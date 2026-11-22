Panettone, what else. Che Natale sarebbe, senza. Ma si fa presto a dire “panettone”: c’è quello classico, ovvio, in testa alle classifiche. Però il gusto cambia, cresce: ed ecco il panettone al tartufo bianco, quello al cappuccino, quello con i fichi e le noci. C’è quello col Moscato di Trani e quello al Vinsanto, la versione “da passeggio” e quella con il gelato al foie gras. E persino il panettone con uva, gelatina di vino rosso e limone.

Anche quest’anno una ventina di chef, gelatieri, pizzaioli e scuole di cucina hanno dato sfogo alla fantasia per celebrare il panettone - la specialità natalizia per antonomasia – in maniera fuori dagli schemi. È con questo spirito che martedì 1 dicembre si rinnova per il quarto anno l’appuntamento con “I Panettoni degli altri”, stavolta nelle sale del The Social Hub Belfiore a Firenze. Anche stavolta, l’evento si apre alla città e va in scena in pieno mood natalizio, con addobbi ad hoc: fiorentini e turisti possono cogliere l’occasione per assaggiare una ventina di lievitati e acquistare i propri panettoni preferiti direttamente sul posto o prenotarli ritirandoli nei ristoranti.

Il nome della manifestazione va letto in un duplice significato: da un lato i protagonisti sono professionisti che pur avendo talvolta familiarità col mondo degli impasti, normalmente non si dedicano ai grandi lievitati come fanno invece pasticceri e fornai. Dall’altro, perché resta invariata l’attenzione alla solidarietà con la raccolta di fondi per la Fondazione ANT: il ricavato degli ingressi a pagamento all’evento, tolte le spese, va devoluto in beneficenza a sostegno delle attività della fondazione per l’assistenza domiciliare oncologica gratuita.

Il parterre comprende nomi importanti dell’arte bianca – dai pizzaioli Roberto Cordioli, Marco Manzi e Tommaso Mazzei – a volti noti della gelateria (Stefano Dondoli dell’omonima gelateria di San Gimignano, Silvana Vivoli e Pierpaolo Portogallo del “Barroccino”) nonché del fine dining stellato e non (gli stellati Michelin Claudio Mengoni di Borgo San Jacopo, Roberto Rossi del Silene a Casteldelpiano, Davide Canella del Contrada a Castel Monastero, Niccolò Palumbo del Paca a Carmignano, poi Filippo Saporito della Leggenda dei Frati, Stefano Pinciaroli di PS, Tommaso Calonaci di Segno by Empireo, Francesco Ferretti dello Scirocco a Porto Ercole, Alice Caporicci del ristorante umbro “La Cucina” di San Pietro a Pettine, Marco Anselmi di Osmo Cucina e Andrea Cancelli di Pietrabianca).

All’evento – patrocinato dal Comune di Firenze e dalla Regione Toscana – partecipa inoltre l’istituto di formazione Scuola Tessieri di Ponsacco e il volto televisivo Luisanna Messeri con Unicoop Firenze e il suo panettone solidale.

In degustazione ci saranno anche i vini dell’azienda agricola Tiberio, i panettoni “spiritosi” del Cennatoio e del liquorificio Morelli, le bollicine di Sparla & Gerardi, nonché il caffè Espresso Giada e l’acqua di Fonte de’ Medici. L’evento è realizzato col supporto tecnico di Casa della Divisa e della coltelleria Ambrogio Sanelli. “Vogliamo offrire una vetrina – spiega l’organizzatore, il giornalista Marco Gemelli – al talento di chi ogni anno, all’avvicinarsi delle festività natalizie, riesce a dar vita a variazioni sul tema del panettone. Non si tratta di una gara ma di una selezione di eccellenze: a ognuno chiediamo di presentare la loro versione meno tradizionale e più creativa”.

Martedì 1 dicembre ore 18,30-21 al The Social Hub Florence Belfiore, viale Belfiore 55.

Biglietti a euro 21,45 su eventbrite.it