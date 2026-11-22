Grazie all’analisi dei dispositivi sequestrati a due persone arrestate in precedenza per pedopornografia online, i poliziotti della Postale sono riusciti a mappare svariati gruppi Telegram e identificare altre 24 persone coinvolte nella diffusione di materiale pedopornografico.

Di queste, sei sono state arrestate in flagranza di reato per detenzione di un ingente quantità di materiale di pornografia minorile, nonché nella produzione, con vittime identificate, per tre di loro, e alla denuncia di altre 18. Nel corso dell’operazione “Orione” è stato inoltre sequestrato cospicuo materiale informatico.

A portare a termine l’operazione sono stati i poliziotti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica Lombardia con il coordinamento operativo del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online del Servizio polizia postale e per la Sicurezza cibernetica.

A loro si sono affiancati gli agenti dei Centri operativi per la sicurezza cibernetica di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Reggio Calabria, nonché le Sezioni operative per la sicurezza cibernetica di Varese, Sassari, Nuoro, Alessandria, Aosta, Livorno, Udine, Benevento, Imperia, Novara e Padova.

Agli arrestati, due residenti nel capoluogo campano, uno in provincia di Salerno, uno in provincia di Sassari, uno in provincia di Vibo Valentia e uno in provincia di Padova, di età compresa tra i 38 e i 58 anni, sono stati sequestrati oltre tre mila file tra immagini e video.