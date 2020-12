Palazzo Medici Riccardi, concerti in streaming

Da sabato 26 dicembre in collaborazione con importanti orchestre

Le sale di Palazzo Medici Riccardi accolgono da sabato 26 dicembre un ciclo di concerti, promosso dalla Città Metropolitana di Firenze e da MUS.E, grazie alla collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra della Toscana, l’Orchestra da Camera Fiorentina e il Contemporartensemble, la Prefettura di Firenze per la disponibilità del Salone Carlo VIII.

Quattro appuntamenti fruibili in streaming sul canale YouTube di MUS.E, https://www.youtube.com/RagazziFirenze, sempre di sabato, alle 18.00, che si inseriscono negli ambienti del palazzo proponendo un intreccio fra arte e musica che da sempre ha caratterizzato la vita di questi spazi. Un dialogo che sottolinea corrispondenze e che si riflette nelle architetture, nelle decorazioni e nelle funzioni stesse cui queste sale erano destinate. Una traccia che sarà svelata prima di ogni concerto da un breve intervento a cura di MUS.E.

Le prime note a riecheggiare il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, nella Cappella dei Magi, sono quelle dell'Orchestra della Toscana. Il trio d'archi formato da Franziska Schoetensack (violino), Stefano Zanobini (viola) e Augusto Gasbarri (violoncello) si affida a pagine di Mozart, Bach e Laszlo Weiner (compositore ungherese pupillo di Kodaly, morto nel 1944 vittima dell'olocausto) per accompagnare il corteo sacro che si snoda nel sontuoso affresco di Benozzo Gozzoli.

Sabato 9 gennaio, il quartetto dell’Orchestra da Camera Fiorentina, composto da Neri Nencini (violino), Sara Margrethe Lie (violino), Niccolò Presentini (viola), Leonardo Ascione (violoncello), esegue un repertorio barocco nella Galleria degli Specchi, con musiche di Bach, Handel, Boccherini e Vivaldi in dialogo con gli affreschi di Luca Giordano che decorano la volta.

Sabato 16 gennaio, nella Sala delle Madonne con Bambino, il Contemporatensemble, fondato da Mauro Ceccanti nel 1992, spazia fra composizioni mariane, da Gluck a Rossini, da Mozart a Bach e Schubert, interpretate dal controtenore Antonio Giovannini, accompagnato al pianoforte da Marco Gaggini.

Sabato 23 gennaio, ultimo degli appuntamenti, nel salone Carlo VIII, ascoltiamo grazie al Maggio Musicale, le note del celebre quartetto di Schubert “La morte e la fanciulla”, eseguito da Boriana Nakeva e Annalisa Garzia (violini), Lia Previtali (viola), Sara Nanni (violoncello), che nel loro svolgimento armonico richiamano le decorazioni fantastiche di Gaetano Bianchi.

Calendario degli appuntamenti:

IL PALAZZO SUONA

Palazzo Medici Riccardi

Sabato 26 dicembre h 18.00, Cappella dei Magi

A cura dell’Orchestra della Toscana

FRANZISKA SCHOETENSACK, violino

STEFANO ZANOBINI, viola

AUGUSTO GASBARRI, violoncello

Programma

W.A. MOZART, Duetto in sol maggiore per violino e viola K423

Allegro – Adagio – Rondeau -Allegro

L.WEINER, Trio per violino viola e violoncello "Serenata”

Andante Allegro – Adagio – Allegro

J.S. BACH, Tre contrappunti dall'Arte della fuga BWV 1080

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sabato 9 gennaio h 18.00, Galleria degli Specchi

A cura dell’Orchestra da Camera Fiorentina

NERI NENCINI, violino

SARAH MARGRETHE LIE, violino

NICCOLÒ PRESENTINI, viola

LEONARDO ASCIONE, violoncello

Programma

J. PACHELBEL, Canone in Re maggiore

J. S. BACH, Aria dalla Suite n. 3 in Re maggiore BWV 1068

G. F. HANDEL, estratti dalla “Water Music”

Bourrée – Hornpipe – Traversa – Aria

G. F. HANDEL, Ballo

Arrival of the Queen of Sheba

L. BOCCHERINI,Quintetto per archi in Mi maggiore, Minuetto

A. VIVALDI, Sinfonia RV 122

Allegro – Largo – Presto

A. VIVALDI, estratto da “La Primavera” RV 269

A. VIVALDI, Concerto per archi in La maggiore RV 158

Allegro molto – Andante molto – Allegro

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sabato 16 gennaio h 18.00, Sala delle Madonne con Bambino

A cura di Contempoartensemble

ANTONIO GIOVANNINI, controtenore

MARCO GAGGINI, pianoforte

Programma

C. W. GLUCK, Addio, addio miei sospiri aria di Orfeo, da Orfeo ed Euridice

G. ROSSINI, O patria… Di tanti palpiti, cavatina di Tancredi, da Tancredi

W. A. MOZART, Allegro moderato dalla Sonata in Do maggiore Kv330

W. A. MOZART, Vadasi!... Già dagl’occhi il velo è tolto, aria di Farnace da Mitridate, re di Ponto

G. ROSSINI, Mura felici, cavatina di Malcolm da La Donna del Lago

J. S. BACH, Preludio e Fuga in Do maggiore BWV 846

F. SCHUBERT, Ave Maria

G. ROSSINI, Tocchiamo, beviamo, brindisi di Pippo da La Gazza Ladra

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sabato 23 gennaio h 18.00, Salone Carlo VIII

A cura del Maggio Musicale Fiorentino

BORIANA NAKEVA, violino

ANNALISA GARZIA, violino

LIA PREVITALI, viola

SARA NANNI, violoncello

Programma

F. SCHUBERT, Quartetto in re minore D 810 “La morte e la fanciulla”

Allegro - Andante con moto - Scherzo, Allegro molto - Presto

INFO:

MUS.E

Tel. +39 055 2760552 (dal lunedì al venerdì h. 9.00-13.30)

e.mail: info@palazzomediciriccardi.it

Tutto il programma su www.musefirenze.it

www.palazzomediciriccardi.it