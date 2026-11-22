Come sta cambiando la montagna appenninica di fronte alle pressanti sfide economiche, operative e climatiche che ne minacciano l'operatività tradizionale? È una domanda cruciale che impegna oggi analisti del settore turistico, operatori economici e appassionati di sport invernali. Troppo spesso confinato entro narrazioni rinunciatarie legate al calo delle precipitazioni nevose o all'invecchiamento delle infrastrutture, il territorio montano sta in realtà vivendo una fase di profonda rigenerazione e posizionamento strategico.

In questa transizione, il comprensorio dell'Abetone e della Montagna Pistoiese si distingue come uno dei casi di studio più interessanti per il destination management nazionale. Tra ingenti iniezioni di capitale pubblico regionale, ripensamenti delle dinamiche di bigliettazione integrata e spinte verso l'outdoor multiseason, i dati ufficiali smentiscono l'idea di un ridimensionamento e delineano una precisa prospettiva di sviluppo economico-territoriale.

Analizziamo i 5 punti chiave ed emergenti dalle recenti disposizioni operative del Consorzio Abetone Multipass e della Regione Toscana: un'inquadratura analitica tra investimenti infrastrutturali, nuove politiche tariffarie e l'accelerazione verso il modello turistico 365 giorni all'anno.

Sul piano dell'economia territoriale, i numeri rappresentano il primo elemento di discontinuità rispetto alle retoriche sul disimpegno istituzionale. La rendicontazione finanziaria per il Comune di Abetone-Cutigliano registra una risorsa complessiva che supera i 40,9 milioni di euro, sommando la programmazione in corso ai finanziamenti già erogati negli anni precedenti.

Guardando alla sola finestra temporale compresa tra il 2020 e oggi, le risorse destinate direttamente al territorio ammontano a oltre 28,1 milioni di euro. L'analisi analitica delle voci di spesa mostra una precisa strategia economica multilivello:

Infrastrutture e impianti di risalita: 5.476.776 euro autorizzati e concessi dal 2020 a oggi a valere sulle risorse della legge regionale 41/2025, Accordi e Convenzioni, che vanno a consolidare i 12.785.031 euro concessi prioritariamente a tale data per il modernizzamento degli impianti a fune.

5.476.776 euro autorizzati e concessi dal 2020 a oggi a valere sulle risorse della legge regionale 41/2025, Accordi e Convenzioni, che vanno a consolidare i 12.785.031 euro concessi prioritariamente a tale data per il modernizzamento degli impianti a fune. Sostegno al tessuto economico e alle imprese: 6.313.199,91 euro erogati mediante risorse regionali e programmazione dei fondi europei FESR. I capitoli d'intervento spaziano dall'impiantistica al programma "custodi della montagna", dai bandi neve all'innovazione aziendale, fino ai voucher garanzia e ai processi di internazionalizzazione.

6.313.199,91 euro erogati mediante risorse regionali e programmazione dei fondi europei FESR. Ristori Covid a tutela del lavoro: 645.476 euro liquidati al Comune di Abetone-Cutigliano per sostenere l'ecosistema produttivo colpito dai blocchi pandemici, cifra che raggiunge i 2.390.045 euro estendendo l'analisi all'intera Unione dei Comuni della Montagna Pistoiese.

Questa strutturata mobilitazione di capitale conferma un presidio istituzionale costante sulla tenuta socio-economica dell'area. In merito alla portata finanziaria degli interventi, il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha sottolineato: "Questi dati smentiscono con chiarezza chi sostiene che la Regione abbia diminuito il proprio impegno nei confronti della montagna. Dal 2020 a oggi abbiamo destinato ad Abetone-Cutigliano oltre 28 milioni di euro tra infrastrutture, sostegno alle imprese e ristori. Se consideriamo anche le risorse concesse negli anni precedenti, superiamo i 40,9 milioni. Sono numeri concreti, che dimostrano come la Regione abbia continuato a investire e a sostenere un territorio fondamentale per il turismo toscano. Non si tratta di dichiarazioni di principio, ma di finanziamenti e interventi che testimoniano una precisa scelta politica."

Il secondo pilastro della trasformazione riguarda il superamento del modello economico basato su una stagionalità rigida o legata esclusivamente all'innevamento invernale. Le policy regionali e le strategie consorziali concordano sull'urgenza di diversificare il prodotto turistico, evolvendo verso un modello fruibile in tutti i dodici mesi dell'anno.

Il perno infrastrutturale di questa visione intermodale è rappresentato dal progetto per la nuova funivia Doganaccia-Corno alle Scale, sostenuto da un finanziamento regionale di 15.723.167,51 euro. Attualmente in fase di definizione della cantierabilità, l'infrastruttura è destinata a connettere i versanti appenninici tosco-emiliani, fungendo da attrattore per l'escursionismo e la mobilità dolce in alta quota.

Contestualmente, l'offerta estiva già operativa ha dimostrato la concretezza della transizione verso l'outdoor estivo e la valorizzazione della montagna verde:

Impianti di risalita attivi nei mesi estivi: Apertura continuativa della telecabina Casa Cantoniera - Monte Gomito (Ovovia) a servizio del Gravity Park dedicato alla mountain bike (con orario 9.00/17.00, rimodulato dalle 10.00 alle 17.00 nella prima settimana di settembre), affiancata dalle seggiovie Val di Luce-Monte Gomito e Passo d'Annibale (attive dalle 9.00 alle 18.00 in alta stagione).

Apertura continuativa della telecabina Casa Cantoniera - Monte Gomito (Ovovia) a servizio del Gravity Park dedicato alla mountain bike (con orario 9.00/17.00, rimodulato dalle 10.00 alle 17.00 nella prima settimana di settembre), affiancata dalle seggiovie Val di Luce-Monte Gomito e Passo d'Annibale (attive dalle 9.00 alle 18.00 in alta stagione). Fun e Family Park in quota: Attivazione dell'area Tubby presso i campi scuola dell'Abetone (orari 10.00-12.30 e 15.00-19.00) e piena operatività dei punti di ristoro e rifugi in quota (Le Rocce, Le Terrazze in Val di Luce e il rifugio Monte Gomito all'arrivo della telecabina).

Esplicitando l'indirizzo politico-economico della destagionalizzazione, il Presidente Eugenio Giani ha ribadito: "La montagna non può essere considerata soltanto una destinazione stagionale: deve diventare sempre più un luogo in cui vivere, lavorare e fare impresa. Per questo continueremo a sostenere gli impianti, le infrastrutture, le attività economiche e i progetti strategici. La funivia Doganaccia-Corno alle Scale rappresenta una prospettiva importante in questa direzione. Vogliamo una montagna competitiva, accessibile e capace di attrarre nuovi flussi turistici, con uno sviluppo che rispetti e valorizzi le sue caratteristiche. La Regione Toscana continuerà a fare la propria parte, con risorse e interventi concreti."

In vista della stagione invernale 2026/2027, la governance tariffaria del comprensorio affronta un passaggio delicato attraverso una rimodulazione dell'offerta abbonamenti. L'introduzione di due distinte opzioni stagionali – la formula "Multipass" (mantenuta a prezzi invariati) e la formula "Super Comprensorio" – risponde all'esigenza di riordinare i rapporti commerciali e operativi tra le diverse società impiantistiche del territorio.

Come evidenziato dal Consorzio Abetone Multipass, la ristrutturazione dei titoli d'accesso ha rappresentato «una scelta non facile e sofferta, ma nello stesso tempo obbligata per rispetto della nostra clientela». L'emergere di accesi dibattiti locali sull'assetto della bigliettazione ha spinto il Consorzio a formulare un chiarimento istituzionale formale, utile per comprendere la netta separazione tra i confronti socio-politici del territorio e l'operato degli enti sovraordinati:

Separazione delle responsabilità istituzionali: Il Consorzio ha chiarito come sia stato «fuorviante e inopportuno richiamare a responsabilità l’Amministrazione Regionale e il Presidente Eugenio Giani», precisando chiaramente che ritenere la Regione coinvolta in un confronto interno alla comunità socio-economica e politica abetonese fosse del tutto «fuori luogo».

Il Consorzio ha chiarito come sia stato «fuorviante e inopportuno richiamare a responsabilità l’Amministrazione Regionale e il Presidente Eugenio Giani», precisando chiaramente che ritenere la Regione coinvolta in un confronto interno alla comunità socio-economica e politica abetonese fosse del tutto «fuori luogo». Sinergia e riconoscimento del sostegno pubblico: L'ente consorziale ha confermato il proprio ringraziamento ufficiale alla Regione Toscana (nelle persone del Presidente Giani e dell'Assessore Leonardo Marras) e al Governo (tramite il Ministro del Turismo) per la costante vicinanza finanziaria ed erogazione di fondi, decisivi sia per salvaguardare l'operatività gestionale, sia per finanziare i piani di investimento infrastrutturale a lungo termine.

Nonostante le tensioni inflazionistiche e i forti rincari sui costi operativi delle società di gestione (dall'energia alla manutenzione tecnica fino al personale), la strategia tariffaria dell'Abetone mostra una notevole tenuta rispetto all'elasticità della domanda sciistica.

L'accordo di bigliettazione raggiunto per la stagione 2026/2027 garantisce infatti la fruibilità integrata dell'intero comprensorio Abetonese con l'estensione e apertura verso la vicina stazione della Doganaccia. Sotto il profilo strettamente contabile, la percentuale di aumento applicata sui biglietti finali è risultata contenuta e proporzionalmente inferiore rispetto al netto incremento dei costi di gestione sostenuti dalle società del Consorzio.

Per i viaggiatori e i frequentatori del comprensorio, il quadro operativo e di biglietteria della stagione 2026/2027 segue regole e scadenze ben definite:

Finestra di prevendita agevolata: Possibilità di acquistare il proprio abbonamento stagionale a tariffe scontate fino alla scadenza del 20 novembre 2026.

Possibilità di acquistare il proprio abbonamento stagionale a tariffe scontate fino alla scadenza del 20 novembre 2026. Aggiornamento dei sistemi di vendita: A causa di complessi interventi di aggiornamento tecnico sui sistemi informatici gestionali, la vendita diretta online degli stagionali risulta temporaneamente sospesa. L'acquisto in prevendita avviene pertanto tramite prenotazione con blocco del prezzo via bonifico bancario, oppure recandosi direttamente presso la sede del Consorzio.

A causa di complessi interventi di aggiornamento tecnico sui sistemi informatici gestionali, la vendita diretta online degli stagionali risulta temporaneamente sospesa. Orari ufficiali degli uffici Multipass: L'apertura invernale degli uffici prende il via Sabato 7 novembre dalle ore 9.00 alle ore 12.30 . A partire da lunedì 9 novembre, la sede sarà aperta TUTTI I GIORNI con orario 9.00-12.30 e 15.00-17.30.

L'apertura invernale degli uffici prende il via . A partire da lunedì 9 novembre, la sede sarà aperta con orario 9.00-12.30 e 15.00-17.30. Calendario e Pasqua sugli sci: La programmazione operativa prevede piste aperte fino a domenica 12 aprile, garantendo la fruizione delle vacanze pasquali. In presenza di condizioni meteo-nivali idonee, il Consorzio valuterà la possibilità di aperture straordinarie nei fine settimana successivi al 12 aprile.

A completamento della dimensione gestionale, l'esperienza utente sulla Montagna Pistoiese unisce il rispetto del quadro normativo nazionale a un'attenta programmazione dell'informazione in tempo reale e a promozioni commerciali mirate.

Assicurazione RCT obbligatoria in pista: Si ribadisce che, in applicazione delle normative legislative in vigore dal 1° Gennaio 2022 , ogni utente accede all'area sciabile solo se in possesso di regolare polizza di Assicurazione RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) per la copertura di eventuali danni o infortuni causati ad altre persone.

Si ribadisce che, in applicazione delle normative legislative in vigore dal , ogni utente accede all'area sciabile solo se in possesso di regolare polizza di Assicurazione RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) per la copertura di eventuali danni o infortuni causati ad altre persone. Trasparenza del bollettino meteo e impianti: Per la massima chiarezza verso l'utente, la situazione di piste e impianti aperti viene aggiornata quotidianamente sul sito ufficiale entro le ore 8.30 nei giorni festivi ed entro le ore 9.00 nei giorni feriali (le indicazioni presenti prima di tali orari restano riferite alla giornata precedente).

Per la massima chiarezza verso l'utente, la situazione di piste e impianti aperti viene aggiornata quotidianamente sul sito ufficiale entro le ore 8.30 nei giorni festivi ed entro le ore 9.00 nei giorni feriali (le indicazioni presenti prima di tali orari restano riferite alla giornata precedente). Fasce orarie degli skipass: Il biglietto "mattiniero" è valido dall'apertura delle biglietterie/impianti fino alle ore 13.00; il biglietto "pomeridiano" attiva la propria validità dalle ore 12.00 fino alla chiusura pomeridiana degli impianti.

Il biglietto "mattiniero" è valido dall'apertura delle biglietterie/impianti fino alle ore 13.00; il biglietto "pomeridiano" attiva la propria validità dalle ore 12.00 fino alla chiusura pomeridiana degli impianti. Promozioni dedicate (Focus 8 marzo 2026): Tra le iniziative commerciali di successo si segnala la promo per la Giornata internazionale della Donna: acquistando domenica 8 marzo 2026 uno skipass giornaliero adulto Multipass a 53,00 €, si riceve un buono per un abbonamento giornaliero donna gratuito, riscattabile nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) entro la conclusione della stagione sciistica 2025/2026.

L'analisi integrata dei dati economici, dei cantieri infrastrutturali e della riorganizzazione dei servizi evidenzia come l'Abetone e la Montagna Pistoiese stiano superando l'approccio emergenziale grazie a una programmazione pluriennale da oltre 40,9 milioni di euro. Non siamo di fronte a una semplice stazione sciistica in difesa del proprio passato, ma a un laboratorio territoriale in transizione verso un ecosistema outdoor integrato e operativo in ogni stagione.