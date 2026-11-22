Quando l'aria di novembre comincia a farsi pungente, la grande area metropolitana di Firenze si veste della sua luce più calda. Non si tratta soltanto dell'accensione delle tradizionali luminarie, ma di un vero e proprio risveglio urbano che, dal cuore elegante del capoluogo, si irradia verso i centri di Scandicci e Campi Bisenzio. Per chi ama vivere il weekend con spirito curioso ed edonista, il calendario delle festività natalizie propone una ricca mappa di appuntamenti pensata per guidare fiorentini e visitatori lungo un suggestivo percorso week-by-week, che ci accompagnerà dai suoni di fine novembre fino al clima magico delle settimane di dicembre.

In questa guida agli eventi dei fine settimana, il costume contemporaneo incontra la tradizione: dallo shopping consapevole e l'eleganza rétro del vintage market alle performance acrobatiche e musicali a cielo aperto; dalla gioia dei più piccoli nei villaggi fiabeschi al piacere conviviale di un brindisi d'autore tra amici. Un invito a riscoprire le nostre piazze, sostenere il commercio di vicinato e lasciarsi conquistare da uno stile di festa autentico, creativo e sostenibile.

Per gli amanti dello stile e del collezionismo, la tappa imperdibile del penultimo weekend di novembre è negli spazi eclettici di The Social Hub. Curato da Pimp My Vintage, il Christmas Vintage Market trasforma il design contemporaneo della struttura di Viale Lavagnini in una fucina di colore e creatività. Tra le stigliature espositive accuratamente selezionate troverete:

Pezzi d'epoca e abbigliamento d'archivio: dall'eleganza sartoriale anni '50 allo streetwear sfrontato degli anni '80 e '90.

Accessori con una storia da raccontare: gioielli d'epoca, borse iconiche, locandine originali e vinili da collezione.

Creazioni di giovani maker, illustratori e brand emergenti, tra opere d'arte, complementi d'arredo e oggetti di design handmade.

Il market non è una semplice vetrina per lo shopping, ma un'esperienza urbana ad alta intensità conviviale. Durante l'intera giornata sarà possibile partecipare a numerose attività e workshop gratuiti:

Laboratori pratici di stampa serigrafica e personalizzazione artigianale della vera pelle.

Sessioni dal vivo di live painting e dimostrazioni di manualità artistica.

Corner dedicati ai tatuaggi per chi desidera un ricordo indelebile sulla pelle.

Un'ampia e curata offerta di cibo e drink per accompagnare la giornata, tra chiacchiere rilassate, musica di sottofondo e brindisi natalizi tra amici.

In un'epoca dominata dall'omologazione del fast fashion e dalla cultura del monouso, l'evento lancia un messaggio chiaro attraverso lo slogan "The future is vintage". Scegliere il vintage e l'artigianato d'autore significa compiere un gesto di consumo consapevole e raffinato. È un vero e proprio "ritorno al futuro" che premia la bellezza senza tempo, la qualità nobile dei materiali scelti per durare e il valore inestimabile del fatto a mano. Dando nuova vita ai capi di ieri e valorizzando il talento creativo di giovani artigiani che riuso e riciclo trasformano in arte, la moda natalizia diventa ecologica, etica ed infinitamente chic.

Scandicci apre le danze del periodo festivo con un sabato pomeriggio corale e scintillante, capace di coinvolgere l'intera comunità:

Ore 15:30 (Via Pascoli, angolo via Carducci) : Il ritmo contagioso delle scuole di danza del territorio apre le festività, seguito dall'esibizione potente ed emozionante del Jubilation Gospel Choir.

: Il ritmo contagioso delle scuole di danza del territorio apre le festività, seguito dall'esibizione potente ed emozionante del Jubilation Gospel Choir. Ore 16:00 (Piazza Matteotti) : Prende il via la grande parata delle fiabe, guidata dalle beniamine dei più piccoli, Elsa e Anna di Frozen, accompagnata dalle note festose della Filarmonica Bellini e dal coro delle Voci Bianche di Firenze e Scandicci.

: Prende il via la grande parata delle fiabe, guidata dalle beniamine dei più piccoli, Elsa e Anna di Frozen, accompagnata dalle note festose della Filarmonica Bellini e dal coro delle Voci Bianche di Firenze e Scandicci. Ore 17:30 (Palco di via Pascoli) : Il momento clou della giornata con la cerimonia ufficiale di accensione delle luminarie natalizie, coronata da un flash mob collettivo e da una suggestiva nevicata scenografica che trasformerà la strada in un paesaggio incantato.

: Il momento clou della giornata con la cerimonia ufficiale di accensione delle luminarie natalizie, coronata da un flash mob collettivo e da una suggestiva nevicata scenografica che trasformerà la strada in un paesaggio incantato. Magico Mondo e Quartieri: Contestualmente si aprono le porte del Magico Mondo di Babbo Natale al Centro Rogers (presso l'Auditorium di piazzale della Resistenza). Nella stessa serata di sabato 21 novembre, inoltre, alla presenza degli assessori comunali, verranno accesi gli alberi di Natale installati nei diversi quartieri della città, diffondendo la magia delle feste anche oltre il centro cittadino.

Il calendario scandiccese prosegue nei fine settimana di fine novembre e dicembre con appuntamenti itineranti dall'elevato profilo artistico:

Sabato 28 novembre (ore 16:30) : Carillon Vivente. Una performance d'altri tempi che trasforma le vie del centro in un palcoscenico incantato. Un magnifico pianoforte bianco si muove lentamente tra il pubblico guidato da un pianista in abiti d'epoca, mentre una ballerina danza sulle punte sul coperchio dello strumento, dando vita alla poesia d'un carillon a grandezza naturale.

: Carillon Vivente. Una performance d'altri tempi che trasforma le vie del centro in un palcoscenico incantato. Un magnifico pianoforte bianco si muove lentamente tra il pubblico guidato da un pianista in abiti d'epoca, mentre una ballerina danza sulle punte sul coperchio dello strumento, dando vita alla poesia d'un carillon a grandezza naturale. Domenica 6 dicembre (ore 16:30) : Piano Sky (nell'ambito della rassegna Open City Winter). L'immagine iconica della musica che prende letteralmente il volo: un pianoforte suonato dal vivo da un virtuoso si solleva fino a cinque metri d'altezza, fluttuando nell'aria grazie a una scenografica composizione di palloncini colorati. Spettacolo e vicinanza intima con gli spettatori si fondono, offrendo un'emozione condivisa nota dopo nota.

: Piano Sky (nell'ambito della rassegna Open City Winter). Sabato 12 dicembre (ore 16:30): K-pop show. Una sferzata di energia contemporanea dedicata ai più giovani. Ritmi incalzanti, musica pop coreana e coreografie acrobatiche porteranno in scena la creatività e la vitalità delle nuove generazioni.

Come sottolineato dalla sindaca Claudia Sereni, il ricchissimo programma rappresenta una precisa scelta culturale ed economica: fare della bellezza e dello spettacolo un catalizzatore sociale per riscoprire il piacere di vivere la città. Il progetto, volto a sostenere con forza il commercio di vicinato in un momento fondamentale per l'economia locale, è stato reso possibile grazie a una proficua sinergia tra l'Amministrazione, oltre 100 negozianti, artigiani e associazioni di categoria, affiancati dal prestigioso sostegno della maison Gucci, eccellenza del territorio.

Dal primo weekend di dicembre fino all'Epifania, Campi Bisenzio si trasforma in un vero e proprio regno del Natale, regalando un mese continuo di festa ad ogni fine settimana.

Sabato 5 dicembre : Ore 15:00 : Inaugurazione ufficiale e apertura dei cancelli del Villaggio di Babbo Natale. Ore 16:00 : Vivace parata con le mascotte dei cartoni animati, esibizioni della scuola Kurios Danza e l'irresistibile street band del Bravo ad animare l'asse tra piazza Dante e piazza Fra Ristoro. Ore 17:00 (Piazza Fra Ristoro) : Grande accensione dell'Albero di Natale alla presenza della cittadinanza.

: Domenica 6 dicembre : San Donnino : Mercatini artigianali attivi per l'intera giornata e arrivo festoso di Babbo Natale nel pomeriggio. Centro Cittadino : Animazione diffusa con i laboratori per bambini dell'Oratorio Totus Tuus, lo spettacolo itinerante con Ivan, Francesca e il Mago Mircus in piazza Dante. Ore 15:00 (Villaggio di Babbo Natale) : Laboratorio creativo condotto da Vita e Nara per insegnare ai bambini a confezionare la propria calza natalizia. Ore 16:30 : Concerto pop-gospel del collettivo Donne Incanto, tappa del loro atteso X Mas Tour.

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Per tutti i fine settimana della rassegna e nella giornata festiva dell'8 dicembre, la vita cittadina sarà scandita da attrazioni fisse:

Mercatino di Natale con i classici banchi di artigianato e regali.

Villaggio di Babbo Natale operativo con animatori e laboratori dalle 15:00 alle 18:30.

Stand gastronomico in piazza Fra Ristoro con vin brulé speziato e cioccolata calda fumante.

Un'operazione imponente coordinata dal sindaco Andrea Tagliaferri e dall'assessora al commercio Simona Pizzirusso per rivitalizzare il tessuto urbano e valorizzare il mondo associativo campigiano. L'iniziativa, promossa insieme a Eva Eventi, Farecentroinsieme e al circuito Natale in Toscana, si avvale del fondamentale supporto del tessuto economico locale e di numerose realtà d'impresa del territorio (tra cui Chianti Banca, Hotel VHU, Tarducci Auto, Giglioli Farmacie, Polistrade, Crédit Agricole, Ottica Galli, Fiat Gamma, Panificio La Focaccia, Massari Gioielli e Opel Ballerini Auto).

Evento / Località Date e Orari Punti di Forza / Attrazioni Target Consigliato Inaugurazione & Luminarie (Scandicci - Centro e Quartieri) Sabato 21 novembre (Dalle 15:30; accensione ore 17:30; alberi nei quartieri in serata) Jubilation Gospel Choir, parata Frozen, nevicata scenografica, accensione alberi nei quartieri, apertura Magico Mondo di Babbo Natale. Famiglie, bambini, residenti dell'area metropolitana. Christmas Vintage Market (Firenze - The Social Hub) Domenica 22 novembre (Ore 11:00 - 20:00) Abbigliamento vintage ('50-'90), pezzi unici handmade, vinili, laboratori serigrafici e pelle, live painting, food & drink. Fashion lover, giovani, amanti del vintage e dello shopping sostenibile. Spettacoli Itineranti (Scandicci - Centro) Sabato 28 nov, Domenica 6 dic, Sabato 12 dic (Tutti alle ore 16:30) Carillon Vivente con ballerina sulle punte (28/11), Piano Sky sospeso a 5 metri (6/12), K-pop show dinamico (12/12). Amanti dell'arte di strada, famiglie, giovani, appassionati di musica. Villaggio di Babbo Natale e Mercatini (Campi Bisenzio e San Donnino) Sabato 5 e Domenica 6 dicembre (e tutti i weekend / 8 dic) (Attività e animazione ore 15:00 - 18:30) Accensione grande albero, sfilata mascotte, spettacoli di magia, laboratori calze, concerto Donne Incanto, vin brulé e dolci. Famiglie con bambini, amanti dei mercatini tradizionali e della convivialità.

L'inverno fiorentino dimostra ancora una volta come la vitalità di un territorio risieda nella sua capacità di fare rete, fondendo lo spirito cosmopolita della città con la calda accoglienza dei suoi centri vicini. Dalle tendenze rétro e sostenibili di Firenze centro fino all'incanto poetico delle strade di Scandicci e alla festosa tradizione di Campi Bisenzio, l'agenda dei fine settimana offre un palcoscenico ricco di opportunità per sognare, fare acquisti etici e stare insieme.