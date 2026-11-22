Alla Casa del Popolo del Galluzzo due appuntamenti all'insegna della solidarietà e della condivisione. Il primo è già in corso, il secondo è in programma tra due giorni.

Domenica 22 novembre, dalle 10.30 alle 16.00, la Casa del Popolo del Galluzzo ospita il Pranzo Gazawi in famiglia. Un pranzo per stare insieme, conoscere la cultura e la cucina gazawi e sostenere un progetto di accoglienza. Il costo è di 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini, con entrata con tessera ARCI. L'illustrazione della locandina è di Claudia Bessi.

Quella Gazawi è una cucina famosissima, diversa da quella del resto della Palestina perché è molto speziata, piccante e di mare.

In generale a Gaza mettono tanto peperoncino, aneto, cumino, aglio e limone. È una cucina forte, di carattere.

Intanto è partito anche il Natale Solidale 2026, a cura del Gruppo PortAperta della Casa del Popolo del Galluzzo. L'iniziativa raccoglie doni per le famiglie seguite dal gruppo e per i loro bambini. Si può portare un giocattolo usato in buone condizioni, impacchettato in confezione regalo con scritta la fascia di età adatta. Si può portare anche un dolce natalizio, frutta secca o qualcosa di speciale per aiutare a preparare i regali natalizi.

I doni possono essere lasciati entro il 15 dicembre alla Casa del Popolo del Galluzzo, all'edicola in via Senese 160R accanto alla Coop e alla focacceria in piazza Acciaiuoli n. 2/D.

In alternativa, è possibile fare una donazione al Gruppo PortAperta per aiutare a sostenere le persone in difficoltà, contattando Grazia al 331 588 1417.Due occasioni diverse, con lo stesso spirito: stare insieme, aiutarsi e rendere il Natale più caldo per tutti.