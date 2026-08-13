Amper, il volo in cielo del cane antidroga della Polizia

La Questura di Firenze rende omaggio ad un prezioso collaboratore a quattro zampe il cane Amper, pastore tedesco antidroga volato sul ponte dell'arcobaleno qualche giorno fa all'etá di 15 anni dopo una lunga malattia degenerativa.

Amper ha servito la Polizia di Stato pressso la Questura di Firenze per tutta la sua vita operativa fino al 2019 anno in cui è stato congedato per raggiunti limiti di età trovando casa presso la famiglia del suo conduttore Marco.

Amper ha permesso di sequestrare ingenti quantità di sostanza stupefacente nel corso degli anni: si ricordano l' incredibile segnalazione di 215 kg di cocaina all'interno di un container nel porto di Livorno, i 20 kg di marijuana all'interno di un parcheggio sotterraneo fiorentino nonché innumerevoli sequestri nel parco delle Cascine, e la partecipazione a numerose operazioni antidroga sul territorio, contrastando il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti in modo encomiabile, tanto da meritare nel 2023 uno spazio d'onore sul libro "Cani Eroi" della Polizia di Stato.

La Questura si stringe in una abbraccio sentito a Marco, suo conduttore che ha assistito Amper con reciproca fedeltà fino al suo ultimo giorno di vita.