L'Olio Extravergine d'Oliva sta abbandonando l'etichetta riduttiva di "semplice condimento" da tenere in dispensa. Oggi l'Oro Verde è diventato il vero protagonista di un'evoluzione che intreccia gastronomia d'autore, turismo rurale esperienziale, cosmesi naturale e persino realtà virtuale.

La Toscana si riconferma il laboratorio a cielo aperto di questa rivoluzione, trasformando frantoi e uliveti in veri e propri centri di esperienza culturale ed enogastronomica. Un esempio perfetto di questo nuovo modo di raccontare il territorio è la prima edizione di "Olearia – Le vie dell'olio", la manifestazione in scena il 14 e 15 novembre 2026 a Vaiano, nella splendida cornice della Val di Bisenzio. Un evento promosso dal Centro commerciale naturale di Vaiano, con il patrocinio e sostegno del Comune e il contributo del Consiglio regionale della Toscana, che ha messo in rete produttori agricoli, negozi di vicinato, chef e ricerca scientifica.

Uliveti e frantoi stanno conquistando il cuore dei viaggiatori italiani e stranieri, contendendo la scena alle storiche vigne e cantine. A decretare il primato toscano sono i dati del Rapporto sul turismo dell'olio 2026 (promosso da Associazione Nazionale Città dell'Olio, Coldiretti e Unaprol): la Toscana conquista la vetta d'Italia attirando il 29% delle preferenze dei turisti legati all'oleoturismo, staccando la Puglia (28%) e la Sicilia (20%).

Ma cosa cercano davvero i turisti? Al primo posto dei desideri si piazza un'esperienza suggestiva ed evocativa: la cena tra gli uliveti, sognata da ben il 71% degli italiani (7 turisti su 10).

Per quanto riguarda i canali di scoperta, l'oleoturismo viaggia soprattutto attraverso il passaparola di parenti e amici, considerato la fonte più affidabile, seguito a ruota da programmi televisivi e documentari enogastronomici, oltre che da social network e internet.

Il report evidenzia come i viaggiatori cerchino un contatto dinamico e sfaccettato con la produzione agricola:

Acquisto diretto di olio in azienda o frantoio: 20%

in azienda o frantoio: Degustazioni abbinate ai prodotti e alle tipicità locali: 12%

ai prodotti e alle tipicità locali: Visite guidate alla scoperta dei frantoi e delle aziende agricole: 11%

alla scoperta dei frantoi e delle aziende agricole: Trattamenti benessere e relax a base di olio EVO: 11%

e relax a base di olio EVO: Partecipazione attiva alla raccolta delle olive e produzione del proprio olio: 9%

Questo boom non è casuale: un ruolo determinante è stato giocato dalla Legge Regionale 15/2022, che ha equiparato ufficialmente l'oleoturismo all'enoturismo, offrendo agli olivicoltori un quadro normativo per sviluppare accoglienza e multifunzionalità.

«Prima di allora lo spettro delle aziende agricole era limitato agli aspetti produttivi. Si andava in azienda o dall’olivicoltore per acquistare quel prodotto. Oggi le produzioni agroalimentari sono le principali porte di accesso alla nostra campagna e ai nostri borghi. Sono produzioni che raccontano la storia dei territori che i turisti visitano» dichiara Letizia Cesani, Presidente Coldiretti Toscana.

Il potenziale dell'olivo travalica i confini della cucina per avventurarsi in territori inaspettati, che vanno dal recupero circolare della materia prima fino alla profumeria d'avanguardia.

Sul versante della ricerca scientifica, l'intervento "Non chiamatelo solo condimento! Il lato nascosto dell'Evoo", a cura della Dott.ssa Chiara Vita (responsabile scientifica del laboratorio Qumap del Pin Polo di Prato – Università di Firenze), ha acceso i riflettori sulle molecole ad alto valore biologico presenti negli scarti di lavorazione dell'olio, dimostrando come la filiera olearia possa diventare un modello virtuoso di sostenibilità e riutilizzo.

Ma la valorizzazione delle olive passa anche attraverso laboratori esperienziali dedicati a chi desidera toccare con mano (e sniffare!) la materia prima:

Cosmetica naturale: il laboratorio "Dall'olivo alle mani: il viaggio di una crema" (in programma sabato alle 17.15, durata 90 minuti, costo 5 euro su prenotazione) guida i partecipanti nella formulazione di trattamenti per la cura della pelle sfruttando i principi attivi dell'olio.

il laboratorio "Dall'olivo alle mani: il viaggio di una crema" (in programma sabato alle 17.15, durata 90 minuti, costo 5 euro su prenotazione) guida i partecipanti nella formulazione di trattamenti per la cura della pelle sfruttando i principi attivi dell'olio. Profumeria d'autore: la sessione sulla creazione di un profumo in gel all'essenza di oliva verde (domenica alle 15.30, durata 90 minuti, costo 5 euro su prenotazione) esplora la dimensione olfattiva e sensoriale della pianta d'olivo.

Come unire la memoria storica dei borghi con i linguaggi tecnologici contemporanei? La risposta risiede in un mix equilibrato tra edutainment e riscoperta dei ritmi di una volta.

Durante la manifestazione "Olearia", la tecnologia della Realtà Virtuale diventa un veicolo accessibile di conoscenza. Grazie ai visori curati da Perc Lab – Pin Polo di Prato (esperienze gratuite di 15 minuti allestite in via Braga 288, sabato e domenica dalle 16 alle 18), i visitatori possono indossare il visore ed effettuare un tour virtuale all'interno di un frantoio in piena attività, comprendendo la complessità dei processi tecnologici di molitura.

Questa esperienza hi-tech dialoga perfettamente con l'anima autentica e slow del territorio:

Giri gratuiti in carrozza lungo via Braga (sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 18, con partenze ogni 30 minuti per una passeggiata di mezz'ora).

lungo via Braga (sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 18, con partenze ogni 30 minuti per una passeggiata di mezz'ora). Visite guidate sul campo al Frantoio di Sofignano.

al Frantoio di Sofignano. Escursioni tra gli uliveti a cavallo o in sella alle e-bike.

Quando l'olio nuovo incontra il commercio di vicinato e l'alta cucina, il cibo di strada cambia pelle. A Vaiano, la centralissima via Braga si trasforma per l'intera giornata di domenica 15 novembre (dalle 11 alle 20) nel tempio del gusto con l'appuntamento "Street Food d'Autore".

A fare da apripista alla ristorazione di strada è lo Chef Niccolò Palumbo del ristorante Paca Tenuta Ceri (insignito di una stella Michelin), che porta la sua filosofia culinaria a contatto diretto con il pubblico di passeggio.

L'iniziativa intreccia la grande cucina con l'identità delle botteghe locali e dei forni tradizionali, riunendo dieci eccellenze del territorio:

I piatti del territorio firmati da Casa Targi e dalla tradizione molitoria di Molino Trattoria Moderna .

e dalla tradizione molitoria di . Le note dolci della cioccolateria Folienoir .

. La mixology contemporanea di Big Easy .

. La birra artigianale brassata da Mostodolce.

Con un formato accessibile basato su token acquistabili a 4 euro ciascuno, l'evento dimostra come le attività di paese e la ristorazione d'eccellenza possano fare rete in un'atmosfera conviviale.

«Abbiamo realizzato Olearia per dare voce alle qualità del nostro territorio, partendo da un prodotto che ne racconta la storia e l’identità: l’olio nuovo. Vogliamo che queste giornate siano un’occasione per incontrare i produttori, entrare nei negozi, vivere il paese e scoprire quanto la Val di Bisenzio ha da offrire. Crediamo che il commercio di vicinato abbia un ruolo importante anche in questo: creare occasioni di incontro e far conoscere i luoghi e le persone che rendono speciale la nostra comunità» afferma Lisa Salvatore, Presidente del Centro commerciale naturale di Vaiano.

L'evoluzione dell'Olio Extravergine d'Oliva conferma che questo ingrediente non è più una semplice nota a margine del piatto, ma una vera e propria chiave di lettura culturale ed economica del territorio. Da prodotto agricolo, l'olio EVO si è trasformato nel motore trainante della "Toscana diffusa", capace di rivitalizzare i borghi rurali come Vaiano e la Val di Bisenzio proponendo un modello turistico sostenibile, esperienziale e partecipativo.

Il successo di un format integrato come "Olearia" dimostra che il futuro dell'enogastronomia passa per una sinergia vincente tra aziende agricole, commercio locale, poli di ricerca universitari e istituzioni regionali.