La 'riforma Giani' della sanità e il caso ARS

Per decenni, la guida delle istituzioni tecnico-scientifiche è stata considerata una riserva esclusiva della classe medica, un perimetro invalicabile per ogni altra figura professionale. Tuttavia la nomina di Giovanni Grasso a Commissario straordinario dell'Agenzia Regionale di Sanità della Toscana è una scossa tellurica allo status quo. In discussione non c’è solo un nome, ma il passaggio da una visione rigorosamente "medico-centrica" a una gestione multiprofessionale della salute, dove la capacità di governo inizia a pesare più del titolo accademico di partenza.

La scelta di affidare l'ARS a Giovanni Grasso, professionista proveniente dalla professione infermieristica, è stata accolta dal Coordinamento regionale degli Ordini TSRM e PSTRP come un "passaggio significativo sotto il profilo culturale". È la prima volta che un profilo non medico viene chiamato al vertice dell'Agenzia, un segnale di apertura verso un modello gestionale che rompe il soffitto di cristallo delle professioni sanitarie.

In un comunicato congiunto, gli Ordini delle professioni tecniche, della riabilitazione e della prevenzione hanno sottolineato come questo mutamento di paradigma sia essenziale per la modernizzazione del sistema: "La capacità di assumere responsabilità organizzative, gestionali e istituzionali non può essere ricondotta all’appartenenza a una sola professione. Il Servizio sanitario è oggi un sistema complesso e necessariamente multiprofessionale."

L'ARS non è un presidio clinico, ma un'officina analitica. La tensione che circonda questa nomina nasce proprio dalla ridefinizione dell'autorità scientifica nel XXI secolo. Per i sostenitori del nuovo corso, la guida di un'agenzia di ricerca richiede una visione d'insieme capace di coordinare un mosaico di professionalità trasversali.

Quella che molti chiamano la "sanità del futuro" poggia su una spina dorsale tecnico-scientifica che va ben oltre la diagnosi e la cura. L'efficacia dell'ARS dipende infatti dall'integrazione di ambiti quali:

Epidemiologia e Statistica : per leggere i trend demografici e di salute.

per leggere i trend demografici e di salute. Ricerca e Valutazione dei servizi : per misurare la reale qualità delle cure.

per misurare la reale qualità delle cure. Organizzazione sanitaria e Analisi dei bisogni: per programmare le risorse regionali.

In quest'ottica, la funzione del leader è quella di un "architetto dei sistemi" capace di valorizzare le eccellenze già presenti, garantendo che i dati si trasformino in politiche pubbliche efficaci.

Il dibattito si divide tra chi difende un approccio corporativo e chi invoca un pragmatismo basato sui risultati. Il Coordinamento TSRM-PSTRP è stato netto: l’appartenenza professionale non deve costituire un limite all’esercizio di responsabilità di governo.

Interessante è la posizione delle ACLI di Arezzo, che hanno letto la nomina di Grasso non solo come una questione di principio, ma come un'"importante opportunità per il territorio aretino". L’associazione invita a spostare il baricentro della discussione: meno attenzione alla "natura dell'incarico" e più focus sulle competenze della persona. In un sistema pubblico orientato all'efficienza, l'unica metrica di valutazione accettabile dovrebbe essere quella degli obiettivi raggiunti nell'interesse della collettività.

Tuttavia, la "Riforma Giani" ha innescato una violenta reazione contraria. Marco Stella, capogruppo di Forza Italia, ha espresso forti preoccupazioni sulla tenuta dell'Agenzia, ipotizzando che la scelta di Grasso possa preludere a uno svuotamento o alla chiusura dell'ente. La critica di Stella punta dritto alla nuova struttura duale immaginata dal Governatore — un Presidente con funzioni di rappresentanza e un Direttore per la parte tecnico-scientifica — sostenendo che tale divisione "indebolirebbe l’autorevolezza dell’Agenzia, attenuandone l’indipendenza analitica".

Al fronte politico si è aggiunto quello ordinistico. Gli Ordini dei medici e degli odontoiatri hanno disertato l'incontro convocato da Giani per discutere la nomina, contestando la natura "unilaterale" della convocazione e lamentando l'assenza di un invito istituzionale formale. La richiesta è di un passo indietro di Grasso a favore di un commissario con "vere competenze" specifiche, in una prova di forza che mette in luce la profonda spaccatura tra le diverse anime del sistema sanitario.

Il caso ARS Toscana dimostra che la sanità italiana è a un bivio: restare ancorata a gerarchie storiche o evolvere verso un'integrazione reale delle competenze. La valorizzazione del merito, indipendentemente dalla divisa professionale, appare come l'unica via per garantire la tenuta di un SSN sotto pressione.

La sfida lanciata dal Coordinamento degli Ordini TSRM-PSTRP rimane il punto di riferimento per questa transizione: "La sanità del futuro non ha bisogno di nuovi confini tra professioni, ma della capacità di mettere insieme competenze diverse, riconoscerle e valorizzarle nell’interesse dei cittadini."