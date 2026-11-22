Il 4 novembre 2026 segna un traguardo fondamentale per la storia contemporanea: il 60° anniversario dell'alluvione che nel 1966 immerse Firenze sotto una coltre devastante di acqua e fango. A sessant'anni da quella tragedia che mise a rischio un patrimonio artistico e umano inestimabile, il capoluogo toscano non si limita a ricordare con semplice nostalgia, ma trasforma la memoria in azione concreta, cultura attiva e prevenzione per il futuro.

Dalle celebrazioni istituzionali alle nuove scoperte d'archivio, passando per l'innovazione tecnologica e le arti performative, la ricorrenza del 2026 dimostra come la risposta a una catastrofe possa ridefinire l'identità di una comunità.

Il legame inaspettato tra Rhode Island e Toscana

L'alluvione del 1966 ha dato vita a un ponte culturale ed economico lungo sessant'anni tra lo Stato americano del Rhode Island e la Toscana. Questa relazione trova le sue radici in un drammatico punto di contatto storico: dodici anni prima dell'alluvione fiorentina, nel 1954, l'uragano Carol aveva sommerso il centro di Providence, creando una ferita e una sensibilità condivisa verso i disastri naturali.

Quando l'Arno esondò, molti volontari accorsero dal Rhode Island per salvare le opere d'arte fiorentine. Da quella prima mobilitazione degli "Angeli del Fango" è nato un solido percorso di scambio. Nel 1999, Joyce Acciaioli Rudge ha fondato a Providence il festival Splendor of Florence, iniziativa che ha condotto alla firma di un Patto di Amicizia ufficiale tra Providence e Firenze. Il legame è favorito anche dalla forte presenza di comunità italiane nell'area americana, dove oltre 200.000 abitanti del Rhode Island sono di origine italiana.

In occasione delle commemorazioni del 2026, questo storico rapporto di solidarietà compie un salto di qualità, trasformandosi in cooperazione economica: il 5 novembre, dalle 10.00 alle 12.30 presso il Palazzo degli Affari di Firenze (Modulo 4), si tiene il primo "Forum per il Partenariato Economico tra il Rhode Island e la Toscana". L'evento, promosso nell'ambito del programma Splendor of Florence: Rising from the Arno, vede il confronto tra istituzioni, rappresentanti civici e realtà come la Partnership for Rhode Island, GoProvidence e la Rhode Island Foundation, per sviluppare sinergie nei settori dello sviluppo economico, del turismo, della sanità e dell'arte.

Come la catastrofe ha rivoluzionato il restauro

L'emergenza del 1966 ha costretto le istituzioni culturali fiorentine a inventare nuove tecniche di salvaguardia e restauro, trasformando la tragedia in un modello d'eccellenza riconosciuto a livello internazionale. Due luoghi simbolo affacciati su piazza Santissima Annunziata testimoniano questa evoluzione attraverso il progetto espositivo congiunto "Curare il passato e proteggere il futuro": il Museo Archeologico Nazionale di Firenze e l'Istituto degli Innocenti. Il 4 novembre, in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale, l'ingresso a entrambe le mostre è gratuito per la cittadinanza (con accesso agli Innocenti dal Bookshop in piazza Santissima Annunziata 13).

Al Museo Archeologico, la mostra Salvati dal fango. Il recupero dell’archeologia a Firenze (visitabile fino al 7 marzo 2027) ripercorre la devastazione del Museo Topografico dell'Etruria. Per mesi, funzionari e volontari lavorarono alla setacciatura dei detriti per recuperare anche i più piccoli frammenti e ricomporre capolavori oggi esposti come la Mater Matuta, il cinerario con Vanth di Chianciano, la pisside in avorio di Marsiliana d'Albegna, il sarcofago in terracotta della Tomba dei Velinii di Tuscania e l'Urna del Bottarone. Da questa gestione dell'emergenza nacque nel 1966 il Centro di Restauro Archeologico della Toscana (noto per il restauro dei Bronzi di Riace), evolutosi fino all'inaugurazione nel 2024 del nuovo Laboratorio di Restauro "Erminia Caudana".

Parallelamente, la mostra all'Istituto degli Innocenti (aperta fino al 31 dicembre 2026 nelle Sale del Priore) racconta l'impatto dell'acqua che invase i locali bassi dell'edificio. In quelle ore drammatiche emerge l'intensa figura umana del cappellano don Attilio Piccini, impegnato in una corsa contro il tempo per garantire cibo, protezione e rifugio ai circa 300 bambini e orfani ospitati nella struttura. L'evento diede l'impulso decisivo per il restauro monumentale del complesso e per il successivo spostamento cautelare della Galleria d'arte al terzo piano.

I libri mai restaurati e le lettere inedite al "Sindaco dell'Alluvione"

La dimensione umana e il valore simbolico della ferita inferta dalla piena riemergono con forza attraverso le iniziative del programma "Flussi di Memoria: Firenze 1966-2026", promosso dall'Associazione Nazionale Case della Memoria e dalla Casa Studio Piero Bargellini.

Un elemento di grande impatto visivo ed emotivo è rappresentato dal timbro ufficiale con la dicitura "Danneggiato dall'alluvione del 4 Nov. 1966", apposto sui volumi sommersi. Nelle mostre dedicate, la scelta espositiva mette a confronto due destini opposti: da un lato i libri lasciati volutamente danneggiati, a perenne testimonianza della forza distruttiva dell'acqua, e dall'altro i volumi riportati alla fruizione grazie al lavoro dei restauratori.

La memoria epistolare è racchiusa nel volume Voci dall'Alluvione - Lettere al Sindaco Piero Bargellini e a sua moglie Lelia, curato da Annegret Hoehler. L'opera viene presentata ufficialmente il 5 novembre alle ore 17.00 presso la Biblioteca delle Oblate (con interventi di Annegret Hoehler e Neri Binazzi, e letture di Dimitri Frosali e Roberta Pratesi), seguita il 6 novembre alle ore 17.00 da un concerto-lettura a Palazzo Medici Riccardi con i musicisti Alexander Sardon Trampus (violino) e Simone Librale (pianoforte), coordinati dal M° Gregorio Nardi.

Il patrimonio documentale dell'archivio Bargellini raccoglie e sintetizza tre tipologie fondamentali di testimonianze:

Richieste d'aiuto dirette: lettere inviate dai cittadini per affrontare le necessità e le difficoltà quotidiane dell'emergenza;

lettere inviate dai cittadini per affrontare le necessità e le difficoltà quotidiane dell'emergenza; Racconti di perdite personali: drammatiche testimonianze sui beni, le abitazioni e le affettività travolte dal fango;

drammatiche testimonianze sui beni, le abitazioni e le affettività travolte dal fango; Spinta di solidarietà: messaggi di vicinanza e offerte di supporto giunte a Firenze da ogni parte d'Italia e dall'estero.

L'eredità di quei giorni si snoda anche lungo il percorso culturale "1966. D'acqua e fango", che collega la Casa Studio Bargellini ad altre dimore della memoria: la Casa di Leonetto Tintori a Prato (figura chiave per le tecniche di restauro), la Casa di Indro Montanelli a Fucecchio (il giornalista che diede voce al dolore della città) e la Casa Browning a Firenze (faro per la mobilitazione dei volontari internazionali).

La "Meglio gioventù" tra arte, musica e performance urbana

A 60 anni di distanza, la memoria degli Angeli del Fango viene riattualizzata a Firenze attraverso il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni e il linguaggio delle arti performative.

Sul fronte cinematografico, il Festival dei Popoli ospita il 4 novembre alle 19.30 presso il Cinema La Compagnia la prima assoluta del documentario di Marco Spagnoli Angeli del Fango - La meglio gioventù europea (prodotto da Clipper Media con Rai Cultura), alla presenza del regista e di testimoni dell'epoca, prima della messa in onda televisiva su Rai Storia alle 21.10.

Sul piano musicale, la sera del 4 novembre alle 19.30, i giovani strumentisti dell'orchestra d'archi "Crescendo Musica Toscana" si esibiscono al Mandela Forum prima del concerto di Marco Masini. Sotto la direzione artistica di Luca Marino, l'orchestra esegue il Breve Requiem per soprano e archi composto da Alberto Solari, suonando proprio davanti alla riproduzione della cella di Nelson Mandela situata all'ingresso della struttura.

Un forte impatto visivo e partecipe caratterizza la performance coreografica di massa FLUSSO | BALLO 1966, ideata da Virgilio Sieni per il Teatro della Toscana in collaborazione con CanGo. L'azione si svolge il 14 novembre in Piazza del Carmine a Firenze (lezione ore 14.00, performance ore 16.00) e il 17 novembre nel cortile interno del Teatro Era a Pontedera (ore 17.30), con termine per le candidature fissato all'11 novembre. Cittadini di ogni età e abilità, rigorosamente vestiti in abiti bianchi, mettono in scena gesti collettivi di cura, ascolto e vicinanza, trasformando la memoria del flusso distruttivo in un atto di fratellanza rinata.

Infine, il Consiglio regionale della Toscana riconosce il valore dei soccorritori del '66 con la distribuzione, presso l'URP di Palazzo del Pegaso (via Cavour 2), di uno speciale kit di riconoscimento riservato ai vecchi Angeli del Fango. Il kit contiene volumi storici tra cui "Arno. Il fiume degli angeli del fango" di Gaia Checcucci e Erasmo D'Angelis, la riedizione aggiornata de "La Polizia di Firenze nell’alluvione del ’66" (con prefazione di Stefania Saccardi), una lettera istituzionale della presidente del Consiglio regionale, una bottiglietta d'olio toscano e gadget commemorativi.

Tecnologia, Prevenzione e Cambiamento Climatico

A sessant'anni dalla catastrofe, il dibattito sulla sicurezza idraulica del bacino dell'Arno si è riacceso nel convegno svoltosi oggi all'interno della Chiesa dei Santi Apostoli e Biagio — luogo simbolo devastato dal fango nel 1966 — promosso dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale guidata da Gaia Checcucci.

La presidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefania Saccardi, ha sottolineato come la situazione attuale sia sensibilmente più sicura rispetto al 1966 grazie alla diga di Bilancino, alle casse di espansione realizzate e alle avanzate capacità di monitoraggio. In questa rete di tutela si inserisce la nuova Web App A.R.C.A., concepita specificamente per la gestione del rischio e la salvaguardia del patrimonio culturale.

Tuttavia, il confronto istituzionale ha messo in luce riserve e nodi critici fondamentali:

Il consigliere regionale Alessandro Capecchi ha espresso forti perplessità sul controverso progetto delle paratie lungo i Lungarni, evidenziando come esso rischi di proteggere il centro storico aumentando pericolosamente la pressione dell'acqua a valle. La priorità assoluta rimane il completamento delle casse di espansione a monte della città e nel Valdarno.

Il consigliere regionale Jacopo Cellai ha ricordato che, nonostante gli importanti stanziamenti e il piano strategico risalente ai tempi del Ministero Matteoli, la Regione non ha ancora completato l'intero programma di opere previste, rendendo necessario un netto cambio di passo per garantire la totale messa in sicurezza.

È stata ribadita la necessità di superare la semplice "manutenzione dolce", fornendo ai Consorzi di bonifica gli strumenti per intervenire sulle strutture arginali indebolite dalle specie fossorie e garantendo una costante cura del reticolo idraulico minore, come drammaticamente evidenziato dalle recenti alluvioni che hanno colpito Quarrata e Montale nel 2023.

Il sessantesimo anniversario dell'alluvione di Firenze dimostra che il ricordo del 1966 non si esaurisce in una commemorazione statica. La memoria della tragedia si è trasformata in un patrimonio dinamico fatto di cooperazione internazionale, avanzamento scientifico nel restauro, espressione artistica e sviluppo di nuovi strumenti tecnologici per la tutela del territorio. La storia dell'Arno insegna che la protezione del patrimonio culturale e umano richiede responsabilità continua, prevenzione strutturale e spirito di comunità.