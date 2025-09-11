Mercosur, Confagricoltura: 'Tutela per le produzioni agricole'

Firenze, 10 settembre 2025- "L'accordo commerciale con il Mercosur prevede solide misure di salvaguardia, sostenute da risorse finanziarie qualora si renda necessaria una compensazione. Dobbiamo anche consolidare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare. Da troppo tempo il loro duro lavoro non è ricompensato come dovrebbe. Gli agricoltori hanno diritto a percepire un prezzo equo per i loro prodotti, con un margine di profitto adeguato a sostenere le loro famiglie. Esamineremo l'attuazione della normativa in materia di pratiche commerciali sleali. E interverremo dove serve -ha annunciato stamani la Presidente von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione 2025 a Bruxelles- In un momento in cui il sistema commerciale globale si sta sgretolando, noi garantiamo norme globali stipulando accordi bilaterali, come quelli con il Messico o il Mercosur".

"L’accordo tra Unione Europea e Paesi Mercosur presenta ancora troppe incognite per l’agricoltura italiana ed europea. I comparti più esposti – carni bovine, pollame, riso, mais e zucchero – rischiano di pagare il prezzo più alto di una concorrenza non regolata" dice Gianluca Cavicchioli, direttore di Confagricoltura Toscana, commentando la presentazione dell’intesa commerciale che coinvolge oltre 700 milioni di consumatori.

Anche la zootecnia toscana, con allevamenti che garantiscono produzioni di qualità legate a denominazioni Dop e Igp, secondo Confagricoltura Toscana rischierebbe di subire l’impatto di importazioni agevolate prive delle stesse garanzie sanitarie e ambientali. "La sostenibilità conquistata negli anni dagli agricoltori toscani attraverso investimenti e innovazione non può essere compromessa da accordi commerciali squilibrati", sottolinea ancora Cavicchioli.

Il settore agricolo toscano conta oltre 70 mila aziende attive e una produzione lorda vendibile superiore ai 3 miliardi di euro. "Apprezziamo l’impegno del governo italiano in questa partita – conclude Cavicchioli – e lavoreremo insieme ai nostri rappresentanti a Bruxelles e con il Copa affinché l’agricoltura toscana non diventi la vittima sacrificata di un’intesa che, così com’è, non tutela le nostre eccellenze".