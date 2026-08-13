Morto a 51 anni Boris Travelli, lutto a Fiesole

Il Sindaco Cristina Scaletti e la Giunta comunale tutta si stringono con profondo cordoglio alla famiglia di Boris Travelli, scomparso improvvisamente questa notte all’età di 51 anni.

"Boris viveva a Borgunto, era una persona conosciuta, rispettata e apprezzata da tutta la comunità. Insieme al fratello Stefano lavorava nella ditta edile di famiglia, da sempre legata al territorio. Il loro padre, Paolo, aveva inoltre lavorato per il Comune di Fiesole in passato La sua tragica e prematura scomparsa rappresenta un profondo dolore per tutta la Città. Grande tifoso della Fiorentina, Boris lascia un ricordo profondo in quanti lo hanno conosciuto e incontrato nel corso della sua vita.Il Sindaco e la Giunta esprimono ancora la propria vicinanza alla moglie, ai figli e a tutti i familiari e amici di Boris, unendosi al loro dolore e rivolgendo loro le più sentite condoglianze".

Patrizia Carmignani, una conoscente ed amica, descrive così su Facebook Boris Travelli esprimendo grande dolore:

"Oggi ho saputo che ieri, in Casentino, è morto Boris Travelli, 50 anni giovane, troppo, faceva il muratore come quasi tutti nella sua famiglia, Fiesolana da tempi immemori. Alto, bello, muscoloso, pieno di vita e di forza. Da tanti mesi stava lavorando alla ristrutturazione della casa di mia madre, ed è così che ho avuto modo di conoscerlo meglio, buono, dolce, un carattere d'oro, gran lavoratore. Se l'è portato via ai suoi cari, a tutti noi, un brutto infarto di quelli che non lasciano scampo. Lascio le mie condoglianze e le mie lacrime a tutti i suoi cari. Brutto, brutto anno!".