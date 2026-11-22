Fotografie di Ruby Hernandez

Per quale motivo continuiamo a recludere uno dei capolavori più soffici e avvolgenti dell'arte dolciaria, come il grande lievitato natalizio, dentro i confini temporali di un solo mese all'anno? È da questa provocazione gastronomica che prende forma un'inversione di tendenza capace di scardinare la rigidità dei calendari culinari. L'alta cucina e la gelateria artigianale contemporanea stanno dimostrando che il gusto autentico non conosce scadenza e che le barriere della stagionalità sono pronte per essere abbattute, ridefinendo al contempo l'essenza stessa dello street food d'autore.

La risposta a questo interrogativo si è concretizzata ieri sera al Barroccino – L'Ora del Gelato in via del Corso 66R a Firenze. Un momento di confronto aperto al pubblico in cui la grande lievitazione ha incontrato il freddo setoso del mantecato e la sensibilità della

Liberare il panettone dalla schiavitù del calendario festivo significa restituirgli la dignità di prodotto vivo, fruibile in ogni momento dell'anno. È questa la scommessa audace di Barroccino – L'Ora del Gelato, che sceglie di introdurre stabilmente il grande lievitato nel proprio assortimento quotidiano, offrendo ai fiorentini e ai viaggiatori la possibilità di riscoprirlo anche nei mesi più caldi tra le vie del centro storico.

A sostenere questa rivoluzione concettuale interviene un'ingegnosa soluzione strutturale: la creazione di un packaging dedicato, concepito nei minimi dettagli per facilitare la degustazione, la protezione e la fruizione on-the-go. Che sia servito a fette candide e fragranti, integrato con il gelato o confezionato per il viaggio, il "Panettone da Passeggio" si spoglia della sua sacralità convenzionale per diventare un gesto quotidiano. Trasformare un'icona della tradizione in un raffinato street food itinerante segna una profonda evoluzione culturale, dimostrando come la grande pasticceria possa sposare i ritmi dinamici della vita urbana contemporanea.

Il banco del Barroccino ha acceso i riflettori su tre reinterpretazioni del lievitato artigianale: il Tradizionale, l'intensa versione ai Quattro Cioccolati e l'inedita declinazione Zucca e Mandarino. La cifra stilistica risiede nella complessa architettura di degustazione pensata per l'occasione, in cui ciascuno dei tre chef ospiti lega a ogni tipologia di panettone una creazione di gelato studiata su misura.

Tra le sinergie più spiazzanti ed entusiasmanti spicca l'accostamento tra il panettone alla zucca e mandarino e un gelato salato al formaggio Asiago, rifinito con le note complesse dell'aceto balsamico. L'incontro è un cortocircuito sensoriale: il calore morbido, aereo e aromatico della mollica si fonde con la cremosità fredda e sapida del mantecato, interrotta dall'acutezza acida e balsamica del condimento. È la dimostrazione di come il gelato artigianale possa valicare i confini del dessert per farsi elemento gastronomico a tutto tondo, capace di dialogare a pari livello con formaggi d'eccellenza e materia prima d'autore.

Fotografie di Ruby Hernandez

Al centro di questa visione si pone una straordinaria collaborazione a sei mani che vede intrecciarsi tre sensibilità gastronomiche d'eccezione. Da un lato Pierpaolo Portogallo, maestro gelatiere e socio di Barroccino, la cui formazione presso CAST Alimenti, le trascorse esperienze nella ristorazione d'autore e la menzione speciale per l'Innovazione conquistata allo Sherbeth Festival ne testimoniano il rigore tecnico; dall'altro Filippo Saporito, chef del ristorante La Leggenda dei Frati a Villa Bardini, custode della grande cucina toscana, e Jacopo Robelli, giovane e brillante sous-chef del ristorante stellato La Tana Gourmet di Asiago.

A descrivere il valore profondo di questa alchimia sono le parole dirette dello stesso Pierpaolo Portogallo: «La gelateria e la cucina d'autore parlano esattamente la stessa lingua. Lavorare a sei mani con Filippo Saporito e Jacopo Robelli significa proprio questo: mettere a sistema artigianato e tecnologia per dare una forma nuova a ingredienti d'eccellenza».

Quando l'ingegneria del freddo incontra il sapere artigiano e la visionarietà della cucina stellata, la gelateria supera l'ambito della semplice bottega per affermarsi come vera e propria disciplina gastronomica, dotata di un linguaggio concettuale e compositivo di altissimo profilo.

L'avanguardia di Barroccino non si limita alla ricerca estetica sulle ricette, ma permea l'intero modello organizzativo e umano dell'impresa. Attraverso l'implementazione di macchinari all'avanguardia e processi tecnologici integrati nel laboratorio di produzione, l'azienda è riuscita a razionalizzare i flussi lavorativi, eliminare i tempi morti e ridurre drasticamente gli sprechi di materia prima.

Questa efficienza operativa ha generato un risultato straordinario per il settore: il passaggio della brigata di laboratorio da una settimana lavorativa di sette giorni a una di cinque. È la prova che la modernizzazione culinaria non deve essere finalizzata soltanto alla perfezione del piatto finale, ma può e deve tradursi in una sostenibilità umana misurabile, capace di restituire tempo, equilibrio e qualità della vita ai lavoratori che quell'eccellenza la creano ogni giorno.

Questa sensibilità organizzativa trova il suo naturale prolungamento in una filosofia produttiva etica e inclusiva. Forte della sua presenza fiorentina nei tre punti vendita di via del Corso, via della Torre degli Agli e via Carlo Ragghianti, Barroccino fonda la propria identità su una filiera corta e rigorosa, capace di rispondere alle esigenze nutrizionali contemporanee e alle intolleranze senza mai scendere a patti con il gusto artigianale.

L'offerta del laboratorio si snoda tra mantecati classici, crepes, semifreddi, torte e porzioni monodose, vantando linee dedicate interamente prive di lattosio e proposte plant-based. A testimoniare questa vocazione all'accoglienza del palato, durante l'evento sono stati presentati in degustazione mini maritozzi vegani alla mela annurca, farciti al momento con le preparazioni di laboratorio. La gelateria contemporanea riafferma così la propria capacità di essere democratica, sostenibile e attenta al benessere, senza smarrire la poesia della materia prima. Un luogo in cui l'intreccio tra alta ristorazione, arte della lievitazione e responsabilità etica supera ogni steccato stagionale e convenzione formale, restituendo al pubblico la bellezza di un sapore senza tempo.