Matteo Renzi alla Versiliana martedì 4 agosto

Marina di Pietrasanta (LU), 3 agosto 2026 – Martedì 4 agosto, alle ore 18.30, torna protagonista al Caffè della Versiliana il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Intervistato da Lavinia Spingardi, giornalista di Sky TG24, nel corso dell'incontro Renzi affronterà i principali temi dell'attualità politica nazionale e internazionale, dalla gestione dei flussi migratori e la situazione a Ceuta al percorso verso le primarie del centrosinistra, fino ai nuovi equilibri del panorama politico italiano e i rapporti con Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci.

Tutti gli incontri al Caffè de La Versiliana saranno anche trasmessi su Noi Tv, Umbria Tv, Tv Parma.

In diretta anche su Teleregione Toscana LCN 78 del digitale terrestre e saranno visibili anche sulla piattaforma ADN-PLAY e in streaming sul canale Youtube “Versiliana Festival” e sulle pagine Facebook della Versiliana e del Comune di Pietrasanta.

Gli incontri del Caffè de La Versiliana iniziano alle 18:30 e sono a ingresso libero.Il programma completo del 47° Festival La Versiliana è disponibile sui canali ufficiali della Fondazione Versiliana www.versilianafestival.it