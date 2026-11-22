I menù delle mense scolastiche fiorentine sono disponibili anche in inglese, cinese e arabo sulla rete civica del Comune di Firenze. Un'iniziativa che amplia le possibilità di consultazione e rende ancora più accessibili alle famiglie le informazioni sui pasti serviti quotidianamente nelle scuole. In questo modo sarà più immediata la consultazione da parte dei genitori di lingua straniera e consentire loro di conoscere più facilmente i pasti proposti ai propri figli.

L’iniziativa nasce da una proposta avanzata durante l’incontro della Commissione mensa cittadina del 27 ottobre scorso, quando alcuni componenti hanno chiesto di rendere disponibili i menù tradotti nelle principali lingue. L’Amministrazione comunale ha accolto la richiesta e, completate le verifiche degli uffici, ha provveduto alla traduzione e alla pubblicazione dei menù sulla rete civica.

“La mensa scolastica è un servizio che accompagna ogni giorno la crescita delle bambine e dei bambini e che vogliamo rendere sempre più vicino alle esigenze delle famiglie – sottolinea l’assessora all’Educazione Benedetta Albanese –. La traduzione dei menù è un risultato concreto del confronto con la Commissione mensa cittadina, che ringrazio per il contributo e l’attenzione. Anche attraverso interventi come questo possiamo rendere il servizio più accessibile e rafforzare il dialogo con le famiglie”.

L’iniziativa dei menu tradotti in più lingue si inserisce nell’attenzione riservata alle diverse esigenze alimentari delle alunne e degli alunni, comprese quelle di carattere sanitario, etico e religioso, e contribuisce a rendere più immediata per le famiglie la conoscenza del servizio e delle possibilità di richiedere diete speciali.