La strada come salotto: il traffico si ferma per far posto alla vita

Svegliarsi avvolti dal rumore dei motori e dal grigio dell'asfalto è una routine che molti di noi accettano passivamente. Eppure, esiste un'alternativa che mette al centro il benessere e la riconnessione con il territorio. Il Comune di Calenzano ha scelto di raccogliere questa sfida aderendo alla Settimana europea della mobilità e lanciando una nuova edizione de "I Giorni dell'Ambiente". Non si tratta di semplici eventi isolati, ma di un mosaico di iniziative basate sull’equità intergenerazionale: l'idea che la città debba essere un’eredità accessibile, sicura e rigogliosa per ogni fascia d’età, dai bambini che muovono i primi passi agli anziani che cercano spazi di socialità.

"Strada Aperta" è l'iniziativa che vede la pedonalizzazione temporanea di via di Scandicci, proprio davanti alla Scuola Primaria Niccolini. Dalle 14:00 alle 18:30, la strada cambia volto: grazie alla collaborazione con Firenze Tattica e PIEDIBUS I PICCOLI PASSI, vengono organizzati laboratori didattici e giochi aperti a tutta la cittadinanza. Parallelamente, la chiusura di via Mascagni durante l’ingresso alla scuola secondaria di primo grado (7:30-8:15) dimostra come pochi minuti di stop alle auto possano garantire un inizio di giornata più sereno e sicuro per gli studenti.

Il cambiamento culturale parte dal tragitto casa-scuola, ma si estende a tutto il territorio. L'iniziativa "Tutti a scuola a piedi o in bici", in collaborazione con Sale in Zucca, invita gli alunni di Calenzano, Settimello e Carraia a riscoprire il piacere del cammino condiviso.

Ma la mobilità a Calenzano non riguarda solo le scuole. La grande pedalata collettiva "Pedala Piana", organizzata da FIAB, l'associazione I Birboni ed Emergency, ha mostrato la forza della solidarietà su due ruote. Con due circuiti (uno di 6 km verso Travalle e uno di 23 km verso Campi Bisenzio), l’evento non ha solo promosso il cicloturismo, ma ha sostenuto concretamente Emergency attraverso una parte del ricavato del pranzo sociale alla Casa del Popolo.

Calenzano si sta trasformando in un vero e proprio "living lab", dove la ricerca scientifica incontra la partecipazione attiva dei cittadini. Grazie alla collaborazione con enti di eccellenza come il CNR-IBE e il CREA, la tutela ambientale diventa un'esperienza tecnologica e partecipativa:

Progetto Biobat : Un monitoraggio scientifico dei pipistrelli intesi come preziosi indicatori di biodiversità locale.

Un monitoraggio scientifico dei pipistrelli intesi come preziosi indicatori di biodiversità locale. Erasmus+ FuCin (FUture Citizen Involved) : Un progetto innovativo che ha visto gli studenti dell’ ITT Marco Polo di Firenze, insieme a La Macchina del Suono , creare podcast dedicati alle politiche ambientali europee.

Un progetto innovativo che ha visto gli studenti dell’ di Firenze, insieme a , creare podcast dedicati alle politiche ambientali europee. Radici di comunità: Un percorso partecipativo che coinvolge il CAI Sesto Fiorentino per la gestione condivisa del Parco agricolo di Travalle, rendendo i cittadini custodi del verde.

La sostenibilità a Calenzano passa anche dal superamento della cultura dello scarto, trasformando il riciclo in un'occasione di festa.

Lo Swap Party : Presso lo spazio St.Art , lo scambio di vestiti e scarpe inutilizzati insegna alle nuove generazioni che il valore di un oggetto risiede nel suo riutilizzo, non solo nel possesso.

Presso lo spazio , lo scambio di vestiti e scarpe inutilizzati insegna alle nuove generazioni che il valore di un oggetto risiede nel suo riutilizzo, non solo nel possesso. Un giorno da rigattiere : Curato dalla Misericordia di Calenzano , questo evento trasforma il recupero in socialità.

Curato dalla , questo evento trasforma il recupero in socialità. Puliamo il mondo: Una pietra miliare de "I Giorni dell'Ambiente". In collaborazione con Legambiente e la Consulta dell'Ambiente, l’iniziativa coinvolge l'Istituto Comprensivo Anna Maria Luisa de' Medici, insieme a realtà come Alia Plures e Vab, per la pulizia guidata degli spazi pubblici. Prendersi cura dei "beni comuni" è il primo passo per sentirsi davvero parte di una comunità.

Valorizzare il paesaggio naturale è una strategia fondamentale per la resilienza psicologica dei cittadini. Il programma offre esperienze sensoriali uniche:

Forest Bathing : Sessioni di immersione tra i cipressi di Travalle per riscoprire il legame ancestrale con la natura.

Sessioni di immersione tra i cipressi di per riscoprire il legame ancestrale con la natura. Cammini dell'Acqua : L'inaugurazione del percorso lungo il torrente Chiosina , finanziato da Publiacqua . Si tratta del terzo itinerario di questo tipo inaugurato a Calenzano, a testimonianza di un impegno costante nella valorizzazione delle risorse idriche.

L'inaugurazione del percorso lungo il , finanziato da . Si tratta del di questo tipo inaugurato a Calenzano, a testimonianza di un impegno costante nella valorizzazione delle risorse idriche. Conversione Ecologica: Momenti di approfondimento culturale, come la conferenza di Fausto Ferruzza (Presidente Legambiente) sulle sfide della crisi climatica.

Dalle strade aperte ai bambini fino ai sentieri lungo i torrenti, Calenzano sta dimostrando che ridisegnare la città è possibile se si ha il coraggio di rallentare. Queste iniziative non sono solo celebrazioni temporanee, ma semi di una nuova mentalità urbana dove l'equità intergenerazionale è il metro di misura del successo. La vera trasformazione, tuttavia, richiede una scelta consapevole da parte di ognuno di noi.