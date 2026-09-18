Per le strade di Pisa la BRIGHT-NIGHT 2026

BRIGHT-NIGHT 2026 trasforma la città in un palcoscenico di visione condivisa, dove il confine tra accademia e vita quotidiana si dissolve, trasformando il tessuto urbano in un laboratorio a cielo aperto che fonde arte, tecnologia e impegno civile.

La Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori non è più solo un evento istituzionale: è una trasfigurazione urbana. Partecipare a BRIGHT-NIGHT 2026 significa attraversare una Pisa inedita, dove la scoperta scientifica diventa un’esperienza estetica e collettiva, pronta a ricordarci che la conoscenza è un bene comune che abita le piazze che percorriamo ogni giorno.

Il cuore pulsante di questa rivoluzione visiva è l'installazione "Bright Urban Science" della fotografa Irene Taddei. Il progetto non si limita a esporre, ma "occupa" lo spazio con 18 ritratti di dimensioni monumentali (260x180 cm), situati strategicamente in Piazza Chiara Gambacorti, Largo Cavallotti e via Oberdan.

Portare i volti dei ricercatori fuori dai laboratori serve a umanizzare la scienza, trasformando esperti spesso percepiti come distanti in icone familiari del paesaggio cittadino. Non sono solo fotografie: sono finestre su storie di passione e innovazione.

"L’installazione nasce dall’idea di portare il ritratto fotografico fuori dagli spazi tradizionali dell’esposizione e di inserirlo direttamente nel tessuto urbano di Pisa. Collocare diciotto pannelli di grande formato in tre piazze significa trasformare la città in un luogo di visione condivisa, dove la fotografia e la ricerca scientifica e umanistica diventano parte del paesaggio quotidiano." afferma Irene Taddei.

Il claim di questa edizione, "prendersi cura", ridefinisce la missione dello scienziato. La ricerca non è una fredda analisi dei fatti, ma un gesto di profonda attenzione verso la complessità del reale. Si tratta di un impegno etico che abbraccia le persone, l’ambiente, il futuro e, soprattutto, la conoscenza stessa, intesa come patrimonio che richiede protezione e nutrimento costante.

"La ricerca si prende cura osservando, facendo domande e mettendo nuove conoscenze a disposizione della società. Con Bright Urban Science vogliamo portare questo messaggio fuori dai luoghi della ricerca e dentro la città, celebrando la comunità scientifica che contribuisce ogni giorno a costruire conoscenza" dichiara Vittoria Raffa, responsabile scientifica di Bright 2026.

In Piazza Santa Caterina, il talk dell'INGV svela un lato meno noto ma fondamentale della geologia: lo studio dello Stromboli. La ricerca condotta dalla sezione di Pisa dell'INGV, all'interno di prestigiosi progetti italiani ed europei, si concentra su una connessione contro-intuitiva: quella tra attività vulcanica e maremoti.

Perché è cruciale? Perché la bellezza esplosiva della natura può essere ammirata solo attraverso la conoscenza consapevole dei rischi. Studiare il "fuoco" del vulcano per prevedere i movimenti dell' "acqua" (i maremoti) è l'essenza della ricerca applicata alla sicurezza del territorio.

La divulgazione per BRIGHT-NIGHT è una faccenda seria che passa per il gioco. L’obiettivo è trasformare la paura atavica dei fenomeni naturali in consapevolezza scientifica. Il programma si divide in momenti specifici per garantire il massimo impatto:

Il Mattino delle Scuole (Pisa): Dalle 8:30 alle 13:30, presso Via Cesare Battisti, 53 , il laboratorio "Terra Inquieta" permette agli studenti di vestire i panni di vulcanologi e sismologi, esplorando modelli numerici e dinamiche del magma.

Dalle 8:30 alle 13:30, presso , il laboratorio permette agli studenti di vestire i panni di vulcanologi e sismologi, esplorando modelli numerici e dinamiche del magma. Il Pomeriggio in Piazza (Pisa): Dalle 16:00, in Piazza Santa Caterina, gli esperti guidano il pubblico generale tra rocce e forme vulcaniche.

BRIGHT-NIGHT 2026 riconsegna Pisa ai suoi abitanti come una mappa di saperi intrecciati. La fusione tra l'estetica dei ritratti giganti e l'interattività dei laboratori sui terremoti dimostra che la scienza non è un'entità astratta, ma una forza che modella la nostra sicurezza e la nostra identità culturale.