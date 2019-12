Natale: a Firenze alberi e luminarie

Il festival F-Light accende la città nel segno della luna. In piazza Beccaria un albero di Natale addobbato con scarpe rosse contro la violenza sulle donne. Piazze e borghi in festa in Chianti. Piste di ghiaccio ed eventi a Barberino Tavarnelle

Alberi e luci invadono tutta la città in vista del Natale. A partire dai grandi alberi scenografici che verranno accesi domani dando ufficialmente il via alle festività natalizie. E come ormai tradizione da domani arriva anche il festival F-Light, quest’anno dedicato al cinquantenario dello sbarco sulla luna, che per un mese ridisegnerà il volto notturno della città tramite proiezioni, video-mapping, installazioni artistiche. Le iniziative del Comune e il Festival F-Light sono stati presentati oggi a Palazzo Vecchio dagli assessori alla cultura Tommaso Sacchi, alle attività produttive Federico Gianassi e a turismo Cecilia Del Re, insieme al direttore artistico del Festival delle luci Sergio Risaliti. La direzione Ambiente ha curato l’allestimento degli alberi. Al Duomo e quello al piazzale Michelangelo quelli più alti e scenografici, due abeti di una quindicina di metri tempestati di luci a led. Quello del Duomo è stato donato da Moena e sarà il sindaco ad accenderlo, domani 8 dicembre alle 17.30, e contemporaneamente si accenderanno tutti gli abeti della città. Alle 17 il sindaco sarà a Palazzo Vecchio per accendere quello nel cortile della Dogana e successivamente, alle 18, sarà all’accensione dell’albero di Michelangelo Pistoletto in piazza della Repubblica. Quest’ultimo fa parte dei ‘tre alberi d’artista’ di F-Light: gli altri saranno accesi il 14 dicembre, alle 18: in piazza Santa Maria Novella l’albero sarà firmato da Mimmo Paladino e in Santissima Annunziata da Domenico Bianchi. Abeti e addobbi floreali, questa volta ‘veri’, saranno poi diffusi in tutta la città. Nel Quartiere 1 ci saranno alberi in piazza Santo Spirito, Fortezza da Basso, piazza Puccini, piazza della Piccola, piazza San Jacopino, piazza Tasso, giardino dei Nidiaci, piazza Poggi, San Lorenzo, piazza Ognissanti, piazza Bonsanti, Leopolda; nel Quartiere 2 gli abeti saranno collocati in via Bolognese, San Salvi, rotonda Rondinella, piazza Antonelli e piazza Savonarola; nel Quartiere 3 gli alberi saranno in piazza Acciaioli, in piazza Bartali, piazza Gualfredotto, presso la sede del Quartiere e piazza Elia Della Costa; e ancora alberi in via di Soffiano, villa Strozzi, piazza Isolotto, via Pontignale, piazza Ciampi e via Bugiardini per quanto riguarda il Quartiere 4; e piazza Garibaldi, giardino del Lippi, piazza I maggio, piazza Dalmazia e sede del Quartiere per il Q5. La spesa per gli abeti è stata di circa 25 mila euro.

Un albero di Natale addobbato con scarpe rosse per dire no alla violenza sulle donne. È stato donato alla città dal sindacato nazionale Agenti di assicurazione e inaugurato oggi in piazza Beccaria alla presenza, tra gli altri, dell’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re, dell’assessore alle Pari opportunità Sara Funaro e del presidente della sezione provinciale di Firenze e coordinatore regionale Toscana Sna Marco Del Medico.

Natale significa anche luminarie, e queste come di consueto invaderanno la città dai viali di circonvallazione fino alle periferie. Sui viali oltre 150 alberi avranno il tronco rivestito di luci rosse e le chiome illuminate da luci bianche. In periferia le luminarie saranno in Viale Giannotti e piazza Ferrucci (Quartiere 3); Piazza N. da Tommaseo; Via D’Annunzio e via Rondinella; La Lastra; Piazzetta Bongo; Piazza Alberti; Via Salvi Cristiani; Via del Madonnone (Quartiere 2); Piazza dell’Isolotto; Piazza Batoni (Quartiere 4); Piazza Leopoldo, Piazza della Costituzione; Via Carlo del Prete e via Caciolle (Quartiere 5). Una novità sarà via Pistoiese illuminata: quasi 200 alberi avranno il tronco vestito di luce. In totale le luminarie costeranno poco meno di 300 mila euro.

Il Natale bussa alle porte di Greve per annunciare un viaggio di doni e sorprese tra le colline più celebri del mondo. In una terra che storicamente ama suonare, cantare, creare opportunità, innovare la tradizione la magia delle feste sarà accolta nelle piazze dei saperi chiantigiani. Un’altalena di talenti artistici e abilità manuali, concerti e mercatini dove gli artigiani mostreranno i segreti del mestiere e i prodotti della loro inventiva. Il nonno barbuto più amato dai bambini farà il suo exploit già da domani domenica 8 dicembre, festa dell’Immacolata, a Greve, San Polo, Strada e Panzano.

Come da tradizione, “Aspettando il Natale”, il ricco carnet degli eventi natalizi promosso dal Comune in una fitta rete di collaborazione con le associazioni locali, approda a Greve domani in piazza Matteotti con i mercatini (dalle ore 10 alle ore 18), le diverse attività di gioco e animazione a cura dell’associazione Teatrando Teatrando (ore 15) e l’accensione dell’albero di Natale (ore 16.30) organizzata del Centro Commerciale Naturale “Le Botteghe di Greve”. L’iniziativa è accompagnata dall’intrattenimento musicale dell’“Orchestrina Natale Jazz”. Durante la giornata sarà attivo il Gruppo Scout FI1 di Strada in Chianti che promette di divertire con i giochi del passato.

Il cammino magico continua e si sposta nelle frazioni. A San Polo, nei locali della Cappellina, si terrà il mercatino della Caritas Parrocchiale dalle ore 9 alle ore 19. A Strada, nella chiesa di San Cristoforo, dalle ore 10.15 si esibirà il Coro polifonico del Chianti con l’animazione della Santa Messa, seguito dal concerto del direttore il maestro Elena Superti. A Panzano va in scena la Festa di Santa Cecilia. Dalle ore 10.30 la Chiesa Santa Maria Assunta a Panzano alto, ospiterà la Santa Messa e il concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi, diretto dal Maestro Lorenzo Anichini. Due mostre di pregio, realizzate in collaborazione con la Pro Loco di Panzano, incorniciano il borgo di Panzano: il libro, esposto e in vendita in occasione della mostra mercato, la farà da padrone negli spazi della scuola primaria Dante Alighieri (ore 9-12, ore 15-18) e l’undicesima edizione dei presepi d’arte, realizzati dagli artisti locali e non, riempiranno con le loro diverse interpretazioni legate al tema della Natività vie e piazzette del paese. L’evento sarà aperto fino al 6 gennaio 2020. La cultura del libro e il valore della lettura tornano lunedì 9 a Greve in Chianti nella scuola primaria Domenico Giuliotti con la mostra del libro, aperta fino a venerdì 13 dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

Musica e pista di ghiaccio a Tavarnelle, elfi e letterine nel borgo ‘innevato’ di Babbo Natale che trasferisce il suo ufficio postale nell’antico castello di Barberino Val d’Elsa. Il mondo incantato della Lapponia approda a Barberino Tavarnelle. E’ in arrivo un maxiprogramma ricco di eventi formato famiglia, promosso in tandem dalla Pro Loco e dal Comune. Primo Natale per il comune unico che tra poche settimane spegnerà una candelina per celebrare la riunificazione istituzionale avvenuta il 1 gennaio 2019. Una giostra di iniziative che abbraccia borghi e valli, rivolta a tutte le età. Le atmosfere iniziano a scaldarsi domani, domenica 8 dicembre, con il mercatino natalizio per le vie di Tavarnelle dalle ore 9 alle ore 19 e le note gospel del concerto che si terrà in piazza Cresti alle ore 16. La musica torna protagonista sabato 14 dicembre con il Concerto di Natale a cura della Filarmonica Giuseppe Verdi nella chiesa di Santa Maria a Marcialla alle ore 21.30. Domenica 15 alle ore 17.15 i riflettori si accendono su un’esibizione speciale. E’ “Il Natale incantato” che mette insieme i canti tradizionali natalizi della Corale Santa Lucia al Borghetto e del Coro Voci Bianche Colli Fiorentini presso il Circolo Mcl (ingresso libero). Il divertimento dedicato ai più piccoli anima il castello di Barberino Val d'Elsa dove domenica 22 dicembre dalle ore 9 alle ore 19 la neve del Circolo Polare Artico scenderà per accogliere Babbo Natale, accompagnato da elfi, renne e campanellini. Sarà possibile vivere insieme al nonno più amato del mondo un’intera giornata di intrattenimenti e desideri da realizzare. I bambini sono invitati a mettere piede nella casa di Babbo Natale e consegnare direttamente a lui le letterine, tra storie, racconti, laboratori e mercatini. Oltre al borgo di Babbo Natale, Barberino Val d'Elsa ospiterà il 22 dicembre alle ore 21.30 nella Chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano il quindicesimo concerto di Natale. Protagonisti il Coro della Cappella Musicale di San Bartolomeo, la Schola Cantorum Castellina in Chianti e il Coro dei bambini del Catechismo. Il periodo festivo propone anche eventi sportivi di grande richiamo, come l’undicesimo Torneo della Befana Under, il 5 gennaio 2020 nelle palestre comunali Biagi e Galletti di Barberino Tavarnelle. La Befana, il cui arrivo è previsto come da tradizione il 6 gennaio alle ore 15, sarà la regina del ghiaccio. Giù in picchiata, a bordo della scopa, tra le colline del Chianti per provare il piacere di indossare i pattini e scivolare sulla pista allestita in piazza Matteotti. Lo spettacolo continua con uno spettacolo di burattini, sempre in programma per l’Epifania. Da non perdere è la due giorni, prevista il 5 e il 6 gennaio dalle ore 16, per le vie del centro storico di Barberino.