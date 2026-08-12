Liberazione di Firenze: la riscoperta delle madri costituenti

Alle sette del mattino dell’11 agosto 2026, Firenze non si è svegliata con il consueto brusio della metropoli turistica, ma con un rintocco che sembrava fendere il tempo. È la Martinella, la campana della Torre di Arnolfo, il cui suono oggi come ottantadue anni fa non si limita a celebrare, ma interroga. Se nel 1944 quel rintocco squarciò un silenzio irreale fatto di macerie e attesa, oggi agisce come un "test di reattività" civile per una città proiettata nel futuro, ma perennemente legata alle proprie radici di pietra e resistenza.

Il paradosso è evidente: come può una vibrazione di quasi un secolo fa continuare a scuotere la coscienza di una comunità moderna? La risposta risiede nella capacità di questa ricorrenza di spogliarsi della retorica istituzionale per rivelare risvolti umani, politici e divisivi. L’11 agosto non è un monumento immobile, ma una materia viva, spesso incandescente, che trasforma la memoria da semplice atto di devozione in una responsabilità quotidiana.

Mentre la città si preparava all’insurrezione, una giovane donna viveva il giorno più vertiginoso della sua esistenza. L’11 agosto 1944 era il trentaduesimo compleanno di Maria Luigia Guaita, staffetta del Comando Marte. La sera precedente, parlando con la compagna di lotta Lea, le aveva detto per farsi coraggio: "Domani è il mio compleanno, vedrai che domani se ne andranno". Non era una speranza ingenua, ma il preludio a una missione che avrebbe cambiato il volto di Firenze.

Approfondimenti Liberazione di Firenze con accento sulle partigiane

Quella mattina Maria Luigia non festeggiò, ma corse. Attraversò via dei Tosinghi, via Roma, piazza Strozzi, sfidando la tensione di una città sospesa tra la ritirata tedesca e l'incertezza del domani. La sua corsa terminò a Palazzo Vecchio, dove consegnò l'ordine di dare il segnale dell'insurrezione. È un dettaglio che rende la storia un fatto fisico, muscolare: la libertà di Firenze è passata per le gambe e il fiato di una trentenne in corsa. Un passaggio di testimone che oggi si è fatto carne con la presenza, accanto alla Sindaca sul camminamento della Torre, di Simone Guaita, pronipote di Maria Luigia, a testimoniare che la memoria è un debito che passa di mano in mano: "Ricordo il silenzio irreale delle strade, le persiane serrate e quel caldo soffocante di agosto.

Poi, all'improvviso, il miracolo: il primo rintocco dopo quattro anni di silenzio forzato. Mentre il Tricolore saliva lentamente sulla Torre di Arnolfo, una donna si affacciò alla finestra gridando: 'Se ne sono andati?'. Le risposi con l'unica parola possibile, una parola che allora pesava quanto il mondo intero: 'Siamo liberi. Liberi'."

La narrazione della Resistenza è stata per decenni un racconto quasi esclusivamente maschile. Tuttavia, le celebrazioni di quest'anno hanno imposto un cambio di prospettiva necessario: la democrazia italiana non ha avuto solo padri, ma anche Madri Costituenti. Come sottolineato dall'assessora regionale Alessandra Nardini, la Liberazione di Firenze fu il laboratorio politico che portò al suffragio universale.

Il voto alle donne non fu una "gentile concessione" dei vincitori, ma una conquista maturata nel sangue e nell'organizzazione clandestina. Il gesto simbolico del corteo che ha sostato davanti al Palagio di Parte Guelfa per omaggiare le partigiane non è stato un semplice pro forma, ma un atto di verità storica. Riconoscere questo ruolo significa ammettere che la Repubblica è nata incompiuta e si è perfezionata solo attraverso l'ostinazione femminile. Il contributo delle donne si articolò in ruoli fondamentali.

La memoria dell'11 agosto non è una teca di vetro, ma un terreno di scontro dove i valori del 1944 collidono con le tragedie del 2026. Durante le cerimonie, il richiamo delle istituzioni fiorentine all'Articolo 11 della Costituzione ha innescato un cortocircuito geopolitico. La solidarietà espressa nei confronti del popolo palestinese a Gaza e in Cisgiordania, unita all'invito a "non restare indifferenti" davanti alla negazione del diritto all'autodeterminazione, ha sollevato polemiche accese.

L’Associazione Fiorentina Amici di Israele, attraverso il presidente Kishore Bombaci, ha risposto con durezza, parlando di "ricostruzioni faziose" e "trovate propagandistiche". La critica è netta: utilizzare la Resistenza fiorentina come chiave di lettura per il conflitto mediorientale è considerato un errore storico e metodologico. Bombaci ha richiamato il "rigore storico", ricordando il ruolo attivo degli ebrei nella liberazione dell'Italia contrapposto alle alleanze di alcuni leader arabi dell'epoca con il nazifascismo.

Questo dibattito dimostra come la Liberazione sia tutt'altro che un capitolo chiuso. Per alcuni, il messaggio della Resistenza è un imperativo universale contro ogni oppressione; per altri, la specificità storica deve impedire parallelismi giudicati fuorvianti. La controversia è il segno tangibile che la memoria è ancora una materia viva, capace di generare tensioni profonde sul senso stesso del diritto internazionale.

Le celebrazioni si sono chiuse su una nota di struggente modernità: le note di "Bella Ciao" nell'interpretazione di Francesco Guccini, scomparso solo pochi giorni fa. La scelta non è stata solo un omaggio a un artista immenso, ma un richiamo politico. Guccini ha rappresentato per decenni la voce di chi rifiuta l'indifferenza, trasformando la canzone partigiana in un inno di impegno civile mai banale.

La sindaca Sara Funaro ha posto alla città una domanda che è rimasta sospesa nell'aria molto dopo l'ultimo squillo delle chiarine: "Sapremo essere degni di quella libertà?". La libertà non è un capitale ereditato su cui vivere di rendita, ma un organismo fragile che necessita di una "manutenzione quotidiana".

L'eredità dell'11 agosto, in definitiva, non è un regalo, ma un debito di responsabilità. La vera sfida non è ricordare cosa accadde nel 1944, ma chiederci se oggi, nelle nostre azioni e nel nostro linguaggio, la parola "Libero" sia ancora un respiro vitale o se sia diventata soltanto una fredda incisione su un monumento di marmo.