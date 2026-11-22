Come si trasforma la memoria di una catastrofe storica a distanza di sessant’anni? Nel mese di novembre 2026, Firenze torna a riflettere sull’alluvione del 1966, un evento drammatico che ha segnato indelebilmente l'anima della città e la sua complessa relazione con il fiume Arno.

Tuttavia, il traguardo del Sessantennale supera la pura commemorazione nostalgica. Si rivela, al contrario, un’occasione straordinaria per esplorare retroscena storici inediti e scoprire le infrastrutture invisibili che oggi proteggono e plasmano la capitale del Rinascimento. Tra diplomazia della solidarietà, sfide di ingegneria idraulica e clamorose riaperture sotterranee, ecco i quattro aspetti chiave che raccontano come la città ha saputo rinascere dal fango guardando al proprio futuro.

Quando nel novembre 1966 l'Arno travolse Firenze, Pisa, Grosseto e gran parte della Toscana, la risposta umanitaria fu immediata e travolgente. Ciò che spesso si dimentica è come quella catastrofe riuscì a spezzare momentaneamente i rigidi blocchi della Guerra Fredda: gli aiuti per la popolazione – rimasta improvvisamente priva di cibo, riscaldamento e riparo – arrivarono non soltanto da Paesi vicini come Paesi Bassi e Germania, ma superarono le cortine ideologiche giungendo direttamente da Jugoslavia e Unione Sovietica.

Per documentare questo storico abbraccio globale, la Croce Rossa Italiana ha allestito la mostra fotografica e documentale "Oltre il fango, l’umanità. La risposta senza confini della Croce Rossa", allestita con 24 teche espositive nel salone della biglietteria della Stazione di Firenze Santa Maria Novella e visitabile a ingresso libero fino al 30 novembre 2026. L'esposizione illustra come la catena dei soccorsi fu mossa dai Sette Principi Fondamentali del Movimento: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontarietà, Unità e Universalità.

La domanda che ogni fiorentino si pone di fronte alla forza dell'Arno è sempre la stessa: la città è davvero al sicuro? In occasione del convegno promosso il 2 novembre 2026 nel Salone de' 500 a Palazzo Vecchio dal Comune di Firenze e da Publiacqua, insieme all'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e alla Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana, gli esperti hanno tracciato il bilancio di decenni di cantieri e investimenti.

Sebbene in campo idraulico il "rischio zero" non esista, l'esposizione di Firenze alle conseguenze di una grande piena è stata drasticamente ridotta. La difesa del territorio si basa oggi su un sistema integrato che coniuga la protezione dai rischi con la gestione fondamentale dell'acqua potabile:

Casse di espansione : enormi invasi artificiali e cantieri strutturali dislocati lungo il corso del fiume, progettati per trattenere e laminare i volumi d'acqua nei momenti di picco della piena.

: enormi invasi artificiali e cantieri strutturali dislocati lungo il corso del fiume, progettati per trattenere e laminare i volumi d'acqua nei momenti di picco della piena. Invasi e invaso di Bilancino : un'opera ingegneristica polifunzionale decisiva. Oltre a svolgere un ruolo chiave nella regolazione dei flussi dell'Arno, Bilancino garantisce l'approvvigionamento idrico e disseta ogni giorno oltre un milione di cittadini della Toscana centrale grazie alla rete di Publiacqua.

: un'opera ingegneristica polifunzionale decisiva. Monitoraggio e Protezione Civile: una rete avanzata gestita in sinergia con l'Autorità di Bacino e la Direzione Difesa del Suolo regionale per promuovere la pianificazione territoriale e la cultura del rischio tra i cittadini.

"A sessant’anni dall’alluvione possiamo dire che Firenze è oggi una città più sicura e più protetta – ha detto ancora Giani - Non esiste il rischio zero, specie in un contesto segnato dai cambiamenti climatici, ma l’esposizione alle conseguenze di una piena dell’Arno è stata significativamente ridotta grazie a un sistema integrato di interventi..."

La grande novità culturale del Sessantennale è l'inaugurazione del nuovo Museo dell'Acqua, nato sotto la Terrazza Marasco. L'opera, frutto di una stretta collaborazione istituzionale tra il presidente regionale Eugenio Giani, la Soprintendente Antonella Ranaldi e il raggruppamento di imprese Iniziative Toscane (partner privato del project financing), trasforma la storica "Fabbrica dell'Acqua" e il sistema delle 12 briglie dell'Arno in un percorso espositivo e didattico arricchito dai preziosi documenti dell'Archivio Alinari.

Ma la vera suggestione per cittadini e turisti è la prospettiva di un'esperienza fisica sotterranea del tutto inedita:

Il tunnel subalveo : le sale del museo costituiscono il punto d'accesso per la riapertura dell'antico passaggio segreto che corre proprio sotto il letto dell'Arno.

: le sale del museo costituiscono il punto d'accesso per la riapertura dell'antico passaggio segreto che corre proprio sotto il letto dell'Arno. Un nuovo percorso urbano : camminando sotto il fiume si collegherà direttamente la sponda della Terrazza Marasco con la monumentale Torre della Zecca Vecchia.

: camminando sotto il fiume si collegherà direttamente la sponda della Terrazza Marasco con la monumentale Torre della Zecca Vecchia. Integrazione museale: questo passaggio ipogeo si integrerà perfettamente con il percorso espositivo del Museo Casa Siviero (attualmente in fase di restauro), creando un itinerario culturale unico al mondo.

Per chi desidera vivere da vicino le celebrazioni di questo sessantesimo anniversario, consultare la memoria storica o partecipare ai dibattiti pubblici, ecco la guida rapida agli appuntamenti e alle pubblicazioni principali:

Iniziativa / Evento Dettagli e Luogo Mostra "Oltre il fango, l'umanità" 24 teche fotografiche e documentali nella biglietteria della Stazione Santa Maria Novella (visitabile fino al 30 novembre 2026). Mostra statica mezzi di soccorso CRI Esposizione dei veicoli storici e operativi di soccorso in Piazza Santa Maria Novella (14-15 novembre 2026). Giornata di Studi "Intersezioni" Convegno di approfondimento con annullo filatelico speciale di Poste Italiane presso la Palazzina Reale (14 novembre 2026). Convegno "Arno, a 60 anni dall'Alluvione" Incontro istituzionale e scientifico nel Salone de' 500 a Palazzo Vecchio (2 novembre 2026). Libro "Firenze 1966-2026 - I giorni del fango e la bellezza ferita" Volume commemorativo realizzato da La Nazione in collaborazione con Regione Toscana, Comune di Firenze, Publiacqua e Fondazione CR Firenze.

Ripercorrere i sessant'anni dall'alluvione dimostra che la memoria storica non è un semplice esercizio di nostalgia, ma il pilastro fondamentale su cui costruire la sicurezza del territorio. Tra infrastrutture idrauliche all'avanguardia, nuova offerta museale e l'esempio mai tramontato dei soccorsi internazionali, Firenze ci ricorda che la convivenza con il proprio fiume richiede rispetto, prevenzione e costante innovazione.

In un'epoca segnata dall'emergenza climatica globale, la sfida riguarda ciascuno di noi: quanto siamo davvero consapevoli, nella nostra quotidianità, dell'importanza di tutelare la risorsa acqua e proteggere la bellezza fragile delle nostre città?