Ladri nella notte al Pizzaiuolo di via dei Macci

"Stanotte ci hanno derubato. Non solo di qualcosa che ci apparteneva, ma di un pezzo dei nostri sacrifici, del nostro impegno e della nostra vita."

Con queste parole amare i titolari della storica Osteria "Il Pizzaiuolo" in via dei Macci, a Firenze, hanno raccontato sui social il furto subito nella notte.

Le immagini che hanno postato mostrano il locale sottosopra. La cassa scassinata, cavi strappati, registratori di cassa a terra, documenti sparsi, tavolini ribaltati. I ladri si sono introdotti nell'osteria dopo la chiusura e hanno messo a soqquadro la zona cassa e gli uffici.

Poi lo sfogo che è diventato un grido di tutta la categoria:

"Firenze: la città che amiamo, che ogni giorno viviamo e facciamo vivere, non è più la stessa. Adesso basta, siamo stanchi. Abbiamo il diritto di sentirci tutelati. Abbiamo il diritto di sentirci al sicuro."

Un locale storico, amato da fiorentini e turisti, preso di mira come tanti altri negli ultimi mesi in centro. Un altro colpo per chi lavora 12 ore al giorno e si trova al mattino a contare i danni.

Al momento non è stato reso noto l'ammontare del bottino. Sul posto sono attesi i rilievi per la denuncia.