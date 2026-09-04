Mariella Bergamini, il sorriso della generosità

Firenze perde una delle sue anime più generose. Si è spenta a 62 anni Mariella Bergamini, storica dipendente del Comune di Firenze e volontaria del Nucleo Operativo di Protezione Civile, conosciuta da tutti come l'"Angelo dei trapianti".A esprimere il cordoglio a nome dell'Amministrazione comunale è l'assessora alla Protezione Civile Laura Sparavigna:

"Firenze perde una delle sue anime più generose. Mariella Bergamini ha dedicato una vita intera al servizio degli altri: è stata dipendente del nostro Comune e volontaria del Nucleo Operativo di Protezione Civile. La sua vita ci ricorda quanto sia prezioso il mondo del volontariato e dell'associazionismo per la nostra città e non solo. Un'associazione come il Nucleo Operativo di Protezione Civile rappresenta una importante realtà che vive ogni giorno grazie all'impegno di volontari come lei. Esprimo il cordoglio a nome dell'Amministrazione comunale al Nucleo Operativo di Protezione Civile e a chi le ha voluto bene. Sono certa resterà un esempio di generosità per tutti".

Commozione anche dal mondo sindacale. Mariella era una delle formatrici storiche della FP CGIL, ricordata per il sorriso sempre pronto, la cordialità e la grande empatia.

"Con grande tristezza abbiamo appreso della scomparsa di Mariella Bergamini - scrive la FP CGIL - La vogliamo ricordare soprattutto per la passione che metteva nel suo lavoro e nel rapporto con le persone. Per Mariella la formazione non finiva con una lezione o con un corso: era sempre disponibile ad ascoltare, chiarire un dubbio, dare una risposta, anche molto tempo dopo la fine del tempo previsto. Con competenza, pazienza e generosità sapeva accompagnare chi aveva davanti, rendendo semplici anche i temi più complessi"."È stato un onore averla avuta al nostro fianco per tanti anni. Mancherà molto a tutti noi, così come alle tante corsiste e ai tanti corsisti che hanno avuto la fortuna di conoscerla e di imparare da lei. Un abbraccio grande, Mariella. Buon viaggio".