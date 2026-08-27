​Sanità toscana: grido d'alarme dei lavoratori sul caso ARS

L’Agenzia Regionale di Sanità è il cervello tecnico della salute pubblica in Toscana, il pilastro su cui dovrebbero fondarsi le decisioni politiche basate sull'evidenza scientifica. Eppure, oggi l'Agenzia appare sospesa in un limbo istituzionale, ostaggio di uno stallo amministrativo che trascende il dibattito tecnico per farsi scontro politico. Una recente nomina ha squarciato il velo di apparente stabilità, sollevando un interrogativo che scuote le fondamenta delle istituzioni.

La denuncia sollevata dal portavoce dell’opposizione Alessandro Tomasi, insieme ai consiglieri di Fratelli d’Italia Tucci, Petrucci e Cellai, insiste sulla procedura burocratica: "Nel decreto di incarico a Giovanni Grasso, scompare il riferimento di legge alla qualificazione professionale o all’esperienza amministrativa necessarie alla nomina. Un’ammissione di colpa".

Analizzando il decreto di nomina di Giovanni Grasso a commissario dell’Ars, emerge indatti un’omissione. Confrontando l’atto con quello di maggio 2024 relativo a Federico Gelli, emerge che allora, la Presidenza citava esplicitamente il DPGR 49/R del 2009, la norma che vincola la scelta del commissario al possesso di una specifica "qualificazione professionale" e di una solida "esperienza amministrativa". Nel decreto Grasso, questi riferimenti scompaiono. Resta solo il richiamo ai requisiti di "onorabilità". Per l’opposizione, questa mancanza testuale non è una distrazione, ma un’ammissione di colpa: il riconoscimento implicito che il prescelto potrebbe non soddisfare i parametri tecnici richiesti dalla legge regionale.

Lo scontro si sposta poi sul terreno della legittimità politica. La difesa di Giani, che tenta di derubricare l'incarico a Grasso come "istituzionale e non scientifico", appare come una debole ginnastica semantica di fronte alla realtà degli atti. Tomasi e i consiglieri della terza commissione evidenziano la contraddizione logica: l’atto firmato da Giani prevede esplicitamente "l'espletamento delle funzioni di direttore generale".

Il Direttore Generale, per definizione, è una figura tecnico-manageriale, non politica. L'opposizione vede in questa manovra il reiterarsi di un metodo già visto con la nomina di Scaramelli a Garante per l’infanzia: la trasformazione di enti tecnici in quello che definiscono un "poltronificio" atto a saldare debiti di coalizione. Se la guida di un ente scientifico diventa una pedina nello scacchiere delle alleanze, a risentirne è l’autorevolezza stessa dell’istituzione.

Particolarmente aspra è la critica rivolta a Giani per aver utilizzato l’appartenenza di Grasso alla categoria degli infermieri come scudo retorico contro le contestazioni. I consiglieri di Fratelli d’Italia hanno bollato come "indegno" questo atteggiamento, ravvisando un’intollerabile ipocrisia: il Presidente celebrerebbe la categoria in occasione di una nomina politica dopo aver, nei fatti, tagliato le indennità agli stessi professionisti sanitari. Utilizzare l'identità professionale di una categoria già provata da turni massacranti e carenze strutturali per coprire una scelta contestata è un’operazione che l’opposizione non intende concedere, definendola una manovra che offende la dignità dei lavoratori del settore.

Mentre i palazzi della politica si infiammano, il malessere filtra tra i corridoi dell'Agenzia. In una lettera formale inviata al Presidente Giani e all'assessora alla Sanità Monia Monni il 27 agosto 2026, la RSU di ARS e la FP CGIL hanno espresso uno sconcerto che va oltre il nome del commissario. I lavoratori denunciano uno stato di "stallo" cronico, alimentato da ripetuti commissariamenti che impediscono una programmazione di lungo respiro e mortificano le competenze interne. Le richieste del sindacato sono un appello alla sopravvivenza funzionale dell’ente:

Autonomia : Garantire l'indipendenza necessaria a un ente di ricerca.

Garantire l'indipendenza necessaria a un ente di ricerca. Funzioni : Definire con chiarezza il ruolo di ARS nel sistema toscano.

Definire con chiarezza il ruolo di ARS nel sistema toscano. Prospettive : Superare la precarietà dei commissariamenti per una stabilità di assetto.

Superare la precarietà dei commissariamenti per una stabilità di assetto. Valorizzazione professionale: Dare risposte alle carriere bloccate dei dipendenti.

"Quale progetto ha la Regione Toscana per ARS? Quale ruolo intende attribuire all’Agenzia nei prossimi anni?"

L'incertezza strutturale è, se possibile, ancora più dannosa della polemica sulla nomina. Tomasi ha sollevato dubbi pesanti sulla gestione delle risorse pubbliche, chiedendo perché non sia stata percorsa la strada del "costo zero" già adottata con Gelli. La nomina del dottor Marco Torre, nuovo dirigente alla sanità, avrebbe infatti garantito i requisiti tecnici necessari senza gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini toscani. Invece, l’ARS resta sospesa tra tre scenari futuri mai chiariti dalla Giunta:

L'assorbimento definitivo sotto le dirette dipendenze dell'assessorato alla salute. Una gestione integrata e congiunta con l'Irpet. Il mantenimento di una reale e necessaria indipendenza scientifica.

Senza una direzione chiara, l'Agenzia rischia di trasformarsi in un guscio vuoto, privo della forza necessaria per orientare le politiche sanitarie regionali.

L'Agenzia Regionale di Sanità è un patrimonio di competenze che la Toscana non può permettersi di dissipare. Il merito curricolare e la trasparenza amministrativa non sono orpelli burocratici, ma le uniche garanzie di affidabilità per i cittadini. Quando la politica oscura la tecnica, il rischio è che a perdersi non sia solo un decreto, ma la fiducia stessa nel sistema sanitario.