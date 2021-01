Impianto termico all'avanguardia per la palestra della scuola Ghiberti

La riqualificazione e l’ampliamento del polo scolastico Istituti Superiori Meucci e Galilei nel Consiglio comunale di Firenze, convocato in videoconferenza, con diretta sul canale YouTube, lunedì 18 gennaio alle 14,30

Il Consiglio comunale, presieduto da Luca Milani, è convocato in videoconferenza sul canale YouTube, lunedì 18 gennaio dalle 14,30. Verrà affrontata la delibera dell’assessora all’urbanistica Cecilia Del Re su: “Riqualificazione e ampliamento polo scolastico Istituti Superiori Meucci e Galilei. Adozione variante al Regolamento Urbanistico. Riduzione zona di rispetto Cimitero di Soffiano”. A seguire verranno trattate dieci interrogazioni e ordini del giorno, mozioni e risoluzioni.

Un sistema all’avanguardia che permette di ottimizzare i consumi e garantisce una migliore distribuzione dell’aria calda. È il nuovo impianto termico progettato dalla direzione servizi tecnici del Comune e che, grazie ad un investimento di 65 mila euro, in questi giorni è entrato in funzione alla palestra della scuola Ghiberti, a Legnaia.

“L'intervento - ha spiegato l'assessore allo sport Cosimo Guccione che ha fatto un sopralluogo – era necessario per garantire le condizioni minime di comfort per le attività sportive e didattiche”.

In dettaglio è stata anzitutto sostituita la vecchia canalizzazione con una microforata che migliora la manutenzione di igienizzazione prevista dal protocollo anticovid. I fori, sia come posizione, come numero che come diametro, sono calcolati con appositi software per garantire la massima diffusione del flusso di aria senza concentrare in correnti o getti che potrebbero essere fastidiosi e disperdere il calore. L' unità di trattamento dell'aria è dotata di filtro elettrostatico in grado di abbattere in modo significativo le particelle pm10 che ha un consumo paragonabile ad una comune lampadina. La nuova centrale termica, infine, è stata sistemata in un box da esterno in lamiera ad alto rendimento.

“Una soluzione innovativa – ha sottolineato l'assessore Guccione – che sarà applicata alle nuove ristrutturazioni degli impianti delle palestre comunali. Raccogliamo i frutti del lavoro mai interrotto che la direzione servizi tecnici e le ditte incaricate hanno portato avanti nonostante la pandemia – ha concluso - quando i nostri giovani potranno tornare a fare attività saranno ospitati in strutture più accoglienti e funzionali”.