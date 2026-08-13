L'esportazione del talento: Riccardo Braschi va in Svizzera

La Fiorentina, fresca vincitrice del suo quarto scudetto Primavera, si ritrova oggi a gestire quello che potremmo definire il "paradosso del talento": la capacità di produrre una struttura d'élite a livello giovanile che, tuttavia, fatica a trovare uno sbocco organico in prima squadra. La necessità di stabilizzarsi ai vertici costringe la dirigenza a scelte drastiche: valorizzare i prodotti della "cantera" attraverso l'integrazione o capitalizzare subito per alimentare il mercato? L'addio di Riccardo Braschi è quindi un manifesto della direzione che i Viola stanno prendendo tra ambizioni di gloria e sostenibilità economica.

La cessione a titolo definitivo di Riccardo Braschi al Thun F.C. non è un’operazione banale. Parliamo di un calciatore classe 2006, un centravanti da 1,90 m capace di dominare l'area di rigore con una presenza fisica che, nell'ultima stagione, ha ridefinito i parametri della Primavera 1.

Perdere il capocannoniere della squadra campione d’Italia (19 reti complessive nella stagione 25/26) segnala una rottura con il passato. Se un tempo si sarebbe cercato il prestito in Serie C o B per testarne la maturità, oggi la Fiorentina sembra preferire la certezza della plusvalenza o, quantomeno, la monetizzazione immediata di un asset il cui percorso in Serie A era sbarrato da logiche di gerarchia istantanea.

Braschi ha firmato un contratto di tre anni con opzione per il quarto, scegliendo la maglia numero 20. Il passaggio al calcio elvetico non è casuale: la Challenge League e la Super League svizzera sono diventate negli ultimi anni la "palestra" ideale per gli attaccanti fisici che necessitano di uscire dalla gabbia tattica del calcio giovanile italiano.

In Italia, la Primavera 1 offre spesso ritmi sincopati e difese posizionali asfissianti; in Svizzera, Braschi troverà quella verticalità necessaria per esaltare il suo "zug zum tor". Questo termine, caro agli osservatori mitteleuropei, descrive quella "fame di porta", quell'istinto primordiale di attaccare la profondità senza mediazioni estetiche. Le sue qualità — una velocità sorprendente per la stazza e una tecnica pulita negli appoggi — lo rendono perfetto per un calcio fatto di transizioni positive rapide. Nonostante le apparizioni in Serie A e UEFA Conference League, il salto verso il professionismo internazionale a Thun rappresenta la ricerca di un volume di gioco che a Firenze gli sarebbe stato precluso.

I numeri di Braschi nella stagione 2025/26 sono la testimonianza di un giocatore che ha già completato il suo processo di crescita nel contesto "under":

Gol totali stagionali: 19 (Top scorer viola). * Rendimento in Primavera 1: 17 reti in 27 presenze (una media realizzativa d'élite). * Rifinitore: 5 assist (segno di un calciatore capace di legare i reparti).

Esperienza Pro: 2 presenze in Serie A, 1 in Conference League. * Profilo fisico: 1,90 m di altezza abbinati a un dinamismo moderno.

La combinazione tra altezza e capacità di smarcamento preventivo lo rende il prototipo del nove contemporaneo: un giocatore che non si limita a gravitare nell'area piccola, ma che sa creare spazi per gli inserimenti dei centrocampisti.

La partenza di Braschi ci racconta una Fiorentina sempre più inserita nelle dinamiche del calcio globale: un club che non ha paura di esportare i suoi pezzi pregiati se questo funzionale a una ristrutturazione tattica e finanziaria. La scommessa di Grosso sulla panchina e quella di Braschi sulle sponde del lago di Thun sono due facce dello stesso processo di crescita.