Un’esposizione che rende omaggio a una delle più significative esperienze editoriali e culturali fiorentine, raccontando attraverso le opere d’arte la straordinaria passione di Mauro Pagliai e del figlio Antonio per la bellezza, il collezionismo e la promozione artistica.

La mostra, a cura di Giulia Ballerini e Maria Donata Spadolini, si svolgerà dall’8 novembre all’8 dicembre 2026, articolandosi in tre sedi espositive del territorio di Sesto Fiorentino: il Centro Espositivo Antonio Berti, La Soffitta Spazio delle Arti di Colonnata e il Rifugio Gualdo, ai piedi di Monte Morello. L’iniziativa nasce nell'ambito della XV edizione della rassegna Alto Basso e trae ispirazione anche dal recente volume Polistampa.

Storia di una casa editrice fiorentina (1965-2025), che ripercorre sessant'anni di attività editoriale e culturale. L'esposizione offre l'opportunità di ammirare lavori di protagonisti dell’arte del Novecento e contemporanea, tra i quali Pietro Annigoni, Antonio Bueno, Elisabeth Chaplin, Primo Conti, Enzo Faraoni, Luciano Guarnieri, Marcello Guasti, Silvio Loffredo, Francesco Messina, Roberto Panichi, Antonio Possenti, Elena Salvaneschi, Mario Sironi e Giampaolo Talani.

Il percorso restituisce il valore delle relazioni costruite nel tempo da Mauro Pagliai con artisti, intellettuali e protagonisti della cultura.

Promossa dal Comune di Sesto Fiorentino, insieme alle realtà culturali del territorio tra cui La Soffitta Spazio delle Arti, il Circolo ARCI Unione Operaia di Colonnata e il Gruppo Gualdo, la mostra sarà inaugurata domenica 8 novembre alle 10 nel Centro Espositivo Antonio Berti, in via Bernini 57 a Sesto Fiorentino.