Insulti alla Meloni: stasera se ne parla a "Dritto e rovescio"

L'aggressione verbale sull'emittente radiofonica fiorentina, Controradio, al centro del dibattito televisivo in onda su Rete 4 dalle 22:08

Torna a parlare degli insulti alla Meloni anche stasera nell'approfondimento giornalistico di Retequattro, condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma in prima serata, il fatto che ha portato Firenze all'attualità nazionale. Come si ricorderà, il Professor Giovanni Gozzini nel corso della trasmissione radiofonica "Bene bene Male male" andata in onda venerdì 19 febbraio 2021, sulle frequenze dell’emittente Controradio, ha rivolto le parole "Vacca" e "scrofa" all'indirizzo della presidente di Fratelli d'Italia.

A discutere stasera della questione negli studi di Videonews, il giornalista Giuseppe Cruciani, che del turpiloquio ha fatto un vanto nella sua trasmissione radiofonica su Radio24, Vauro Senesi, vignettista spesso criticato per la veemenza dei suoi contenuti, e la giornalista parlamentare Claudia Fusani.

In collegamento da Firenze, la consigliera comunale di sinistra, Antonella Bundu, che la settimana scorsa è stata vittima di una intrusione digitale a sfondo razzista, nel corso di una conferenza culturale organizzata dal British institute of Florence.