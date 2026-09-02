Itaca: il ritorno politico di Matteo Renzi?

La fine di agosto coincide con il risveglio di un attivismo tattico di Matteo Renzi. E' l’inizio di una mobilitazione che punta a una data che sembra lontana ma che per chi fa politica è già domani: il 2027.

La Leopolda 14 non sarà una semplice kermesse. Il titolo scelto, Riprenderci Itaca, suggerisce una narrazione precisa: quella del ritorno a casa dopo un lungo peregrinare, o meglio, del ritorno alla rilevanza. La visione è dichiaratamente di lungo periodo. Renzi punta a presentare qui le prime bozze del programma per le prossime elezioni politiche, trasformando la stazione fiorentina nel cantiere delle "Primarie delle Idee".

C’è una sincronia tattica ricercata con cura: il lancio del nuovo libro è stato volutamente posticipato al 29 settembre per far convergere in un unico momento d’impatto la fine delle consultazioni programmatiche, l’evento della Leopolda e l'uscita editoriale. È l'idea di un "big bang" autunnale per riposizionarsi al centro del campo.

Nel dibattito politico attuale, Renzi individua un corto circuito tra le vette dell’ideologia e la terra dei bisogni: "Non si vince con l’ideologia ma mettendo al centro il dramma del carrello della spesa."

La critica all'eccesso di cultura "Woke" è un ariete politico per scardinare le astrazioni della sinistra e parlare direttamente al portafoglio. I dati sono una mannaia sulla retorica: secondo il Sole 24 Ore, il costo del carrello della spesa è aumentato del 30% in cinque anni. Per l'ex Premier, la distanza tra i diritti civili discussi nei salotti e il dramma di chi non arriva alla fine del mese è il varco in cui la politica deve infilarsi.

Il 29 settembre debutterà in libreria Quando c’era lei. Il titolo è già una provocazione, un modo per smontare la narrativa corrente e sostenere che, in realtà, la gestione precedente fosse peggiore di quanto si voglia ammettere. Il libro punta a intercettare i bisogni del ceto medio, la fascia sociale più colpita dall'erosione del potere d'acquisto. Tra i temi chiave:

Social freezing : Una proposta sulla genitorialità e la libertà di scelta, intesa come strumento di emancipazione e non solo come tema bioetico.

Una proposta sulla genitorialità e la libertà di scelta, intesa come strumento di emancipazione e non solo come tema bioetico. Contrasto al caro vita : Proposte concrete per chi è rimasto schiacciato dall'aumento dei prezzi.

Proposte concrete per chi è rimasto schiacciato dall'aumento dei prezzi. Programmazione strategica: Un tentativo di superare l'emergenza continua per offrire una visione di governo organica.

L'agenda di Renzi per i prossimi giorni è quella di una "trottola" instancabile. La chiusura de "L'Estate del Principe" a Viareggio (giovedì 3 settembre) con Augusto Minzolini segna il confine tra la riflessione estiva e l'autunno di lotta. Il tour toccherà città chiave come Bologna, Milano, Cernobbio e Pistoia, intervallato da un ritorno massiccio nei talk show, a partire da In Onda con Telese e Aprile. È la fase della capillarità: essere ovunque per preparare il terreno alla Leopolda.