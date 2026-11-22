Highlights: Sassuolo - Fiorentina 2 - 4

Il posticipo della decima giornata di Serie A Enilive tra Sassuolo e Fiorentina si è trasformato in una montagna russa di emozioni e ben sei gol complessivi. Nel 2-4 finale maturato sul terreno di gioco del Mapei Stadium c'è tutta l'essenza del nostro campionato: colpi di scena, giocate individuali di livello e una rimonta sul filo del rasoio.

La cronaca del match ha fatto registrare continui stravolgimenti d'inerzia. Il Sassuolo ha provato a strappare la partita grazie all'ispiratissima doppietta personale di Armand Laurienté, ma la Fiorentina ha dimostrato una tenuta mentale, rientrando a galla prima con le reti di Mateo Pellegrino e Alieu Njie, per poi piazzare la zampata decisiva proprio nelle battute conclusive della sfida.

A far pendere definitivamente l'ago della bilancia verso la sponda viola sono stati i minuti finali, in cui la lucidità e la qualità delle scelte hanno fatto la differenza. Con il punteggio bloccato sul 2-2 — frutto del botta e risposta tra la doppietta di Laurienté e i sigilli viola di Pellegrino e Njie — la gara viaggiava su un equilibrio precario e sottilissimo.

Nel momento di massimo dispendio fisico, la Fiorentina ha trovato la forza di schiacciare gli avversari nella propria metà campo. L'ingresso e l'impatto dei viola Franco Mastantuono e Victor Valdepenas si sono rivelati determinanti: la loro freschezza atletica ha permesso di scardinare il blocco difensivo neroverde ormai privo di distanze. Le loro reti nel recupero certificano l'ottima gestione delle risorse da parte di Mister Vanoli e la capacità della squadra di credere nella vittoria fino all'ultimo secondo.

In casa Sassuolo, l'amarezza per il risultato finale è direttamente proporzionale alla qualità della prova offerta da Armand Laurienté. L'attaccante francese è stato il punto di riferimento assoluto della manovra offensiva neroverde, spaventando a più riprese la retroguardia ospite e firmando una splendida doppietta d d'autore.

Tuttavia, il match del Mapei Stadium ha evidenziato un paradosso frequente: la prestazione del singolo viene neutralizzata dai blackout collettivi. Nonostante l'incisività di Laurienté nell'uno contro uno e nel rifinire l'azione, la squadra non è riuscita a consolidare il vantaggio, evidenziando limiti evidenti nella gestione dei tempi gara e nel controllo del ritmo quando la pressione avversaria sale di intensità.

Nel post-partita, il tecnico del Sassuolo Alberto Aquilani ha offerto un'analisi schietta e analitica delle problematiche riscontrate: "Diventiamo fragili troppo presto, in settimana abbiamo lavorato sulla fase di non possesso e oggi ci siamo abbassati ma purtroppo la situazione non è migliorata. Dobbiamo fare di più anche con la palla ma ci sono delle difficoltà oggettive da cui ora non riusciamo ad uscirne. Sappiamo che il calcio ti dà sempre un’altra opportunità, non dobbiamo attaccarci ad alibi."

Sulla stessa lunghezza d'onda del mister si sono collocate le dichiarazioni del difensore neroverde Jay Idzes: "Dobbiamo fare molto meglio, serve lavorare e compattarsi perché la stagione è lunga e non può continuare così. É difficile trovare il problema, è vero che ci sono tanti giovani ma abbiamo anche giocatori di esperienza, giocare per la salvezza non è facile ma abbiamo 28 partite da giocare e bisogna avere fiducia."

Il triplice fischio della decima giornata traccia scenari ed umori diametralmente opposti. La Fiorentina esce dal Mapei Stadium con entusiasmo e consapevolezza della propria forza di rincorsa, come confermato dai sorrisi e dalla soddisfazione espressi nel post-gara da Mister Vanoli e Joao Mario per una vittoria di carattere. Il Sassuolo, al contrario, si trova costretto a fare i conti con i propri limiti di tenuta difensiva.