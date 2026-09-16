Muoversi meglio, vivere meglio: l'Europa dà le dritte

Dal 16 al 22 settembre 2026 Firenze partecipa alla Settimana Europea della Mobilità (European Mobility Week), la più importante campagna di sensibilizzazione promossa dalla Commissione Europea per incoraggiare città e cittadini a scegliere forme di spostamento più sostenibili, sicure e accessibili. Il tema scelto per l’edizione 2026, “Mobilità per tutti e tutte”, richiama il diritto di ogni persona a muoversi in città in modo semplice, sicuro e sostenibile, indipendentemente dall’età, dalle condizioni economiche, dalle capacità fisiche o dal luogo in cui vive.

Quest’anno l’attenzione è rivolta in particolare all’equità intergenerazionale, con l’obiettivo di progettare sistemi di mobilità capaci di rispondere ai bisogni dei bambini, dei giovani, degli adulti e degli anziani, senza dimenticare le esigenze delle generazioni future. Per Firenze, questo tema è particolarmente significativo: la costruzione di una città più sostenibile, inclusiva e vivibile, e quindi attenta alla qualità della vita, passa anche dalla trasformazione del modo in cui ci muoviamo ogni giorno.

L’Amministrazione comunale sta portando avanti questo cambiamento con determinazione attraverso il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima, il Patto Climatico Cittadino, il Piano di Azione Comunale per la qualità dell’aria e il percorso per la realizzazione del nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) oltre alle numerose iniziative legate all’obiettivo della neutralità climatica per una città a emissioni verso lo zero. “Un’occasione molto importante per noi, perché portiamo nei quartieri il percorso partecipativo che accompagnerà la redazione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) - dice l’assessore a Mobilità, viabilità e tramvie Andrea Giorgio - Tutti hanno diritto di muoversi in modo sicuro, semplice e sostenibile, siamo impegnati a costruire la mobilità del futuro e lo facciamo assieme alle persone che ogni giorno vivono e si spostano nella nostra città; l’European Mobility Week è un’occasione preziosa di confronto su un tema così importante per tutti noi, per questo invitiamo tutte e tutti a partecipare agli eventi e a contribuire alla costruzione di una Firenze più accessibile, inclusiva e vivibile”.

La Settimana Europea della Mobilità offre l'opportunità di condividere con i cittadini e le cittadine e coloro che la città la vivono e la frequentano i risultati già raggiunti, promuovere comportamenti più consapevoli e valorizzare le opportunità offerte dal trasporto pubblico, dalla mobilità pedonale e ciclabile e dalle nuove soluzioni di mobilità sostenibile. Un’attenzione particolare sarà quest’anno dedicata al percorso di redazione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), uno degli strumenti attraverso cui Firenze sta ripensando la mobilità urbana per renderla più sicura, accessibile ed efficiente.

Il lavoro svolto negli ultimi mesi ha portato alla costruzione di un articolato quadro conoscitivo, basato su oltre cento dataset raccolti e integrati grazie alla collaborazione tra uffici comunali, società partecipate, gestori dei servizi ed enti del territorio, con l’obiettivo di comprendere in modo approfondito come si muovono oggi cittadini, lavoratori, studenti, visitatori e operatori economici. Questo ha consentito di individuare le principali sfide della mobilità fiorentina ponendo le basi per la definizione delle future strategie.

Nel corso della manifestazione si svolgeranno infatti cinque incontri pubblici, uno in ciascun Quartiere della città, per condividere i risultati del lavoro di analisi svolto, approfondire le priorità emerse e raccogliere contributi, osservazioni e proposte e costruire assieme la città di domani già da oggi. Durante la Settimana Europea della Mobilità saranno anche organizzati incontri, eventi, attività divulgative e iniziative partecipative, anche grazie al contributo dei soggetti del territorio come l’Università di Firenze, Legambiente e FIAB Firenze, Piedibus I Piccoli Passi APS, rete Firenze Tattica.

Sarà inoltre l’occasione per raccontare i progetti europei che vedono Firenze protagonista sui temi della mobilità e della logistica urbana sostenibile, come UNCHAIN, GOLIA e URBAN FLOW.IL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVEMERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE

SI MUOVE LA CITTÀ – INCONTRO NEL Q1 SUL FUTURO DELLA MOBILITÀ A FIRENZECentro Età Libera “Il Grillo Parlante”, Via Palazzuolo 10 - Firenze Ore: 18:00-20:00 Organizzato da: Comune di Firenze

L’incontro è gratuito e aperto a tutte e tutti. Vieni a condividere il tuo punto di vista e contribuisci a costruire il futuro della mobilità di Firenze.

Durante l’incontro saranno inoltre presentate le proposte di trasformazione di alcuni spazi del quartiere tramite interventi di urbanistica tattica, a seguito di un percorso di partecipazione fra associazioni, amministrazione, cittadini e la rete Firenze Tattica.

Iscrizioni: https://simuovelacittaQ1.eventbrite.it ;

GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE

SI MUOVE LA CITTÀ – INCONTRO NEL Q2 SUL FUTURO DELLA MOBILITÀ A FIRENZE Sala dei Marmi presso il Parterre, Piazza della Libertà 12 - Firenze Ore: 18:00-20:00 Organizzato da: Comune di Firenze

Come vogliamo muoverci a Firenze nei prossimi anni?

L’incontro è gratuito e aperto a tutte e tutti. Vieni a condividere il tuo punto di vista e contribuisci a costruire il futuro della mobilità di Firenze.

Durante l’incontro saranno inoltre presentate le proposte di trasformazione di alcuni spazi del quartiere tramite interventi di urbanistica tattica, a seguito di un percorso di partecipazione fra associazioni, amministrazione, cittadini e la rete Firenze Tattica.

Iscrizioni: https://simuovelacittaQ2.eventbrite.it

VENERDI’ 18 SETTEMBRE

GIRETTO D’ITALIA - BIKETOWORK piazza Ferrucci (in fondo alla pista Ferrucci), in viale Redi (ponte Gandhi) e piazza Libertà (angolo via Cavour) Ore: dalle 8.00 alle 9.00

Organizzato da: Legambiente in collaborazione con FIAB Firenze

Promuovere la mobilità sostenibile nelle tratte casa-lavoro e casa-scuola utilizzando la bici e non solo, ma includendo tutti i mezzi della micromobilità, sia privata che in sharing

Anche quest’anno FIAB Firenze Ciclabile e Legambiente Toscana uniscono le forze per il BikeToWork, nell’ambito dell’iniziativa Giretto d’Italia, con l’allestimento di 3 postazioni in città, dalle 8:00 alle 9:00, per contare i passaggi di biciclette e mezzi della mobilità attiva e regalare uno snack bio offerto da Naturasi a chi si reca a lavoro o a scuola in bici.

https://www.firenzeciclabile.it/notizia.aspx?id=13686CREIAMO IL GIUSTO MOVIMENTO: MOBILITÀ SOSTENIBILE E SICURA

presso il Campus di Novoli - Aula 0.05 edificio D15 via Silvano Tosi, 1 e Loggiato adiacente, antistante la Biblioteca delle Scienze Sociali Ore: 15:00 – 18:00

Organizzato da: Università degli Studi di Firenze

L’evento è rivolto a: studenti, personale docente e tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Firenze ed alla cittadinanza.

Per partecipare è raccomandata l’iscrizione dal 4 al 17 settembre 2026:

per i partecipanti Unifi su SOL Iscrizione ad eventi di Ateneo “Eventi di Ateneo, eventi dell’Area Servizi alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico, eventi Green Office”, per i partecipanti non Unifi attraverso l’invio di una email a green.office@unifi.it Per informazioni: green.office@unifi.it tel. 055/2757604 – 7280 - 7605

SI MUOVE LA CITTÀ – INCONTRO NEL Q3 SUL FUTURO DELLA MOBILITÀ A FIRENZE Centro Giovani Gavinuppia, Via Gran Bretagna 48 - Firenze Ore: 18:00-20:00 Organizzato da: Comune di Firenze

L’incontro è gratuito e aperto a tutte e tutti. Vieni a condividere il tuo punto di vista e contribuisci a costruire il futuro della mobilità di Firenze.

Durante l’incontro saranno inoltre presentate le proposte di trasformazione di alcuni spazi del quartiere tramite interventi di urbanistica tattica, a seguito di un percorso di partecipazione fra associazioni, amministrazione, cittadini e la rete Firenze Tattica.

Iscrizioni: https://simuovelacittaQ3.eventbrite.it ;

DOMENICA 20 SETTEMBRE

I PONTI DELLA PACE Il ritrovo sarà in piazza dell’Isolotto (davanti alla chiesa), arrivo a San Miniato al Monte. Ore: 08:30-13:00 Organizzato da: FIAB Firenze Ciclabile

Un’escursione cittadina in bicicletta, pensata come percorso narrativo e partecipato, per diffondere una cultura della pace attraverso il racconto di esperienze concrete; valorizzare la memoria civile e pacifista di Firenze, favorire la partecipazione attiva e l’incontro tra realtà associative e cittadinanza; utilizzare la bicicletta come strumento sostenibile, accessibile e simbolico

L’itinerario attraversa Firenze lungo piste ciclabili, passerelle pedonali, ponti e strade a basso impatto automobilistico, toccando quartieri, piazze, ponti e luoghi legati a storie, testimonianze e figure storiche di pace, nonviolenza, giustizia sociale e dialogo interculturale.

Durante il percorso 6 soste di approfondimento, (curate da testimoni e rappresentanti delle realtà coinvolte) permetteranno di valorizzare la memoria civile: riscoprendo la storia di Firenze, dei suoi quartieri e di alcune figure legate alla cultura e all’azione pacifista. I luoghi attraversati e i personaggi che saranno ricordati rappresentano “ponti umani, culturali e spirituali”. In questo senso l’evento invita la cittadinanza, le scuole, le associazioni e le istituzioni locali a riscoprire l’eredità di Firenze come “Città Operatrice di Pace”, valorizzando al contempo la mobilità attiva e sostenibile.

L’iniziativa ha il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Firenze, e ha visto l’adesione di moltissime realtà impegnate sui temi della pace e della nonviolenza.

Iscrizioni: Per motivi organizzativi di stima dell’afflusso, chiediamo a tutti di registrarsi attraverso questo form. I primi utenti registrati avranno diritto a un gadget dell’evento e all’accesso gratuito al servizio di bike sharing RideMovi. Incontro gratuito aperto a tutti. https://www.firenzeciclabile.it/evento.aspx?id=13683

LUNEDI’ 21 SETTEMBRE

PRESENTAZIONE REDESIGN APP IF Welcome Center, Piazza della Stazione, 5 - Firenze Ore: 11:00-12:00 Organizzato da:Comune di Firenze

Evento su invito

Conferenza di lancio della nuova veste dell’App IF, presentazione da parte dell’Assessore a stake holders e giornalisti

STRADA APERTA via di Scandicci 20, Firenze (fronte Scuola Primaria Niccolini) Ore: dalle 14:00 alle 18:30 Organizzato da: PIEDIBUS I PICCOLI PASSI APS

L’iniziativa prevede la chiusura temporanea al traffico veicolare del tratto stradale adiacente al plesso scolastico, trasformando l’area in uno spazio sicuro di incontro e socializzazione intergenerazionale. Le attività si articoleranno in due fasi: dalle 14:00 alle 16:30 si terranno laboratori didattico-educativi riservati ad alcune classi della scuola primaria in collaborazione con Firenze Tattica; dalle 16:30 alle 18:30 la strada ospiterà giochi aperti e laboratori gratuiti per l’intera cittadinanza, dimostrando concretamente come la riappropriazione degli spazi urbani da parte dei pedoni crei un ambiente accessibile, inclusivo e sicuro per i bambini, le famiglie e i residenti del quartiere.

https://ipiccolipassi.it/strada_aperta.html

SI MUOVE LA CITTÀ – INCONTRO NEL Q5 SUL FUTURO DELLA MOBILITÀ A FIRENZE sede del Quartiere 5 – Villa Pallini - Via Francesco Baracca, 150/p – Firenze Ore: 18:00-20:00 Organizzato da: Comune di Firenze

L’incontro è gratuito e aperto a tutte e tutti. Vieni a condividere il tuo punto di vista e contribuisci a costruire il futuro della mobilità di Firenze.

Durante l’incontro saranno inoltre presentate le proposte di trasformazione di alcuni spazi del quartiere tramite interventi di urbanistica tattica, a seguito di un percorso di partecipazione fra associazioni, amministrazione, cittadini e la rete Firenze Tattica.

Iscrizioni: https://simuovelacittaQ5.eventbrite.it ;

MARTEDI’ 22 SETTEMBRE

PRESENTAZIONE SPERIMENTAZIONE MICROHUB LOGISTICO DEL PROGETTO EUROPEO UNCHAIN Piazza Annigoni - Firenze Ore: 11:00-12:00

Organizzato da: Comune di Firenze

Evento su invito

SI MUOVE LA CITTÀ – INCONTRO NEL Q4 SUL FUTURO DELLA MOBILITÀ A FIRENZE BiblioteCaNova Isolotto – Via Chiusi 4/3A - Firenze Ore: 18:00-20:00 Organizzato da: Comune di Firenze

Come vogliamo muoverci a Firenze nei prossimi anni?

L’incontro è gratuito e aperto a tutte e tutti. Vieni a condividere il tuo punto di vista e contribuisci a costruire il futuro della mobilità di Firenze.

Durante l’incontro saranno inoltre presentate le proposte di trasformazione di alcuni spazi del quartiere tramite interventi di urbanistica tattica, a seguito di un percorso di partecipazione fra associazioni, amministrazione, cittadini e la rete Firenze Tattica.

Iscrizioni: https://simuovelacittaQ4.eventbrite.it

CAMPAGNE

- Campagna trasporto pubblico locale – https://www.comune.firenze.it/bonus-ti-porta-firenze-2026 ;

- Campagna “Pedala, Firenze ti premia” – https://www.comune.firenze.it/servizi/mobilita-e-trasporti/ incentivi-lo-spostamento-bicicletta-dei-cittadini-residenti-o

SIDE EVENTS

FESTA DELLO SPORT Q4

19 settembre: ore 16.00 - 19.00

20 settembre: ore 10.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00

Il 19 e 20 settembre l’Impianto Sportivo B. Betti ospiterà la Festa dello Sport, l’evento promosso dal Comune di Firenze e dal Quartiere 4 per far conoscere le numerose realtà sportive del territorio.

Durante le due giornate, cittadini e famiglie potranno assistere a dimostrazioni, partecipare ad attività e scoprire le discipline proposte dalle associazioni sportive locali, in un clima di condivisione e inclusione.

FESTA DELLO SPORT Q1

20 settembre – Piazza Tasso ore 10-13 e 15-19

FESTA DELLO SPORT Q5

19-20 settembre – Parco delle Piagge ore 16-19

https://sport.comune.fi.it/system/files/2026-05/Festa%20-Sport-Firenze26_locandina_web_0.jpg