via Pacinotti.

Il traporto pubblico

Per quanto riguarda il TPL, i percorsi precedenti alla chiusura di Ponte al Pino saranno ripristinati dal 15 settembre contestualmente all’avvio dell’anno scolastico. Le linee 10, 11 e 20 torneranno esattamente sugli stessi itinerari mentre per la linea 17 verrà mantenuto il transito in via Cavour da piazza della Libertà a piazza San Marco e deviato il percorso sulle corsie riservate sull'asse Giacomini - Ficino per agevolare il percorso. Gli itinerari saranno quindi:

Direzione Cascine/Boito

“…Viale dei Mille - Via Pacinotti – ( a dritto) Piazza Vasari – (a dritto) Via degli Artisti – (a destra) Piazza Conti – (a dritto) Via Ficino – (a dritto) Piazza Savonarola – (a dritto) Via Giacomini – (a sinistra) Via Fra’ Bartolommeo – (a destra) Viale Matteotti – Piazza della Libertà (giro piazza) – (a destra) Via Cavour - (a destra) Via degli Arazzieri (…)

Direzione Verga

Via degli Arazzieri (…) – (a dritto) Piazza di San Marco – (a sinistra) Via La Pira – (a dritto) Via La Marmora – ( a dritto) – Via Fra’ Bartolommeo – (a destra) Via Giacomini – (a dritto) Piazza Savonarola – (a dritto) Via Ficino) – (a dritto) Piazza Conti – (a sinistra) Via degli Artisti – (a dritto) Piazza Vasari – (a destra) Via del Pratellino…