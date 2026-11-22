Il 4 novembre 1966 rappresenta una data spartiacque per la città di Firenze e per la storia della conservazione del patrimonio culturale mondiale. Quando le acque del fiume Arno travalicarono gli argini, sommergendo il centro storico sotto metri di fango e nafta, la tragedia provocò vittime tra la popolazione e ferite profonde a monumenti, archivi e capolavori d'arte inestimabili. Nel novembre 2026 ricorre il sessantesimo anniversario di quell'evento epocale: un traguardo che non si limita a celebrare la memoria, ma intende trasformarla in un faro per il presente e per le scelte future del territorio.

Le celebrazioni ufficiali del 60° anniversario si snodano lungo tre pilastri concettuali e programmatici:

Conoscenza : l'alluvione del '66 costituisce un punto di svolta scientifico nella ricerca sul rischio idraulico, nella modernizzazione dei sistemi di protezione civile e nella nascita delle più avanzate metodologie scientifiche di restauro e gestione delle emergenze nei beni culturali.

l'alluvione del '66 costituisce un punto di svolta scientifico nella ricerca sul rischio idraulico, nella modernizzazione dei sistemi di protezione civile e nella nascita delle più avanzate metodologie scientifiche di restauro e gestione delle emergenze nei beni culturali. Solidarietà : il ricordo della straordinaria catena di soccorso internazionale che portò a Firenze migliaia di giovani da oltre settanta Paesi — consegnati alla storia con la commovente definizione di "Angeli del Fango" — incarna il valore dell'impegno civile e della fratellanza universale a difesa della cultura.

il ricordo della straordinaria catena di soccorso internazionale che portò a Firenze migliaia di giovani da oltre settanta Paesi — consegnati alla storia con la commovente definizione di "Angeli del Fango" — incarna il valore dell'impegno civile e della fratellanza universale a difesa della cultura. Resilienza: la tenacia dimostrata dalle istituzioni e dalla comunità fiorentina nella ricostruzione, coniugata oggi con la piena consapevolezza delle sfide poste dai cambiamenti climatici e dalla frequenza sempre maggiore di eventi meteorologici estremi.

Nel ricordare la drammaticità e il riscatto di quei giorni, la sindaca di Firenze e della Città Metropolitana, Sara Funaro, ha espresso con efficacia il valore profondo delle celebrazioni: "L'alluvione portò morte e distruzione, cancellò in poche ore certezze e luoghi familiari e mise in ginocchio interi quartieri. Ma da quella tragedia emerse anche una forza straordinaria: quella di una comunità che seppe reagire e di migliaia di giovani arrivati da ogni parte del mondo per aiutarla a rialzarsi.

Gli Angeli del Fango ci hanno lasciato una delle testimonianze più alte di solidarietà e di amore per la cultura. Sessant'anni dopo, ricordare significa rendere omaggio alle vittime, a chi affrontò quei giorni e a chi contribuì alla ricostruzione. Significa anche assumersi una responsabilità verso il presente e il futuro. I cambiamenti climatici e gli eventi estremi ci ricordano quanto sia indispensabile continuare a investire nella prevenzione, nella sicurezza del territorio e nella protezione delle persone.

La lezione del 1966 è ancora davanti a noi: una città deve saper custodire la propria memoria, ma soprattutto deve saperne fare una guida per le proprie scelte."

Il vasto programma commemorativo nasce dalla convergenza istituzionale del protocollo d'intesa siglato da Comune di Firenze, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Università degli Studi di Firenze, soggetti che hanno condiviso il percorso e approvato il logo ufficiale del sessantesimo anniversario. L'attuazione del palinsesto vede la cooperazione operativa della Fondazione Mus.E, affiancata da musei statali, archivi, centri di ricerca scientifica, università straniere e associazioni culturali diffuse sul territorio metropolitano.

Venerdì 30 Ottobre

Ore 15.00 — Sala Gonfalone, Palazzo del Pegaso: Presentazione del volume "Arno. Il fiume degli angeli del fango" (edito da Polistampa), firmato da Gaia Checcucci (Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale) ed Erasmo D'Angelis (Presidente della Fondazione Earth Water Agenda). L'incontro, coordinato dal presidente dell'Associazione Stampa Toscana Sandro Bennucci, vede la partecipazione della presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi, dell'artista Silvia Serafini e di Francesco Catani (Torre d'arte). Il testo ripercorre la complessa identità dell'Arno, intrecciando l'analisi storico-cronachistica della piena con un rigoroso approfondimento naturalistico e idrogeologico.

Presentazione del volume "Arno. Il fiume degli angeli del fango" (edito da Polistampa), firmato da Gaia Checcucci (Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale) ed Erasmo D'Angelis (Presidente della Fondazione Earth Water Agenda). L'incontro, coordinato dal presidente dell'Associazione Stampa Toscana Sandro Bennucci, vede la partecipazione della presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi, dell'artista Silvia Serafini e di Francesco Catani (Torre d'arte). Ore 17.00 — Sala Luca Giordano, Palazzo Medici Riccardi: Concerto inaugurale "Flussi di Memoria: Firenze 1966-2026", promosso dall'Associazione Nazionale Case della Memoria con la Casa Studio Piero Bargellini, il Centro Associazioni Culturali Fiorentine e il Centro Studi Musica & Arte. Si esibisce il Coro giovanile "La Compagnia della voce", diretto da Matteo Saccà (impegnato sia alla direzione che al violino), affiancato da Rossella Pugliano (violino), Debora Tempestini e Dimitri Betti (basso continuo), con la preparazione vocale curata da Elena Mariani. All'evento intervengono il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e la sindaca Sara Funaro.

Concerto inaugurale "Flussi di Memoria: Firenze 1966-2026", promosso dall'Associazione Nazionale Case della Memoria con la Casa Studio Piero Bargellini, il Centro Associazioni Culturali Fiorentine e il Centro Studi Musica & Arte. Ore 18.30 — Cenacolo di Santa Croce: Prima nazionale del documentario "Piero Bargellini. Il Sindaco dell’alluvione", prodotto da 3D Produzioni per la regia di Gabriele Raimondi (soggetto di Mara Moscano, sceneggiatura di Marialuisa Miraglia e Mara Moscano). La proiezione si tiene nel luogo simbolo per eccellenza della devastazione del 1966, dove le acque dell'Arno raggiunsero l'altezza di quasi cinque metri travolgendo il celebre Crocifisso di Cimabue.

Il filmato ricostruisce la drammatica notte tra il 3 e il 4 novembre 1966, quando Bargellini ricevette la telefonata d'allarme del Questore nella sua casa di via delle Pinzochere e si affrettò a raggiungere Palazzo Vecchio insieme alla moglie Lelia Cartei per guidare i soccorsi. La stessa abitazione di via delle Pinzochere, definita dal primo cittadino "la casa più alluvionata di Firenze", aprì spontaneamente le porte diventando un rifugio d'emergenza e un centro d'accoglienza aperto a cittadini, giornalisti e volontari.

Il docufilm attinge a straordinari archivi visivi, includendo scatti di Franco Zeffirelli, Giorgio Lotti, Balthazar Korab (custoditi presso la Library of Congress di Washington) e le foto a colori di Joe Blaustein, oltre alle riprese d'epoca firmate da Giovanni Michelucci, Gastone Menegatti e un prezioso filmato a colori di Marcello de Angelis, ritrovato dopo sessant'anni. Le memorie scritte di Bargellini e della moglie prendono vita attraverso le voci di Stefano Massini e Pamela Villoresi. Tra le testimonianze inedite figurano gli interventi dei figli Antonina e Mauro Bargellini, dello storico Franco Cardini, di Salvatore Settis, Kerry Kennedy, Andrea Riccardi, della direttrice dell'Opificio delle Pietre Dure Emanuela Daffra, della sindaca Sara Funaro e di alcuni ex "Angeli del Fango". (Ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul portale dell'Opera di Santa Croce).

Lunedì 2 novembre: convegni, resilienza idrica e giornalismo

Orario e Luogo Titolo Iniziativa Dettagli e Intervenienti 09.30 - 16.30+ Museo di Palazzo Davanzati (Via Porta Rossa, 13) Convegno di Studi: "Oltre l’emergenza. Prevenzione e gestione delle crisi a 60 anni dall’alluvione di Firenze" Nota storica: Palazzo Davanzati fu risparmiato dall'acqua e divenne il quartier generale dei soccorsi artistici e dei laboratori del CRIA (Committee to Rescue Italian Art). Organizzato dalla Galleria dell'Accademia di Firenze e Musei del Bargello (GAMB). Saluti Istituzionali (09.30): • Andreina Contessa (Direttore Generale GAMB) • Cristina Manetti (Assessore alla Cultura Regione Toscana) • Sara Funaro (Sindaca di Firenze e della Città Metropolitana) • Antonella Pinna (Presidente ICOM Italia 2026-2028) Sessione Mattutina (10.00-12.40): "Arte in emergenza: memoria, intervento, resilienza" (Modera: Andreina Contessa) • Andreina Contessa (GAMB): La lezione del passato e la protezione del patrimonio nelle crisi future • Emanuela Daffra (Direttore Opificio delle Pietre Dure): Metodologie evolutive del restauro scientifico • Francesca Valentini e Giovanni Luca Delogu (Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria): L'emergenza sismica del 2016 e la salvaguardia storico-artistica • Ilaria Della Monica (Villa I Tatti - Harvard University): Palazzo Davanzati e l'azione del CRIA dopo il 1966 • Carlo Francini (Soprintendente Musei Civici Fiorentini - Ufficio UNESCO): Gestione del rischio alluvionale nel Centro Storico di Firenze Patrimonio Mondiale Sessione Pomeridiana (14.00-16.10+): "Patrimonio alluvionato: collezioni, architetture e rinascite" (Modera: Valeria d'Aquino) • Cristiana Sargentini: Il centro di restauro storico allestito a Palazzo Davanzati • Ilaria Ciseri: I danni del Bargello tra sculture del Michelangelo, armi e archivi • Giulia Coco: Il recupero e la rinascita dei gessi ottocenteschi destinati alla Gipsoteca della Galleria dell'Accademia • Costantino Ceccanti: L'ingegnere Raffaele Canevari e i lavori idraulici su Arno e Tevere • Andrea Califano: Le trasformazioni urbane da Firenze Capitale all'alluvione del 1966 • Roberto Lembo: Ricerca visiva comparativa sul paesaggio architettonico fiorentino ferito 14.00 - 18.00 Sala Luca Giordano, Palazzo Medici Riccardi Workshop Internazionale: "Water Resilience Lab Arno Basin" Promosso dal gruppo Kering, da Conservation International e da Etifor Srl Società Benefit. Tavolo di lavoro intersettoriale rivolto alla vulnerabilità idrica del bacino dell'Arno (alluvioni, siccità, inquinamento) per sviluppare modelli di finanziamento e partenariato tra istituzioni pubbliche, finanza verde, centri di ricerca e mondo imprenditoriale. 17.30 Salottino del Teatro della Pergola (Via della Pergola, 30) Incontro ed Editoriali: "La storia in prima pagina. Firenze, sessant’anni dopo l’alluvione, il racconto del giornalismo toscano" Presentazione degli speciali editoriali e dei documenti d'archivio realizzati dalle testate regionali. Saluti istituzionali: Eugenio Giani (Presidente Regione Toscana) e Sara Funaro (Sindaca di Firenze). Intervengono: • Cristina Manetti (Assessore regionale alla Cultura) • Maria Adele De Francisci (Caporedattrice TGR Rai Toscana — con proiezione di un documentario d'archivio Rai) • Fabio Galati (Caporedattore Repubblica Firenze) • Cristiano Marcacci (Direttore Il Tirreno) • Carlo Nicotra (Caporedattore responsabile Corriere Fiorentino) • Agnese Pini (Direttrice QN La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno) Intermezzi musicali dal vivo a cura dell'orchestra popolare La Nuova Pippolese.

Mercoledì 4 novembre: il giorno della ricorrenza

Installazione Fotografica Monumentale sulla Facciata del Kunsthistorisches Institut in Florenz (KHI): Inaugurazione dell'esposizione all'aperto lungo la facciata del KHI in via Giusti 42-44, composta da otto fotografie di oltre due metri di lato realizzate dal fotografo fiorentino Ivo Bazzechi (1920-1975). L'installazione rievoca il ruolo cruciale svolto dall'istituto nel 1966 quando, pur con seminterrati e piano terra allagati fino a 130 cm, il personale e i borsisti riuscirono a mettere in salvo migliaia di volumi rari della biblioteca. Documenti emersi di recente dagli archivi del KHI testimoniano come l'istituto mettesse a disposizione nel 1967 la propria auto aziendale al Gabinetto di Restauro della Fortezza da Basso, coordinasse i finanziamenti e la strumentazione scientifica giunti dalla Germania e organizzasse le squadre di studenti universitari volontari tedeschi.

Il percorso visivo curato dalla Fototeca del KHI presenta le immagini ad altissima risoluzione dei momenti d'apice dell'inondazione in Piazza del Duomo e al Battistero la mattina del 4 novembre 1966, la devastazione alla Borsa di Piazza de' Giudici, al piazzale degli Uffizi e in Piazza Santa Croce, lo scenario del Lungarno Acciaiuoli con il cantiere del nuovo palazzo ancora in costruzione, fino al drammatico e celebre trasferimento del Crocifisso di Cimabue dal refettorio di Santa Croce alla Limonaia del Giardino di Boboli per l'avvio del restauro decennale.

Ore 21.00 — Teatro Niccolini (Via Ricasoli, 3): Rappresentazione della lettura drammatizzata "Sotto una gran piova d’acqua… Firenze, l'Arno durante l'alluvione del 1966", prodotta da La Compagnia delle Seggiole. Il testo intreccia tre registri narrativi sovrapposti: lo sguardo smarrito di un giovane cittadino, la cronaca concitata di un giornalista al lavoro nelle ore dell'emergenza e l'immane peso istituzionale posato sulle spalle del sindaco. Durata: 60 minuti. (Biglietto unico: € 15).

Dal 5 al 7 novembre: libri, fotografia e incontri d'autore

5 Novembre, ore 17.00 (Biblioteca delle Oblate): Presentazione del libro "Voci dall’Alluvione - Lettere al Sindaco Piero Bargellini e a sua moglie Lelia", curato da Annegret Hoehler (archivista della Casa Studio Bargellini). L'incontro ospita l'intervento del linguista Neri Binazzi (Università degli Studi di Firenze) intitolato "Quale lingua per il sindaco?", affiancato dalle letture sceniche degli attori Dimitri Frosali e Roberta Pratesi. Il volume raccoglie il carteggio intimo e popolare inviato a Palazzo Vecchio tra il 1966 e il 1967, restituendo le drammatiche richieste di aiuto quotidiane e la parallela ondata di solidarietà giunta da ogni continente.

Presentazione del libro "Voci dall’Alluvione - Lettere al Sindaco Piero Bargellini e a sua moglie Lelia", curato da Annegret Hoehler (archivista della Casa Studio Bargellini). L'incontro ospita l'intervento del linguista Neri Binazzi (Università degli Studi di Firenze) intitolato "Quale lingua per il sindaco?", affiancato dalle letture sceniche degli attori Dimitri Frosali e Roberta Pratesi. Dal 5 al 17 Novembre (Palazzo Medici Riccardi): Mostra fotografica e storico-documentaria "Per le vie di Firenze dopo l'Alluvione del '66". L'allestimento si snoda tra il Percorso Archeologico, il Museo dei Marmi, la Stalla Medicea e l'alveo del fiume Mugnone. La sezione fotografica espone cinquanta scatti del fotoreporter Giorgio Lotti pubblicati originariamente su Epoca, affiancati da una selezione inedita di immagini, mappe d'emergenza e verbali provenienti dagli archivi dell'Esercito Italiano, incentrati sugli interventi di soccorso forniti dalle truppe alla popolazione fiorentina e dei comuni limitrofi. (Visitabile ore 9.00 - 19.00, chiuso il mercoledì).

Mostra fotografica e storico-documentaria "Per le vie di Firenze dopo l'Alluvione del '66". L'allestimento si snoda tra il Percorso Archeologico, il Museo dei Marmi, la Stalla Medicea e l'alveo del fiume Mugnone. 6 Novembre, ore 17.00 (Sala Luca Giordano, Palazzo Medici Riccardi): Concerto istituzionale ed evento letterario "Flussi di memoria", integrato nel progetto "d'Acqua e Fango" dell'Associazione Nazionale Case della Memoria. Il programma musicale coordinato dal M° Gregorio Nardi vede l'esibizione di Alexander Sardon Trampus al violino e Simone Librale al pianoforte, alternata alle letture del carteggio Bargellini interpretate da Dimitri Frosali, Elena Bagni e Roberta Pratesi.

Concerto istituzionale ed evento letterario "Flussi di memoria", integrato nel progetto "d'Acqua e Fango" dell'Associazione Nazionale Case della Memoria. Il 6 novembre alle 21 ingresso libero per 'Noi c’eravamo', la Filarmonica Rossini in concerto al Teatro Verdi, a ingresso libero. Diretta da Giampaolo Lazzeri, con la partecipazione del cantante Lorenzo Andreaggi, l’orchestra proporrà musiche della tradizione fiorentina, composizioni sinfoniche recuperate alla Biblioteca Nazionale e la prima esecuzione assoluta di Oltre il Diluvio, brano di Davide Boario ispirato agli Angeli del fango.

7 Novembre, ore 10.30 (Sala Luca Giordano, Palazzo Medici Riccardi): Convegno d'approfondimento "L'esperienza del Museo Mediceo. A 60 anni dalla sua chiusura" . Tavola rotonda dedicata alla storia e allo smantellamento dell'esposizione creata alla fine degli anni '20 per celebrare i fasti della casata medicea, le cui collezioni subirono gravi danni nel novembre 1966 portando alla dismissione definitiva delle sale. In collaborazione con l'Accademia delle Arti del Disegno e il Museo dei Medici.

Convegno d'approfondimento "L'esperienza del Museo Mediceo. . Tavola rotonda dedicata alla storia e allo smantellamento dell'esposizione creata alla fine degli anni '20 per celebrare i fasti della casata medicea, le cui collezioni subirono gravi danni nel novembre 1966 portando alla dismissione definitiva delle sale. In collaborazione con l'Accademia delle Arti del Disegno e il Museo dei Medici. 7 Novembre, ore 16.00 (Sala Luca Giordano, Palazzo Medici Riccardi): Incontro con l'illustratore Roberto Innocenti. L'artista dialoga con il pubblico ripercorrendo i suoi ricordi personali della città invasa dal fango e presenta il volume illustrato "Angeli del fango", realizzato su testo della scrittrice americana Beth Kephart.

Seconda metà di novembre: esercitazioni della protezione civile e teatro diffuso

13 Novembre (ASD Canottieri Firenze, Lungarno Anna Maria Luisa de' Medici): Esercitazione tecnica e dimostrazione sul campo delle potenti idrovore in dotazione al sistema di Protezione Civile Metropolitano. L'iniziativa, coordinata insieme alla Regione Toscana, all'Esercito Italiano, al Consorzio di Bonifica Medio Valdarno e al Comune di Firenze, coinvolge direttamente gli studenti degli istituti superiori di secondo grado per illustrare la gestione operativa del rischio idraulico e il funzionamento dei macchinari di prosciugamento ad alta portata.

Esercitazione tecnica e dimostrazione sul campo delle potenti idrovore in dotazione al sistema di Protezione Civile Metropolitano. L'iniziativa, coordinata insieme alla Regione Toscana, all'Esercito Italiano, al Consorzio di Bonifica Medio Valdarno e al Comune di Firenze, coinvolge direttamente gli studenti degli istituti superiori di secondo grado per illustrare la gestione operativa del rischio idraulico e il funzionamento dei macchinari di prosciugamento ad alta portata. Dal 21 al 30 Novembre (Teatri della Città Metropolitana): Torna in scena la produzione teatrale "Angeli del Fango", inserita nell'ambito del Progetto DirAmazioni e prodotta dalla Fondazione Teatro della Toscana. Lo spettacolo itinerante fa tappa nei principali teatri dei comuni metropolitani per mantenere viva la riflessione sulla memoria collettiva e sul valore civico del volontariato.

Mostra Online INDIRE: Disegni e Documenti Inediti del 1966

L'Archivio Storico di INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, il più antico istituto di ricerca del Ministero dell'Istruzione) presenta la grande mostra virtuale "INDIRE e l’alluvione del ’66". La galleria digitale documenta la furia dell'acqua che abbatté il portone di Palazzo Gerini (in via Buonarroti 10) allagando il primo piano e mettendo a rischio il patrimonio librario del Museo Nazionale della Scuola.

La mostra presenta le fotografie dei soccorsi effettuati dal personale e dai volontari, ma soprattutto la raccolta completa dei disegni realizzati nel 1967 dagli alunni delle scuole elementari e medie di Firenze per il numero speciale della rivista Forma ed espressione. Tali lavori vennero definiti dall'allora sindaco Piero Bargellini come "i documenti più nuovi e imprevisti sull’alluvione", prima di essere esposti nella storica mostra I ragazzi e l'alluvione che segnò la riapertura di Palazzo Gerini il 22 aprile 1967. La mostra è liberamente consultabile online.

Percorsi di memoria e il circuito delle Case della Memoria

L'Associazione Nazionale Case della Memoria propone l'itinerario tematico e geografico "1966. D’acqua e fango", che mappa i luoghi chiave della cultura toscana legati alla tragedia e alla ricostruzione:

Casa Studio Piero Bargellini (Firenze): centro nevralgico della gestione politica e umana dell'emergenza cittadina.

centro nevralgico della gestione politica e umana dell'emergenza cittadina. Casa Leonetto Tintori (Prato): studio del celebre scultore e restauratore, divenuto nel 1966 il centro di sperimentazione scientifica per le metodologie d'allora pionieristiche di salvataggio dei dipinti murali e delle tavole affette da muffe e idrocarburi.

studio del celebre scultore e restauratore, divenuto nel 1966 il centro di sperimentazione scientifica per le metodologie d'allora pionieristiche di salvataggio dei dipinti murali e delle tavole affette da muffe e idrocarburi. Casa Indro Montanelli (Fucecchio): dimora del grande giornalista che, attraverso gli editoriali storici pubblicati sul Corriere della Sera, diede voce al dolore e alla fierezza dei fiorentini lanciando appelli internazionali.

dimora del grande giornalista che, attraverso gli editoriali storici pubblicati sul Corriere della Sera, diede voce al dolore e alla fierezza dei fiorentini lanciando appelli internazionali. Casa Robert Browning ed Elizabeth Barrett - Casa Guidi (Firenze): simbolo del legame profondo tra la comunità Anglo-Fiorentina, la cultura internazionale e i giovani "Angeli del Fango".

In ciascuna sede è allestita la mostra bibliografica "Danneggiato dall’alluvione del 4 Nov. 1966". Il titolo si riferisce al timbro a inchiostro impresso dalla Soprintendenza sui volumi sommersi dall'acqua e recuperati dal fango. L'esposizione pone a diretto confronto volumi storici lasciati volutamente nello stato deformato e macchiato dalla nafta del 1966 con volumi gemelli sottoposti a restauro integrativo, evidenziando il contrasto tra la violenza della natura e il valore della conservazione.

Teatro nei comuni del Chianti: "4 novembre 66. L’alluvione che fu"

L'Unione Comunale del Chianti Fiorentino (comprendente i Comuni di San Casciano in Val di Pesa, Barberino Tavarnelle e Greve in Chianti), in stretta collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, promuove il debutto della narrazione teatrale "4 novembre 66. L’alluvione che fu", scritta e interpretata dall'attrice Tiziana Giuliani.

Tratto dal volume Quando gli altri piegano le ginocchia del vigile del fuoco Gino Cacace e arricchito dalle proiezioni delle immagini storiche dell'Archivio Fotografico dei Vigili del Fuoco, lo spettacolo rievoca l'epica e drammatica missione della squadra di pompieri composta da Cecco, Pinolo, Beppe, Fox e dall'ausiliario Balo. A bordo di un piccolo canotto di gomma, i cinque Vigili del Fuoco navigarono le vie del centro trasformate in fiumi limacciosi e vorticosi per trarre in salvo intere famiglie bloccate sui tetti o alle finestre dei piani alti.

Calendario delle rappresentazioni (Ingresso libero)

Domenica 8 novembre, ore 17.30: Teatro Niccolini, San Casciano in Val di Pesa.

Teatro Niccolini, San Casciano in Val di Pesa. Martedì 10 novembre, ore 18.00: Biblioteca Comunale "Ernesto Balducci", Barberino Tavarnelle.

Biblioteca Comunale "Ernesto Balducci", Barberino Tavarnelle. Venerdì 27 novembre, ore 21.00: Biblioteca Comunale "Carlo e Massimo Baldini", Greve in Chianti.

Per facilitare la fruizione degli eventi da parte di cittadini, studiosi, visitatori e delegazioni straniere, di seguito si riportano le informazioni di sintesi per accedere alle iniziative del sessantesimo anniversario: