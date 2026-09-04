Fiorentina - Juventus domenica 8 novembre ore 20,45

La Lega Calcio ha comunicato anticipi e posticipi dalla 6a alla 12a giornata di Serie A.
Ecco il il calendario:
6ª giornata: Genoa-Fiorentina, sabato 10 ottobre alle 15:00
7ª giornata: Fiorentina-Como, domenica 18 ottobre alle 15:00
8ª giornata: Inter-Fiorentina, domenica 25 ottobre alle 12.30
9ª giornata: Fiorentina-Atalanta, giovedì 29 ottobre alle 20.45
10ª giornata: Sassuolo-Fiorentina, lunedì 2 novembre alle 18.30
11ª giornata: Fiorentina-Juventus, domenica 8 novembre alle 20.45
12ª giornata: Monza-Fiorentina, lunedì 23 novembre alle 18.30