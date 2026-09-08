Il nuovo bar dell'Istituto 'Gobetti - Volta' di Bagno a Ripoli

Restituito alla comunità scolastica uno spazio completamente risanato, sicuro e funzionale grazie alla Città Metropolitana di Firenze

E' stato inaugurato il 7 settembre 2026 il nuovo bar dell'Istituto Superiore Isis "P. Gobetti - A. Volta" di Bagno a Ripoli: il locale riapre le porte a studenti e personale in occasione del nuovo anno scolastico.L'intervento, finanziato e coordinato dalla Città Metropolitana di Firenze per un importo complessivo di oltre 80.000 euro, restituisce alla comunità scolastica uno spazio completamente risanato, sicuro e funzionale. I lavori di ristrutturazione e riqualificazione, effettuati da luglio a ottobre dello scorso anno, hanno permesso il ripristino della piena idoneità igienico-sanitaria dei locali, consentendo all'istituto scolastico di avviare e concludere le procedure per il bando pubblico di affidamento della gestione del servizio di somministrazione.L'intervento si era reso necessario per risolvere definitivamente i gravi problemi di infiltrazione d'acqua che negli ultimi anni avevano danneggiato i locali interni.Il progetto realizzato ha visto il completo rifacimento della copertura con una nuova struttura coibentata e impermeabilizzata, oltre alla demolizione delle vecchie vetrate esterne, sostituite da una più solida muratura finestrata.

All'interno si è provveduto al totale rinnovo dei servizi igienici, alla posa di nuovi infissi e pavimentazioni e all'adeguamento normativo di tutti gli impianti elettrici e idrosanitari. Infine, l'intera opera è stata eseguita nel pieno rispetto dei vincoli paesaggistici dell'area.Beatrice Barbieri, consigliera metropolitana con delega all'Edilizia scolastica dell'area fiorentina, ha sottolineato: "Le scuole hanno bisogno anche di spazi per la socialità e servizi che permettano accoglienza e inclusione.

La qualità degli ambienti scolastici si misura anche dalla capacità di offrire luoghi di condivisione e aggregazione sicuri e stimolanti. Investire nelle strutture accessorie, come il bar interno, significa riconoscere il valore della scuola come comunità viva, dove le relazioni interpersonali e il benessere quotidiano dei ragazzi costituiscono parte integrante del percorso educativo. L'impegno della Città Metropolitana prosegue con determinazione in questa direzione, garantendo interventi che uniscono la sicurezza strutturale alla valorizzazione della dimensione sociale del fare scuola".