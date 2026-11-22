La Regione Toscana e l’Opera di Santa Maria del Fiore presentano la mostra “Volti e figure. Brunelleschi dal suo riscoperto ritratto del Buggiano” visibile al pubblico a Firenze, in Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, dal 12 novembre 2026 al 14 febbraio 2027.

Fulco della mostra - a cura degli storici dell’arte Alfredo Bellandi, Giancarlo Gentilini e Antonio Natali - è un’inedita scultura in terracotta del Quattrocento che ritrae Filippo Brunelleschi, il grande architetto a cui si deve la Cupola del Duomo di Firenze. L’opera, frutto di un’eccezionale scoperta, viene esposta per la prima volta al pubblico. La testa (cm 25,6 x 22,1 x 20,2), rinvenuta nel 2022 tra gli arredi di una dimora storica dell’area fiorentina, è incredibilmente sopravvissuta a quasi 600 anni di vita, visto la delicatezza del materiale di cui è fatta.

Nel 2023 è stata identificata da Bellandi e Gentilini come il modello per il busto-ritratto del monumento commemorativo al Brunelleschi nel Duomo di Firenze, realizzato da Andrea di Lazzaro Cavalcanti detto il Buggiano (1412 - 1462), figlio adottivo ed erede del Brunelleschi, presumibilmente nel 1447. Acquistata dall’Opera di Santa Maria del Fiore nel 2024 e sottoposta a restauro, la scultura riproduce fedelmente i tratti somatici del volto di Filippo, di cui sono rarissimi i ritratti coevi o di poco successivi alla sua morte.

Il percorso espositivo inizia con i ritratti di Filippo Brunelleschi e le storie d’altri grandi artisti fiorentini con i quali ebbe a che fare, da Ghiberti a Donatello. Il culto degli uomini illustri del passato, coltivato soprattutto nell’Ottocento, è rappresentato nella prima sala della mostra da alcuni dipinti, tra cui due opere che su tutte s’impongono per tenore poetico e per monumentalità. La prima è la tela di Giuseppe Fattori (Firenze 1818-1888), Brunelleschi fa la prova dell'uovo (1845), conservata nella Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti, con la celebre scena di Filippo che sfida gli architetti, chiamati a competere con lui nella costruzione della cupola del Duomo, a far stare dritto un uovo su un piano.

La seconda, concessa in prestito dal Leighton House Museum di Londra ed esposta in Italia per la prima volta, è La morte di Brunelleschi (1852) di Frederic Leighton (1830–1896), messa in scena dal fascinoso pittore d’oltremanica sedotto da una Firenze di quattro secoli avanti.

Nella sala successiva troviamo la testa in terracotta ritraente Filippo, che possiamo ribadire trattasi di una scoperta eccezionale, con accanto esposta la sua maschera funebre (1446). Anch’essa realizzata dal Cavalcanti, fu la fonte per il ritratto in terracotta e successivamente di quello in marmo per il Duomo fiorentino. L’esposizione contemporanea di queste due sculture è esplicativa del metodo di lavoro praticato nelle botteghe degli artisti a Firenze dove dalle maschere funebri si traevano i connotati fisionomici da trasferire nei modelli in terracotta.

Nella terza sala, le opere in mostra, tra cui lo splendido San Gerolamo di Andrea del Verrocchio, (terracotta dipinta a bronzo del 1470 ca.), proveniente dalla Collezione Chigi Saracini di Siena, illustrano il passaggio successivo e cioè la prassi di plasmare i modelli in terracotta in funzione dell’esecuzione scultorea finale. È lo stesso Vasari a presentare i modelli di terra come una fase preparatoria basilare per gli artisti, perché essi consentivano la verifica di problemi connessi alla natura specifica della scultura (volumi, proporzioni, incidenza delle luci e delle ombre).

L’esposizione si chiude con un tributo al Buggiano, utile per definirne la poetica. Di lui, fanno parte del patrimonio dell’Opera di Santa Maria del Fiore, i due bellissimi lavabi marmorei della Sagrestia delle Messe e della Sagrestia dei Canonici in Duomo: opere che, se non fossero inamovibili, basterebbero da sole a testimoniare le sue straordinarie virtù di scultore. In mostra saranno esposte del Buggiano tre Madonne col Bambino, che condividono le scelte espressive di altri artisti fiorentini, rappresentati da altrettante sculture di identico soggetto e pressoché coeve, di Michelozzo, Luca della Robbia e Andrea Guardi.

Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana: “È una scoperta straordinaria che ci restituisce il volto di uno dei più grandi protagonisti del Rinascimento e ci permette di guardare con occhi nuovi a Filippo Brunelleschi, il genio che con la Cupola del Duomo ha cambiato per sempre il volto di Firenze e la storia dell’architettura. A quasi seicento anni dalla sua realizzazione, questo ritratto torna a raccontarci una pagina preziosa della nostra storia. Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare questa mostra nella sede della Presidenza della Regione, aprendo le porte di Palazzo Strozzi Sacrati a cittadini e visitatori. È un'occasione importante per celebrare il patrimonio artistico e culturale della Toscana e il suo straordinario contributo alla storia dell'arte mondiale. Ringrazio l'Opera di Santa Maria del Fiore per aver reso possibile questa iniziativa e per il suo costante impegno nella tutela e nella valorizzazione di un patrimonio che appartiene a tutti”.

Luca Bagnoli, Presidente dell’Opera di Santa Maria del Fiore: “La riscoperta della testa in terracotta di Filippo Brunelleschi e la sua acquisizione da parte della nostra istituzione costituisce molto più dell’arricchimento di una collezione: significa recuperare una testimonianza direttamente connessa alla storia della cattedrale e alla figura del suo architetto più illustre. È l’espressione concreta di una responsabilità istituzionale che unisce ricerca scientifica, conservazione e valorizzazione, restituendo alla comunità un frammento prezioso della propria memoria.

Con questa riscoperta, l’Opera rinnova il proprio impegno nel custodire e rendere accessibile un patrimonio universale, rafforzando il legame tra la cattedrale, la città di Firenze e la straordinaria stagione del Rinascimento”.

Cristina Manetti, Assessora alla Cultura della Regione Toscana: “Questa mostra ha il grande merito di trasformare una scoperta eccezionale in un'opportunità di conoscenza e di bellezza accessibile a tutti. Poter osservare da vicino il volto di Brunelleschi, modellato da chi lo conosceva profondamente, significa avvicinarsi non soltanto al grande artista, ma anche all'uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia di Firenze. Il percorso espositivo ci accompagna dentro la straordinaria stagione del Rinascimento, raccontando le relazioni tra gli artisti, le tecniche e la creatività delle botteghe fiorentine. È questo il valore della cultura: continuare a sorprenderci, farci scoprire aspetti inediti della nostra storia e renderli patrimonio condiviso. La gratuità dell'ingresso è una scelta importante, perché vogliamo che questa occasione possa essere vissuta dal maggior numero possibile di persone”.

Antonio Natali, curatore della mostra: “Sono sempre stato contrario alle mostre che esibiscono a mo' di trofeo una sola opera, ancorché ragguardevole, giacché ogni creazione è l'esito di un tempo e di una cultura, che vanno rappresentate perché concorrano a una più compiuta conoscenza. Il Ritratto di Filippo Brunelleschi è certamente il fulcro di questa mostra; però le opere selezionate per farne prezioso contorno mirano appunto a collocarlo nel suo naturale contesto. Fin dalla prima sala poi è viva l'aspirazione a disegnare di Brunelleschi un profilo che vada oltre l’immagine superficiale e mitologica del "genio", prospettando, al contrario, caratteri della sua personalità meno noti eppure alla fine salienti per le sue invenzioni autorevoli”.

“Gli studi sulla scultura fiorentina del primo Quattrocento non sono stati avari di scoperte significative - spiegano Alfredo Bellandi e Giancarlo Gentili, curatori della mostra - riportando in luce, anche in anni recenti, opere sconosciute o dimenticate dei maggiori interpreti di quella straordinaria stagione, come Donatello, Ghiberti, Luca della Robbia. Ma si può ritenere un fatto davvero eccezionale la fortunata riscoperta e la tempestiva acquisizione da parte dell’Opera di Santa Maria del Fiore di una testimonianza di singolare valore storico e identitario quale la nobile testa in terracotta al centro di questa iniziativa: un vivido ritratto di Filippo Brunelleschi (Firenze 1377-1446), modellato all’indomani della morte dal figlio adottivo, Andrea Cavalcanti detto il Buggiano per tramandarne le vere fattezze e commemorare il poliedrico «ingegno maraviglioso» del grande architetto e scultore”.

Volti e figure. Brunelleschi dal suo riscoperto ritratto del Buggiano

Date: 12 novembre 2026 - 14 febbraio 2027

Sede: Palazzo Guadagni Sacrati Strozzi, Piazza Duomo 10

- Orari di apertura: Lunedì - Venerdì: 10.00 - 12.30 / 14.00 - 16.30 | Sabato: 10.00 - 12.30.

- Ingresso libero negli orari di apertura

E-mail prenotazione visite gruppi: prenotazioni-visiteguidate@duomo.firenze.it

E-mail prenotazione visite didattiche "under 30": edu@duomo.firenze.it

Per informazioni tel. 055.4385616 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00

https://www.regione.toscana.it/-/volti-e-figure

https://duomo.firenze.it/it/913/volti-e-figure

APPROFONDIMENTI

Andrea di Lazzaro Cavalcanti, detto il Buggiano (1412-1462)

Andrea di Lazzaro di Cavalcante, detto il Buggiano dal borgo della Valdinievole dove nacque nel 1412, figlio del mezzadro del fratello di Brunelleschi, venne adottato all’età di sette anni da Filippo, già affermato e influente come scultore e architetto, che lo introdusse nei principali cantieri delle chiese fiorentine, dove eseguì opere ragguardevoli in gran parte progettate dallo stesso Brunelleschi: a cominciare dalla Sagrestia Vecchia di San Lorenzo, col Sepolcro di Giovanni di Bicci de’ Medici e Piccarda Bueri (1433 ca.), oltre all’altare (1432), la transenna e altri arredi; per continuare con Santa Maria Novella, dov'è il pulpito con Storie del Nuovo Testamento (1443-1448) e con la cattedrale, dove sono l’Altare di Santo Stefano (1447), i Lavabi della Sagrestia delle Messe (1432-1440) e della Sagrestia dei Canonici (1442-1445); e poi a Pescia (Pistoia) con la Cappella Cardini (1457-1459).

Scultore prolifico e versatile in marmo, legno, terracotta e stucco, Andrea Cavalcanti viene ricordato come discepolo ed erede di Brunelleschi dalle fonti coeve o di poco successive, fino alle Vite di Giorgio Vasari, che in chiusura della biografia di Filippo disegna un breve profilo del Buggiano, morto a Firenze il 21 febbraio 1462.

Fu artista d’estrazione donatelliana; di lingua austera ma d'inflessioni al contempo delicate. La sua educazione lo portò a rivisitare l'antico col conforto di fondate conoscenze filologiche, sempre aderendo a un naturalismo ispirato alla maniera sobria di Donatello, Michelozzo, Luca della Robbia e Bernardo Rossellino, tramite i quali declinò il suo stile composito con un timbro volutamente arcaistico, che lo distingue nello scenario della scultura nel tempo dell'Umanesimo.

Il ritratto in terracotta di Filippo Brunelleschi

Il 15 aprile 1446, Brunelleschi muore nella sua casa a Firenze e verosimilmente il Buggiano realizza nello stesso giorno e luogo, dove anch’egli viveva, la maschera funeraria secondo un uso del mondo antico romano ben noto e praticato a Firenze. Il 30 dicembre dello stesso anno, I Consoli dell’Arte della Lana stabiliscono che il corpo di Brunelleschi, provvisoriamente deposto nel Campanile di Giotto, venga sepolto in Cattedrale. Il 18 febbraio dell’anno successivo, il 1447, gli Operai dell’Opera di Santa Maria del Fiore deliberarono la realizzazione di un monumento parietale in suo onore, costituito dalla sua “figura al naturale” e da una ‘memoria’ celebrativa epigrafica affidata al Marsuppini.

Poco dopo, il 27 febbraio, Andrea Cavalcanti, da tempo attivo nel cantiere di Santa Maria del Fiore, riceve dall’Opera il marmo necessario per realizzare il monumento. Tra febbraio e marzo 1447, il Cavalcanti realizza il modello per il busto del monumento commemorativo nel Duomo di Firenze che sarà terminato nello stesso anno, sappiamo. Il modello, presumibilmente, dopo la realizzazione del monumento, fu relegato nella bottega dello scultore tra i materiali di studio e sussidiari. Lo stato di conservazione dell’opera testimonia un successivo reimpiego come scultura autonoma, probabilmente conservata a lungo con la consapevolezza dell’illustre identità dell’effigiato poi in seguito caduta nell’oblio.

La testa (cm 25,6 x 22,1 x 20,2) di cui si erano perdute le tracce e ritenuta perduta, è stata rinvenuta tra gli arredi di una dimora storica dell’area fiorentina nel 2022 ed è stata identificata da Bellandi e Gentilini come il modello per il busto-ritratto del monumento commemorativo al Brunelleschi nel Duomo di Firenze. Acquistata dall’Opera di Santa Maria del Fiore nel 2024 per 300 mila euro e fatta restaurare, la scultura entrerà a far parte della collezione del Museo dell’Opera del Duomo a Firenze.