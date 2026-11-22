Mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, torna a Firenze il Salone dello Studente e del Prof di Campus, alla Stazione Leopolda (viale Fratelli Rosselli 5), dalle 9.00 alle 13.30, con ingresso gratuito e iscrizione tramite l’app CampusHub.

Saranno 70 le realtà formative presenti, tra università, scuole di alta formazione, ITS Academy e accademie, pronte a incontrare gli oltre 12mila studenti attesi. In programma 34 incontri e attività per studenti e docenti, con la partecipazione dell’Università di Firenze, dell’Università di Pisa e del Sistema ITS Toscana.

Un focus particolare sarà dedicato alle professioni della moda e della creatività, con l’Istituto dei Mestieri di Eccellenza LVMH, che presenterà i mestieri della pelletteria, e gli incontri promossi da Modartech, NABA, LABA, Scuola Internazionale di Comics, IED e TheSign Academy.

Tra gli appuntamenti del percorso EducAzioni, il workshop della Protezione Civile “Proteggiamoci! Educazione alla prevenzione e gestione dei rischi”, in programma il 4 novembre alle 10.35. Il 5 novembre alle 11.30, Andrea Cangini, direttore dell’Osservatorio Carta e Penna della Fondazione Einaudi, incontrerà i ragazzi sul tema “Scrivere a mano e leggere su carta come cura ai danni da abuso di smartphone”.

Spazio anche alla parità di genere e alla cultura del rispetto, con l’incontro “Dal processo del Circeo alla difesa dei diritti delle donne”, a cura della Fondazione Tina Lagostena Bassi, il 5 novembre alle 11.20.

La formazione degli insegnanti sarà al centro degli incontri realizzati con INDIRE, dedicati a sicurezza informatica e cittadinanza digitale, filiera formativa 4+2, parità di genere e rispetto. Counseling, colloqui di orientamento, test sugli interessi universitari e opportunità internazionali con Erasmus+ completano il programma.