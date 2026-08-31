Cinema: Stenterello Film festival al Chiardiluna

L'estate al Cinema Chiardiluna prosegue con un appuntamento consolidato. Da martedì 1 a sabato 5 settembre, ogni sera alle 21.30 torna lo Stenterello Film Festival, l'unico Festival in Italia interamente dedicato alla commedia d'autore. Un festival giunto alla decima edizione.Una manifestazione che in dieci anni è diventata un punto di riferimento nazionale, e che anche quest'anno ha scelto l'arena di Via Monte Oliveto a Firenze come sua casa.

OGNI SERA UN OSPITE IN SALA: ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO

Martedì 1 settembre - CHE DIO PERDONA A TUTTI

Proiezione ore 21.30. Ospite in sala: l'attore Maurizio Marchetti.

Mercoledì 2 settembre - IL BENE COMUNE

Proiezione ore 21.30

Ospite in sala: l'attrice Teresa Saponangelo

Giovedì 3 settembre - TUTTA VITA

Proiezione ore 21.30

Ospiti in sala: la regista Valentina Cenni e il musicista Stefano Bollani

Venerdì 4 settembre - 2 CUORI 2 CAPANNE

Proiezione ore 21.30

Ospite in sala: il regista Massimiliano Bruno

Sabato 5 settembre - LE CITTA' DI PIANURA

Proiezione ore 21.30

Ospite in sala: il co-sceneggiatore Adriano Candiago

INFO UTILI

Apertura arena dalle 20.30 con servizio bar, snack e primi piatti.

Spettacolo unico ore 21.30 - Posti numerati in sala.

Biglietti: Intero € 3,50 in cassa, € 4,00 online.

Prevendite aperte in cassa e online.

Cinema Estivo Chiardiluna - Via Monte Oliveto ang. Viale A. Aleardi, 50124 Firenze

Tel: 055 2337042 - arenachiardiluna@gmail.com

A settembre riaprirà anche il Multisala Cabiria.