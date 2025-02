Le organizzazioni criminali durante il fascismo alla Fondazione Crf

"Le organizzazioni criminali di stampo mafioso durante il fascismo: il caso della Sicilia" è il titolo della conferenza di Giustina Manica nel ciclo "I molti volti del regime: fascismo e antifascismo cento anni dopo", organizzato dalla Fondazione Biblioteche Cassa Risparmio Firenze alla Sala Convegni in Via Bufalini 6, a Firenze

Mercoledì 12 febbraio 2025, ore 16,30, la conferenza si incentra su un aspetto fino ad oggi trascurato dalla storiografia relativa alla presenza mafiosa in Sicilia durante gli anni trenta e quaranta smentendo la vulgata fascista. Si cercherà di ricostruire le relazioni che intercorsero fra il regime e la mafia sia sotto forma di collusione e di scambio sia grazie alla diretta presenza di mafiosi nella pubblica amministrazione. Inoltre, si farà cenno al profilo dell'organizzazione mafiosa per quanto riguarda gerarchie e regole anche in chiave comparata con Cosa nostra americana.

Mercoledì 26 febbraio 2025, alle ore 17:30, a Palazzo Strozzi, in Sala Ferri, presentazione del libro di Stefano Bisi "Le dittature serrano i cuori" dedicato all’omicidio di Giovanni Becciolini e la furia fascista della notte di San Bartolomeo. Intervengono Riccardo Nencini e Nicola Novelli. Sarà presente l’Autore.