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Più partecipazione dei fiorentini nelle scelte sulla città

Commissione Affari Istituzionali, il presidente Masi fa il punto su questa importante novità

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
10 Settembre 2026 11:46
Più partecipazione dei fiorentini nelle scelte sulla città

«Si è conclusa la prima fase del percorso di ascolto dei Presidenti dei Quartieri nell’ambito del lavoro della Commissione Affari Istituzionali sulla partecipazione. Nelle prossime settimane proseguiremo con le audizioni dei Presidenti e dei Vicepresidenti delle Commissioni Garanzia e Regolamento dei cinque Quartieri, per raccogliere ulteriori contributi ed esperienze direttamente dai territori».

Lo dichiara Lorenzo Masi, presidente della Commissione Affari Istituzionali del Comune di Firenze, che aggiunge:

«Ho predisposto una bozza di Regolamento sulla partecipazione che è frutto di un lavoro di ascolto e confronto portato avanti in questi mesi: delle audizioni svolte nelle Commissioni, dell’ascolto delle categorie, dei comitati e dei cittadini, ma anche dello studio e del confronto con le esperienze e i regolamenti adottati in altri Comuni italiani. Non è quindi un testo calato dall’alto, ma una base di lavoro costruita raccogliendo esperienze, esigenze e proposte diverse».

«Adesso l’invito che rivolgo a tutte le forze politiche è quello di contribuire concretamente alla bozza, con proposte, osservazioni e modifiche. L’obiettivo è arrivare quanto prima a un Regolamento condiviso, perché credo che le regole della partecipazione debbano essere costruite con il contributo più ampio possibile».

«Nella bozza trovano spazio nuovi strumenti e il rafforzamento di quelli esistenti: dalle udienze pubbliche al diritto di tribuna, dall’istruttoria pubblica al dibattito pubblico sulle trasformazioni urbane, fino alla Convenzione dei cittadini, al rafforzamento del bilancio partecipativo, alla co-programmazione e co-progettazione e all’introduzione dei referendum propositivo e abrogativo».

«Ma un Regolamento ambizioso deve avere anche gli strumenti per essere applicato. Per questo rivolgo un invito alla presidente della Commissione 8 e alla Sindaca affinché, parallelamente al lavoro sulle nuove regole, si affronti il tema delle risorse da destinare ai Quartieri. Se vogliamo che i Quartieri siano davvero protagonisti della partecipazione, dobbiamo metterli nelle condizioni concrete di organizzare e sostenere questi percorsi».

«Abbiamo in mano uno strumento importante ed è bene utilizzarlo. La partecipazione non può essere soltanto un principio scritto in un regolamento: deve avere strumenti, risorse e luoghi nei quali diventare concreta. Il nostro obiettivo è arrivare quanto prima a un testo condiviso che dia ai cittadini maggiori possibilità di incidere sulle decisioni che riguardano Firenze», conclude Lorenzo Masi Presidente Commissione Affari Istituzionali – Comune di Firenze. 

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