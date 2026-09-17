Nomina di Giorgetti in Fts, cosa bolle in pentola?

“La nomina di un Commissario in luogo di un Presidente fa presagire dei progetti politici di mutamento della Fondazione Toscana Spettacolo?
Questo un legittimo quesito che si edifica su una vicenda davvero paradossale. Una figura allontanata dalla Sindaca dalla Pergola anzitempo rispetto alla scadenza del contatto con oneri di non poco conto, oggi ritenuta meritevole dal Presidente della Regione di un ruolo tipico di chi deve traghettare un Ente da una situazione a un'altra.Due quindi le questioni politiche: la prima, ormai nota, di una competizione politica tra Giani e Funaro (La Repubblica di oggi parla di ‘gelo’). La seconda: ci sono cambiamenti in vista per la Fondazione?”.
Lo dichiara il coordinatore di Gruppo Misto-Noi Moderati Luca Santarelli