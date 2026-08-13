Pioggia oggi in Toscana, l'estate si è rotta?

Difficile prevedere il meteo in questi giorni, in teoria siamo ancora in regime di codice rosso per il caldo, in pratica in alcune zone è piovuto copiosamente, con tuoni e valore temporalesco, in altre invece il cambio climatico si è espresso attraverso pochi minuti di pioggia.

Così al Galluzzo, paese nell'estremità sud ovest del Comune di Firenze, dove dalle ore 17,48 alle 17,59 circa è piovuto. Niente di eccezionale, per carità, quanto basta però per allentare un attimo la cappa di calore.

La domanda che molti si fanno è: l'estate si è rotta?

AGGIORNAMENTO ore 19

Informa la Regione che "un forte temporale con raffiche di vento molto intense sta interessando l’Empolese e altre zone della provincia di Firenze, Prato e Pistoia causando la caduta di alberi e rami.Interventi in corso con sistema di protezione civile della Toscana e Vigili del Fuoco a Empoli, Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite, Vinci, Montaione e Signa. A Montelupo un albero è caduto su un’abitazione, fortunatamente senza coinvolgere persone.Celle temporalesche attive anche su zone interne Siena e Grosseto. Prestiamo massima attenzione".

AGGIORNAMENTO ore 19,30 - Attorno alle 19,30 al Galluzzo sta piovendo.