Firenze: rapinatore a 14 anni, bloccato dalla Polizia

Strappa due collane d’oro ad un passante e un poliziotto libero dal servizio lo ferma: la Polizia di Stato di Firenze arresta un cittadino straniero di 14 anni per rapina in concorso.

A seguito di una rapina in via Maso da Finiguerra, le Volanti di via Zara, hanno rintracciato il 14enne bloccato da un agente di polizia libero dal servizio. La vittima mentre passeggiava in via Borgo Ognissanti insieme alla compagna, sarebbe stato accerchiato da un gruppo di ragazzi e uno di loro gli avrebbe strappato dal collo due catenine d’oro e si sarebbe dato e precipitosa fuga.

Un poliziotto libero dal servizio in forza presso l’VIII Reparto Mobile di Firenze è prontamente intervenuto e, con l’ausilio di altri passanti, ha rintracciato e bloccato il soggetto in fuga riuscendo a recuperare anche la refurtiva che il 14enne ha tentato di occultare all’interno della tasca dei pantaloni.

Il 14enne è stato associato presso IPM di Firenze.