Firenze: nevicate diffuse, ma ancora generalmente deboli

Dieci centimetri di neve sulle colline del Chianti fiorentino. Scuole chiuse e divieto di circolazione ai mezzi pesanti. Volontari e dipendenti pubblici impegnati nell'emergenza

FOTOGRAFIE — Dalle 3.30 alle 6.30 si sono registrate nevicate diffuse, generalmente deboli. "Intorno alle 00.30 - spiega il consigliere delegato alla Protezione civile della Metrocittà - si erano cominciate a registrare deboli nevicate nelle zone dell'Empolese e del Chianti Fiorentino, con un'intensificazione graduale nelle ore successive e una progressiva estensione a tutto il territorio". "Si attende un'intensificazione delle nevicate nelle prossime ore - segnala il consigliere delegato alla Protezione civile - Saranno possibili accumuli intorno ai 2-4 cm o localmente superiori sui rilievi".

Cumulati comunque non superiori a 5 cm. in tutta la zona. Protezione civile della Città Metropolitana, tecnici della Viabilità e Polizia provinciale impegnati a garantire la percorribilità delle strade di competenza e a presidiare i Passi. Treni regionali ridotti al 50%. Esclusi i veicoli per il trasporto di persone, materiale elettorale, carburanti, merci deperibili, animali vivi se muniti di gomme termiche, o catene è stato posto un divieto di circolazione ai mezzi pesanti. Lo ha deciso il prefetto in previsione delle condizioni meteo avverse. Analoghi provvedimenti delle Prefetture di Prato e Pistoia. Il servizio Ataf attivo nelle forme minime indispensabili: 72 bus con catene piú una decina con gomme termiche. Garantito il servizio della tramvia.

Obbligo delle catene a bordo, invito a muoversi solo se necessario, anche per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi comunali. Tutti i Comuni della Città Metropoliana infatti, ad esclusione dei Comuni di Calenzano, Palazzuolo sul Senio, Firenzuola, Barberino di Mugello, Scarperia e San Piero e Vicchio nei quali le scuole saranno regolarmente aperte, hanno deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private. Per l'intera giornata di oggi saranno chiusi i cancelli di Palazzo Medici Riccardi agli ingressi da via Cavour n°1 (Cortile di Michelozzo) e da via Dè Ginori n°2 (Giardino). Aperti gli ingressi da via Cavour n°9, via Cavour n°11, via Dè Ginori n°10, oltrechè l'ingresso da via Cavour n°3 (biglietteria Museo).

Nei comuni del Chianti continuano costanti le precipitazioni nevose raggiungendo i dieci centimetri di neve nelle zone collinari più elevate. Le amministrazioni comunali, insieme alle squadre della Protezione civile, sono al lavoro da questa notte per sgomberare e rendere percorribili le strade dando la precedenza alle aree più colpite.

Tecnici, operai e volontari sono all’opera con i mezzi spalaneve e spargisale in tutto il territorio di Barberino, Greve, San Casciano e Tavarnelle per liberare le strade in ordine di priorità della viabilità. Al momento la situazione presenta maggiori criticità lungo le viabilità comunali. Le viabilità provinciali e regionali sono invece percorribili con catene e gomme da neve. Oltre a raccomandare la massima prudenza, le amministrazioni comunali suggeriscono ai cittadini l’adozione di una serie di accorgimenti che possono rivelarsi utili in queste ore.

In A1 neve da Parma a Fabro. Regolazione Traffico Pesanti con peso superiore alle 7.5 tonn. tra Bivio A1-Variante e Aglio al KM 255 per neve. La Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze e i tecnici della Viabilità dell'ente sono impegnati a garantire la percorribilità delle strade di competenza soprattutto nelle zone del Mugello-Val di Sieve, Romagna Toscana (Alto Mugello) e Ombrone Pistoiese-Bisenzio. Si ricorda l'obbligo delle dotazioni invernale e si raccomanda cautela alla guida.

Sulla strada provinciale 92 Grevigiana per Mercatale per tutela dei volontari del WWF che operano in banchina per il salvataggio manuale della fauna anfibia, limitazione di velocità a 50 km/h, nel tratto al km 2+300 circa in direzione Mercatale ed al km 2+950 circa in direzione San Casciano, fino al 30/04/2018.

Sulla strada provinciale 74 Marradi-San Benedetto per presenza di alberi ad alto fusto appesantiti dalla neve ed inclinati verso la sede stradale, La chiusura al transito fino al ripristino della condizioni di sicurezza per la circolazione, nel tratto dal km. 9+500 fino a confine di Città Metropolitana/Regione, fino al 02/03/2018.

Mugello

Sulla strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate per scarico su una piazzola dei materiali da utilizzare per i lavori di consolidamento strutturale delle pile del ponte ferroviario, senso unico alternato, nel tratto al 58+800 circa, nel Comune di Marradi, fino al 04/06/2018.

Sulla strada regionale 2 Cassia per lavori di messa in sicurezza dell´intersezione con Via di Bustecca, senso unico alternato, nel tratto dal km 264+050 al km 264+300 circa, nei Comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa, fino al 30/04/2018. Sulla strada provinciale 8 Militare per Barberino di Mugello per lavori di sistemazione plano-altimetrica connessi alla realizzazione dell´ampliamento della terza corsia, senso unico alternato con orario lavori 07.00/18.00, nel tratto dal km 6+700 al km 16+000 circa (tratti saltuari e diversi)nel Comune di Calenzano, fino al 30/04/2018. Analogo provvedimento sulla S.P. n. 107 "Di Legri e del Carlone" dal km 0+000 al km 1+000 circa. Sulla strada provinciale 32 della Faggiola per lavori di consolidamento della sede stradale interessata da un movimento franoso, senso unico alternato, nel tratto dal km. 9+000 al km. 9+200, nel comune di Firenzuola, fino al 31/03/2018. Sulla strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate per abbattimento e la potatura di piante ad alto fusto, senso unico alternato e chiusure temporanee di non più di 15´, con orario 7,00/18,00, nel tratto nei comuni Borgo San Lorenzo e Marradi (tratti diversi e saltuar), fino al 31/03/2018. Sulla strada provinciale 8 Militare per Barberino di Mugello per lavori di completamento rotatoria, senso unico alternato, nel tratto dal km 7+400 al km 7+800 circa, in località Carraia nel Comune di Calenzano, fino al 31/03/2018. Sulla strada regionale 65 della Futa per lavori di completamento definitivo dello svincolo in località Montecarelli, restringimento di carreggiata ed all´occorrenza senso unico alternato, nel tratto dal km 39+100 al km 39+500 circa, nel Comune di Barberino di Mugello, fino al 19/03/2018.

Valdarno

Sulla strada provinciale 556 Londa-Stia per frana, senso unico alternato , nel tratto al km 3+800 circa, nel Comune di Londa, fino al 04/05/2018. Chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia in orario 09.00/12.00 e 14.00/17.00 dal 19/2 al 23/2. Sulla strada provinciale 1 Aretina per San Donato provinciale Aretina per S. Donato per lavori a tetto e facciata di edificio, senso unico alternato, con orario lavori 07.30/17.30, nel tratto al km 6+485 circa (in corrispondenza del numero civico 552), nel Comune di Bagno a Ripoli, fino al 27/04/2018. Sulla strada provinciale 16 Chianti-Valdarno per lavori urgenti di taglio e potatura piante, senso unico alternato e brevi chiusure temporanee, con orario lavori 08.00/17.00, nel tratto dal km 11+400 al km 12+100 circa, nel Comune di Figline ed Incisa, fino al 03/03/2018.

Chianti Val di Pesa

Sulla strada provinciale 70 Imprunetana per Pozzolatico per progressivo peggioramento di movimento franoso;, senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile, nel tratto dal km 2+600 al km 2+800 circa, nel Comune di Impruneta, fino al 21/12/2018. Sulla strada provinciale 92 Grevigiana per Mercatale per posa di una condotta idrica, senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile, nel tratto dal km 2+040 al km 4+430 circa, nel Comune di San Casciano in Val di Pesa, fino al 23/06/2018. Sulla strada regionale 2 Cassia per lavori di installazione segnaletica verticale ed orizzontale e canalizzazioni idrauliche, senso unico alternato, nel tratto tra il km 291+000 ed il km 291+550 circa, nel Comune di Impruneta, fino al 31/03/2018.

Area fiorentina

Sulla strada provinciale 130 panoramica di Monte Morello per realizzazione di un by-pass temporaneo, senso unico alternato regolato a vista e divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, nel tratto dal km 7+150 al km 7+250 circa, nel Comune di Sesto Fiorentino, fino al 21/12/2018. Sulla strada provinciale 98 di Scandicci per lavori di posa barriera antirumore e realizzazione marciapiede ed asfalto, senso unico alternato, nel tratto dal km 0+200 al km 0+500 circa, nel Comune di Scandicci, fino al 31/03/2018. Sulla strada provinciale 53 San Domenico Fiesole per lavori di ripristino muro in pietra, senso unico alternato, con orario lavori 07.30/18.30, nel tratto dal km 1+066 al km 1+087 circa, nel Comune di Fiesole, fino al 26/03/2018. Sulla strada provinciale 8 Militare per Barberino di Mugello per lavori di regolarizzazione intersezione, senso unico alternato, nel tratto al km 3+150 circa, in località Ponte ai Pesci nel Comune di Calenzano, fino al 15/03/2018.

Fi-Pi-Li

Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno per ripristino della pavimentazione, chiusura in orario 21-6 della carreggiata, nel tratto tra gli svincoli di Ginestra F.na e Montelupo F.no in direzione Mare, fino al 08/11/2020. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno per lavori alla pavimentazione, senso unico alternato e divieto di sosta su ambo i lati di Via Viaccia, nel tratto in corrispondenza dell´innesto dello svincolo Empoli Est, fino al 30/09/2018. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno per lavori di adeguamento sui cordoli del viadotto sovrastate la ferrovia al km 79+000, chiusura in orario 6-17 della corsia di sorpasso nelle due direzioni, nel tratto tra il km 78+500 e il km 79+300 nel ramo di Livorno, fino al 16/04/2018.

Empolese-Valdelsa

Sulla strada provinciale 10 Val d'Elsa per infiltrazioni acqua e dissesto stradale, chiusura totale in entrambi i sensi di marcia, nel tratto al km 1+360 circa (in corrispondenza del sottopasso ferroviario), fino al 18/03/2018. Sulla strada provinciale 52 Salaiola per lavori di allacciamento idrico, senso unico alternato, nel tratto al km 6+600 circa, nel Comune di Empoli, fino al 03/03/2018. Sulla strada regionale 429 di Val d'Elsa per lavori di apertura pozzetti, senso unico alternato, con orario 08.00/17.00, nel tratto dal km 63+500 al km 63+900 circa nel Comune di Castelfiorentino (FI) e dal km 68+500 al km 68+800 circa e dal km 71+800 al km 73+200 circa nel Comune di Empoli, fino al 02/03/2018.

Infine una sorta di decalogo antineve da mettere in pratica in forma preventiva. I sindaci, nello specifico, esortano a:

1) tenersi aggiornati costantemente sulla situazione meteo consultando gli organi di informazione e le pagine facebook istituzionali;

2) rinviare gli spostamenti e le partenze, qualora le condizioni climatiche non siano favorevoli come nella giornata di oggi;

3) la tua auto deve essere dotata di gomme invernali e/o catene da neve;

4) per evitare blocchi inaspettati dell’auto fai in modo che nell'acqua nel radiatore ci sia il liquido antigelo;

5) limitare le uscite ai casi di stretta necessità. Evita di utilizzare cicli e motocicli. Indossa sempre scarpe con suola antiscivolo in gomma;

6) è utile avere in casa una scorta di sale grosso da cucina e attrezzi per rimuovere la neve;

7) cercare di tenere puliti gli ingressi della tua abitazione e gli spazi adiacenti;

8) evitare di camminare in prossimità di alberature appesantite dalla presenza della neve;

9) parcheggiare e lasciare in sosta l’auto correttamente, in modo da non intralciare le viabilità;

10) la neve spalata non deve intralciare pozzetti, scarichi ed entrate varie.