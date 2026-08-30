​Martina Focardi: l'eredità di una vita spesa tra scienza e giustizia

La notizia si è diffusa con la rapidità dolorosa dei lutti che colpiscono al cuore un’intera comunità: la scomparsa della professoressa Martina Focardi ha lasciato un silenzio colmo di sgomento nei corridoi della medicina legale toscana. Una vita spezzata a soli 51 anni da una grave e improvvisa malattia, un percorso iniziato a Figline Valdarno nel 1975 e conclusosi nel 2026, lasciando un'impronta indelebile che attraversa mezzo secolo di dedizione assoluta. Come direttrice della Medicina Legale presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi e docente associata dell’Università di Firenze, la sua figura ha rappresentato molto più di un vertice accademico.

La carriera di Martina Focardi si è mossa lungo un equilibrio, operando stabilmente all'intersezione di tre domini complessi: la sanità, l’insegnamento universitario e l’amministrazione della giustizia. Non si è trattato di una semplice sovrapposizione di incarichi, ma di una sinergia profonda. In qualità di direttrice a Careggi, ha agito come una bussola tecnica e morale per il sistema giudiziario toscano, traducendo la fredda oggettività del dato biologico nel linguaggio necessario alla tutela dei diritti in tribunale.

Questa triplice missione — curare, formare e giudicare — richiede una tempra intellettuale fuori dal comune. La sua capacità di tradurre la complessità della scienza forense per gli studenti e, contemporaneamente, di fornire certezze scientifiche ai magistrati, l'ha resa una figura cardine per l'intera comunità. L’autorità con cui ha ricoperto questi ruoli è stata riconosciuta pubblicamente dal Presidente della Regione:

"Perdiamo una professionista di grandissimo livello, una vera e propria autorità nel suo campo. [...] Una perdita rilevante per il mondo universitario e per quello della sanità. Una studiosa appassionata, una professionista esemplare, dotata di grande umanità e competenza" ha dichiarato Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana.

Spesso la medicina legale viene percepita dall'esterno come una disciplina distaccata, un esercizio tecnico confinato in laboratori asettici. Martina Focardi ha ribaltato questo paradigma, dimostrando che l’accuratezza scientifica è, in realtà, la forma più alta di rispetto verso l'individuo. La sua dedizione non è stata soltanto un esercizio di competenza specialistica, ma una missione etica volta alla "tutela della persona".

Integrare una profonda sensibilità umana in un campo così rigoroso significa riconoscere che dietro ogni reperto, ogni perizia e ogni aula di tribunale vi è una dignità da preservare. Questo approccio ha trasformato la sua attività in uno strumento di civiltà, dove il rigore del protocollo non ha mai oscurato l'empatia verso i soggetti coinvolti. Per i colleghi e le istituzioni, il suo operato resta un esempio di come la tecnica possa e debba essere messa al servizio di un bene superiore: la giustizia intesa come riconoscimento della verità umana.

Nonostante la brillante ascesa ai vertici della sanità e dell’accademia regionale, Martina Focardi ha mantenuto un legame indissolubile con il proprio territorio d’origine. Nata a Figline Valdarno, prima che il comune si fondesse nella realtà attuale di Figline e Incisa Valdarno, ha conservato quel senso di appartenenza che spesso si perde nelle carriere di alto profilo. Il dolore della sua città natale non è stato quello del semplice ossequio a una cittadina illustre, ma il pianto sincero di una comunità che ha visto in lei i valori del lavoro e della rettitudine.

Il Sindaco David Ermini ha interpretato questo sentimento di perdita collettiva sottolineando il vuoto lasciato da una professionista che non ha mai smarrito la propria identità: "La scomparsa della dott.ssa Focardi lascia un grande vuoto nel mondo della sanità e dell’Università, ma anche nella comunità figlinese, che oggi piange una propria concittadina che si è distinta per professionalità, passione e umanità."

L'eredità di Martina Focardi non risiede esclusivamente nei titoli accademici o nelle cariche direttive, ma nell'impronta invisibile lasciata su chi l'ha incontrata: gli studenti che ora portano con sé il suo metodo, i colleghi che ne condividono l'etica e il sistema della giustizia che ha beneficiato della sua lucidità scientifica. La sua vita professionale testimonia che il valore di una carriera si misura nella capacità di unire l'eccellenza della mente alla generosità del cuore.