​Sanità toscana: il caso ARS

L'Agenzia Regionale di Sanità non è un mero ufficio burocratico, ma il cuore scientifico della sanità toscana. In quanto ente tecnico indipendente, ha il compito di valutare la qualità dei servizi, analizzare i flussi epidemiologici e fornire alla politica i dati necessari per decidere come allocare miliardi di euro di risorse pubbliche. In breve, l’ARS è il "guardiano" dell’efficienza del sistema.

Tuttavia, la recente nomina di Giovanni Grasso a commissario dell'Agenzia ha scatenato una polemica politica che va oltre la dialettica tra schieramenti. Il caso è esploso in un coro di proteste che unisce la comunità scientifica, i professionisti di area medica e le opposizioni politiche.

L'analisi del profilo professionale di Giovanni Grasso rivela una discrepanza tra il suo background e le responsabilità richieste per guidare l'ARS. Sebbene Grasso vanti un'esperienza rispettabile come infermiere, presidente dell'Ordine professionale di Arezzo e coordinatore in strutture private, il suo curriculum rivela un vuoto nelle competenze core dell'Agenzia.

Mancano due pilastri fondamentali: la ricerca scientifica e l'esperienza nella programmazione sanitaria regionale. Non risultano pubblicazioni a suo nome, né traccia di partecipazione ai processi di pianificazione del sistema sanitario pubblico. Come sottolineato da osservatori qualificati, la guida dell’ARS richiede una confidenza con i dati e la ricerca che Grasso non sembra possedere, un sospetto che le sue stesse recenti dichiarazioni alla stampa hanno paradossalmente finito per confermare, rafforzando l'immagine di un profilo inadeguato al ruolo.

"Un infermiere può dirigere l'Ars, come può farlo un economista sanitario, se porta con sé anni di lavoro sui dati e sulla programmazione. [...] Nel curriculum di Grasso ci sono la presidenza dell'Ordine degli infermieri di Arezzo e il coordinamento di un blocco operatorio e di un poliambulatorio privato. Non c'è una pubblicazione scientifica, e in tutta la sua carriera Grasso non ha mai lavorato alla programmazione del servizio sanitario regionale" afferma Giulio Sottanelli, Deputato di Azione e commissario provinciale.

La nomina di Grasso non è una "bega" locale toscana, ma una questione di rilevanza strategica nazionale. L'ARS è il perno tecnico incaricato di misurare i risultati delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità, ovvero le strutture pilastro finanziate dai fondi del PNRR.

Il punto è critico: su questi numeri, il Governo e il Parlamento italiano dovranno rendere conto all'Unione Europea. Un'eventuale inefficacia nella valutazione o una fragilità metodologica della leadership dell'Agenzia metterebbero a rischio la rendicontazione dell'intero Paese verso Bruxelles. Se la "bussola" della valutazione è affidata a una guida priva di esperienza tecnica specifica, il rischio di un effetto a cascata sulla credibilità dell'Italia è concreto e immediato.

Le modalità della nomina sollevano forti sospetti sulla trasparenza istituzionale del Presidente Eugenio Giani. La scelta di optare per un commissariamento "pro tempore" appare a molti come una manovra tattica per eludere il confronto pubblico e parlamentare.

Secondo la tesi sostenuta da Giulio Sottanelli, l'incarico provvisorio — destinato a durare solo pochi mesi — fungerebbe da "cavallo di Troia" per blindare la figura di Grasso. L'obiettivo sarebbe quello di traghettarlo verso la presidenza definitiva dell'ARS senza aver prima sottoposto il suo profilo a un necessario e rigoroso scrutinio preventivo. Una manovra che, se confermata, rappresenterebbe un aggiramento delle prassi di garanzia previste per enti di tale rilevanza scientifica.

Il malcontento non è circoscritto alle aule del Consiglio Regionale. Il segnale più potente della delegittimazione di questa scelta arriva da un appello firmato da dieci eminenti medici e professori universitari, pubblicato sul Corriere Fiorentino. Questa "rivolta dei tecnici" evidenzia come Giani abbia deliberatamente ignorato decine di profili di eccellenza — già presenti nelle università e nelle aziende sanitarie toscane — dotati di solida esperienza di ricerca, per favorire una nomina basata sull'appartenenza politica.

Marco Stella (Forza Italia) è stato tranchant nel definire Grasso "completamente delegittimato", sottolineando che il suo unico merito sembra essere la candidatura nelle liste elettorali a sostegno di Giani. La scelta appare ancora più grave se si considera che sta isolando il Presidente: persino alleati potenziali o forze di sinistra come Movimento 5 Stelle e AVS hanno espresso critiche, paventando una demotivazione del personale interno dell'ARS, composto da ricercatori di altissimo livello che si trovano oggi guidati da una figura estranea alla cultura scientifica dell'ente.

"La nomina di Giovanni Grasso commissario dell’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana è stata una scelta di appartenenza politica, non di competenza o professionalità. L'unico merito di Grasso è quello di essersi candidato alle elezioni regionali con la lista di Eugenio Giani, una scelta non all’altezza della qualità e della professionalità dei dipendenti di ARS e della sua storia." dichiara Marco Stella, Capogruppo di Forza Italia.

Con una mozione di revoca già annunciata per il prossimo Consiglio Regionale, la politica toscana è chiamata a un esame di coscienza: in un'epoca segnata da riforme epocali e da investimenti europei che non ammettono errori, l’integrità delle istituzioni scientifiche deve restare un valore non negoziabile.