Pietrasanta in concerto, il programma 2019

Dal 19 al 28 luglio torna una perla nel panorama della musica classica. Tra le star più attese, i pianisti Berezovsky e Kozhukhin

Pietrasanta (LU)_ Una vera e propria perla del panorama della musica classica, festival-gioiello tra i più prestigiosi d’Europa, “Pietrasanta in Concerto” è la rassegna internazionale di musica da camera che il celebre violinista e direttore d'orchestra Michael Guttman ha ideato e dirige da ben 13 edizioni e che torna dal 19 al 28 luglio nelle location più suggestive della città di Pietrasanta ospitando i più grandi solisti al mondo protagonisti di 10 concerti di grande musica sotto le stelle.

Per la XIII edizione del Festival sono attese star mondiali del violino come Jean-Luc Ponty, Vadim Repin, Gilles Apap, Guy Braunstein, i migliori pianisti al mondo quali Boris Berezovsky, Denis Kozhukhin, Konstantin Lifschitz, il fenomeno pianistico italiano Vanessa Benelli Mosell e tante altre star tra cui i violoncellisti Jing Zhao e Alexander Kniazev.

Applaudito da un pubblico internazionale sofisticato ed esigente, apprezzato da artisti e dalla critica, il Festival si svolgerà come di consueto nel Chiostro di Sant'Agostino, luogo privilegiato per la sua straordinaria acustica, con incursioni anche alla Rocca e per la prima volta anche negli eleganti spazi del MuSA, il Museo Virtuale della Scultura e dell'Architettura di Pietrasanta.

Promosso e organizzato dall’Associazione Musica Viva, sostenuto dal Comune di Pietrasanta, e con il supporto organizzativo della Fondazione Versiliana, il Festival che ha saputo ritagliarsi anno dopo anno un ruolo da protagonista tra i più prestigiosi festival, promette anche quest'anno di conquistare appassionati e non solo.

“In una città ampiamente conosciuta per la sua notevole ricchezza artistica, per caratterizzare questa edizione della rassegna, mi sono ispirato al titolo di apertura della nostra rassegna “I colori dell’invenzione” - spiega Michael Guttman - con i colori arcobaleno di Gilles Apap, i luminosi fuochi d'artificio dello Stradivari di Vadim Repin, le calde onde sonore del violino di Guy Braunstein e il fluorescente mondo elettrico di Jean-Luc Ponty, sono certo che il pubblico sarà abbagliato dal suono sfaccettato del mio strumento preferito, il violino! La fiorente vita musicale di Berlino, una delle capitali mondiali della musica, sarà presentata in due concerti da non perdere. Ma c'è ancora di più! Ospiteremo tre grandi pianisti russi, Boris Berezovsky, Denis Kozhukhin, Konstantin Lifschitz, così come l'ultimo “Americano a Parigi”, Eric Himy, e il fenomeno pianistico italiano Vanessa Benelli Mosell. La star del violoncello Jing Zhao porterà il suo virtuosismo ipnotico al Festival e per un finale caldo e rosso, il potente violoncellista russo Alexander Kniazev elettrizzerà il Chiostro con la sua energia da 1000 volt. David Krakauer, il leggendario fondatore dei Klezmatics, ci introdurrà nel suo mondo con la pianista Kathleen Tagg, e la performance di tango dei Sonico porterà in vita un grande compositore, Eduardo Rovira, che il pubblico italiano sarà entusiasta di scoprire. Tutto sommato, una grande mostra di talenti, colori e pennellate attende la vostra visita!”

Il Festival si inaugurerà venerdì 19 luglio con Gilles Apap, violinista famoso in tutto il mondo per le sue seducenti interpretazioni dei classici e per il suo intenso modo di suonare, in grado di comunicare a chiunque lo ascolti la pura gioia del fare musica. Con il suo gruppo “The colors of Invention” proporrà a Pietrasanta anche i suoi eccezionali arrangiamenti delle Stagioni di Vivaldi e di altri popolari classici, intrecciati a musiche tradizionali dal mondo e la serata vedrà anche la partecipazione del pianista Eric Himy. Sabato 20 e domenica 21 luglio i concerti accoglieranno i migliori talenti della Berlino classica, con i più apprezzati musicisti a vario titolo legati alla prestigiosa Filarmonica di Berlino tra cui Guy Braunstein violino, Amihai Grosz prima viola della Filarmonica e Gili Schwarzman flauto oltre che Denis Kozhukin, straordinario talento russo del pianoforte di casa a Berlino. Lunedì 22 luglio il Chiostro vedrà l'attesissimo ritorno di Vadim Repin, zar russo del violino e beniamino del pubblico di “Pietrasanta in concerto” che si esibirà insieme a Michael Guttman, Amihai Grosz , Jing Zhao e Konstantin Lifschitz. Spicca poi nel cartellone 2019 il nome di Jean-Luc Ponty uno dei più significativi violinisti del nostro tempo, straordinario e instancabile innovatore e sperimentatore di questo strumento,protagonista del concerto del 23 luglio insieme a William Lecomte – vincitore di diversi concorsi in Francia come pianista jazz, tra cui una nomination per “Les Victoires de la Musique”, l’equivalente francese del Grammy Awards – e Jean-Marie Ecay, chitarrista versatile che partecipa a numerosi progetti jazz e pop, Guy Nsaguè Akwa e Damien Schmitt, in un concerto che ripercorrerà la musica dei suoi primi album prodotti per Atlantic Records e che hanno raggiunto la vetta delle classifiche musicali statunitensi.

Il tango di Eduardo Rovira sarà al centro del concerto “Tango Nuevo de Buenos Aires” (in programma il 24 luglio) presentato dai SONICO, quintetto di stanza a Bruxelles, che onora il repertorio del musicista e compositore argentino, creatore di oltre 200 tanghi. Il concerto del 25 luglio “The Pietrasanta Virtuosi” vedrà protagonisti tre musicisti di levatura internazionale, ma profondamente legati alla città di Pietrasanta: i violinisti Michael Guttman, Ekaterina Astashova e la violoncellista Jing Zhao. Atteso ritorno al festival anche quello del grande pianista russo Boris Berezovsky che si esibirà in un programma con musiche di Scriabin, Rachmaninov e Chopin. Il 27 luglio sarà l'occasione per ascoltare uno dei più grandi clarinettisti del mondo, David Krakauer, solista e compositore nominato ai Grammy e ai Juno, elogiato internazionalmente come innovatore chiave del klezmer moderno in coppia con la pianista Kathleen Tagg capace di attraversare senza sforzo confini e generi. Il gran finale della rassegna il 28 luglio è invece affidato a un trio eccezionale composto da Alexander Kniazev,uno dei principali violisti russi contemporanei, considerato il successore di Mstislav Rostropovic, Michael Guttman e la diva italiana del pianoforte Vanessa Benelli Mosell, nome tra i più importanti della scena musicale internazionale dei nostri giorni per il suo virtuosismo tecnico, la sua profondità musicale ed intensità espressiva del suo pianismo e del suo stile direttoriale.

BIGLIETTI

I biglietti per i concerti del Festival sono acquistabili on line e nei punti vendita Ticketone, presso la biglietteria del Teatro La Versiliana e presso il Teatro Comunale Pietrasanta nei giorni di concerto a partire dalle ore 17.00. Come di consueto sono previsti sconti del 50% per i residenti del Comune di Pietrasanta per gli allievi delle scuole di musica, dei licei musicali e dei conservatori. Prezzi da 10 a 45 euro.