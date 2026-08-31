Montespertoli, furti e vandalismi allo stadio

Ph da Facebook

Non c'è pace per l'A.S.D. Montespertoli. Questa notte l'impianto sportivo è stato nuovamente preso di mira da ignoti. Un atto vandalico e furto che ha lasciato segreteria e bar messi a soqquadro, porte forzate e danneggiate.

A denunciarlo è la stessa società gialloverde con un post durissimo su Facebook: "Siamo stanchi e profondamente amareggiati".

L'ennesimo episodio di vandalismo che colpisce lo sport dilettantistico dell'Empolese-Valdelsa, realtà che vivono solo grazie al sacrificio dei volontari.

Il Montespertoli del presidente Luca Marchetti ha la Prima squadra in Eccellenza, gli Juniores regionali e buone squadre del Settore giovanile e Scuola calcio.

IL COMUNICATO

"Le immagini parlano da sole - scrivono da Montespertoli - Un'azione violenta e inutile, compiuta probabilmente da disperati 'scappati di casa'".

Il messaggio più amaro è però quello lanciato direttamente agli autori del gesto: "Al campo non c'è niente da rubare. Non ci sono soldi e né tantomeno oggetti di valore. Per qualche gelato e bibita bastava venire a chiedere...".

Un gesto che, oltre al danno economico, provoca soprattutto danni morali e strutturali: "L'unico risultato che ottenete è causare ingenti danni materiali a una struttura che vive sul volontariato e sull'amore per lo sport, togliendo risorse che dovrebbero essere destinate ai ragazzi e alle attività del campo".

L'APPELLO ALLA COMUNITÀ

La società chiede con fermezza che questi episodi abbiano fine: "Chiediamo cortesemente, ma con fermezza, a questa gente di farla finita. Rispettate il nostro lavoro, il nostro impegno e questo luogo che è di tutta la comunità".

Ringraziamento finale alle forze dell'ordine, intervenute prontamente, nella speranza che i responsabili possano essere identificati.