Gli ambientalisti criticano il nuovo Piano Faunistico

Mentre il Piemonte ha già vietato questa pratica, allineandosi a una tendenza europea di limitazione, la Toscana continua a ignorare le sentenze di maltrattamento (2341/13 e 20221/2022) della Cassazione.

Uno studio dell'Università di Pisa ha evidenziato il cosiddetto "effetto iceberg": per ogni animale ucciso, ne esistono innumerevoli altri (cinghiali e cani da caccia) che subiscono ferite sommerse e sofferenze non documentate.