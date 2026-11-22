Sessant’anni fa Marianne Newsom, studentessa americana di ventun anni che studiava italiano a Firenze, si trovò nel mezzo dell’alluvione del 1966 quando l’Arno esondò. Si unì agli Angeli del Fango alla Biblioteca Nazionale, dove passava di mano in mano i libri infangati recuperati dai sotterranei allagati e aiutava poi a separare e asciugare le pagine. In seguito aiutò a gestire un centro di soccorso a Santa Croce che forniva cibo, coperte e assistenza medica alle famiglie.

Il suo impegno fu ripreso dalla CBS, che la intervistò durante le operazioni di recupero, e sua madre registrò il servizio conservando quella testimonianza.

Lo scorso 5 novembre Marianne è tornata a Firenze per la commemorazione del sessantesimo anniversario all’Università di Firenze, dove ha incontrato il Console Generale degli Stati Uniti Joe Tordella. Ciò che ricorda di più è il coraggio e la resilienza dei fiorentini che era venuta ad aiutare. La sua storia, con alcuni estratti del suo diario di quei giorni, è raccontata anche su La Nazione.