Piazza del Bandino strozzata dai cantieri

Firenze, 4 settembre - "Oltre a rendere il traffico un incubo, i lavori per la tramvia associati ai cantieri continui stanno facendo fallire diverse attività commerciali, o comunque ne stanno penalizzando fortemente gli incassi. Come se non bastasse, ci sono cantieri, come quello di piazza del Bandino, a Gavinana, senza operai al lavoro da inizio luglio". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“Ormai è sotto gli occhi di tutti, Firenze è invasa da cantieri stradali ovunque - osserva Stella -. Lavori che rendono particolarmente difficoltoso spostarsi in città, sia con i mezzi pubblici che con quelli privati. A parte i lavori urgenti dovuti a emergenze, come rotture dei tubi del gas, dell'acqua o dell'energia elettrica, o cedimento del manto stradale, per tutti gli altri è necessaria una programmazione ragionevole degli interventi, cosa che non ci sembra proprio stia avvenendo".“In questo momento – sottolinea Stella – sul territorio comunale di Firenze sono attivi contemporaneamente decine di cantieri stradali, a cui si aggiungono i lavori per la tramvia.

I commercianti lamentano perdite di incassi altissime, superiori al 50%. Particolarmente grave, la situazione in piazza del Bandino, dove sono in corso i lavori legati alla riqualificazione dell'area e al cantiere del tram, e dove da inizio luglio mancano gli operai, sono spariti i posti auto e anche i clienti delle attività commerciali".